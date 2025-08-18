إندبندنت: ما يمكن توقعه من قمة ترامب وزيلينسكي اليوم

أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد للقاء حاسم اليوم الاثنين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في حضور عدد من القادة الأوروبيين البارزين.

وأوضحت أن هذه القمة تأتي في أعقاب اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث طالبت روسيا جارتها أوكرانيا بالتنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك كشرط لإنهاء الحرب، ورفضت كييف هذا الطلب بشدة.

ومن المتوقع أن تناقش قمة ترامب زيلينسكي قضايا التنازلات الإقليمية المحتملة، في وقت يصر فيه زيلينسكي على أن أي مفاوضات يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار، وأن تستند إلى خطوط الجبهة الحالية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

حضور أوروبا والناتو

وذكرت الصحيفة أن هذه القمة سيحضرها قادة أوروبيون من حلف الناتو بينهم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وعلقت بأن هذا اللقاء يأتي في إطار إظهار التضامن الأوروبي مع أوكرانيا، بعد زيارة سابقة لزيلينسكي إلى المكتب البيضاوي انتهت بتوترات حادة مع ترامب.

وأضافت أن القمة تتوزع على عدة جلسات، تبدأ بلقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، يليه اجتماع مع الوفد الأوروبي، ثم جلسة متعددة الأطراف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الإقليمي والأوكراني، وضمانات السلام المستقبلية، وأدوار الناتو والدول الأوروبية في تنفيذ أي اتفاق محتمل، إضافة إلى متابعة الضغوط الاقتصادية على روسيا.

ضمانات أميركية

كما يركز اللقاء على الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إذ يُتوقع أن تعرض الولايات المتحدة حماية مشابهة للمادة 5 في ميثاق حلف الناتو، لضمان عدم تعرض أوكرانيا لأي اعتداء مستقبلي.

وقد أبدى ترامب استعدادا لمناقشة هذه الضمانات بعد اجتماع تحالف "الراغبين"، الذي يضم الولايات المتحدة وأوروبا ويهدف إلى دعم أوكرانيا عسكريا وتأمين أي اتفاق سلام مستقبلي على الأرض.

وتتوقع المصادر أن تكون القمة فرصة لتأكيد موقف أوكرانيا على الطاولة التفاوضية، ومنع أي تغييرات في الحدود الدولية بالقوة، وفق ما أكدت فون دير لاين.

وتوقعت إندبندنت أن تفتح القمة الباب أمام اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، لإشراك أوكرانيا بشكل مباشر في صياغة مستقبلها وضمان مصالحها الوطنية.

إندبندنت: قمة اليوم تمثل اختبارا محوريا لدور الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في دعم أوكرانيا

اختبار لدعم أميركا وأوروبا

وقالت إن هذا اللقاء يحل أيضا بعد فشل الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب في فبراير/شباط الماضي، الذي شهد مواجهة حادة حول توقيع اتفاقية معادن، واتهم خلالها ترامب زيلينسكي بـ"المقامرة بالحرب العالمية الثالثة"، وأوقف المساعدات مؤقتا.

وعلقت أيضا بأن تاريخ قمة اليوم يزيد من حساسية اللقاء، كما أنها تمثل اختبارا محوريا لدور الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في دعم أوكرانيا، وتأمين السلام المستدام، مع الحفاظ على موقف أوكرانيا الثابت بشأن أراضيها وسيادتها الوطنية، وسط استمرار الضغوط الروسية والتوترات الإقليمية.