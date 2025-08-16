الذراع المتواري لبوتين.. في أي طريق يمشي مهندس السيطرة الروسية؟

"لديّ خلطة لا بأس بها: أمي روسية، وأبي يهودي، واسمي أوكراني، ومسقط رأسي أبخازيا". سيرغي كيريينكو

على متن قارب في نهر الفولغا، وفي جو دافئ من شهر يوليو/تموز عام 1994، خرج الرئيس الروسي بوريس يلتسين في رحلة مع بعض رجاله، ولمح لأول مرة المهندس ورجل الأعمال الشاب من مقاطعة نيجني نوفغورود، سيرغي كيريينكو. كان يلتسين مهموما في تلك الفترة بالمشاكل التي ورثها عن الاتحاد السوفياتي، والترهُّل البيروقراطي الذي أصاب الدولة الروسية، ورأى أن مفتاح الحل هو العِلم والإدارة الجيدة، مثله مثل الكثير من المسؤولين الروس في تلك الفترة.

لأول وهلة بالنسبة ليلتسن، لم يكن كيريينكو استثناء، لكن صغر سِنِّه واهتمامه بتقديم حلول "عِلمية" من أجل التقدُّم في روسيا سرعان ما لفت نظر الرئيس الروسي. كان سيرغي كيريينكو يتحدث عن الاقتصاد والإدارة كما لو أنه يخطط لهندسة ماكينة، بلا انفعال سياسي، لكن بثقة مَن يعرف أن الآلة، متى ما صُمّمت بدقة، يمكن أن تبتلع خصومها وتعيد صياغة الواقع. تلك اللحظة، على مياه الفولغا، كانت بداية رحلة رجل سيصبح في يوم ما ذراع بوتين اليمنى، ومهندس أدق تفاصيل دولته.

لذلك لم يطل بيلتسن الوقت حتى عيَّنه فجأة رئيسا للوزراء بعد أربع سنوات فقط من أول لقاء بينهما، كما لفت نظر بوريس نِمتسوف، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، الذي فتح له بعلاقاته هو الآخر الطريق إلى السلطة في موسكو. سرعان ما طويت صفحة يلتسين، وانتهى الأمر بنِمتسوف مقتولا على بُعد خطوات من الكرملين بسبب معارضته لبوتين، لكن كيريينكو دخل الكرملين ولم يخرج منه، وشق طريقه بدأب إلى دائرة بوتين الضيقة حتى أصبح أهم رجاله اليوم، داخل روسيا وخارجها.

"مفاجأة كيندر": أصغر رئيس وزراء في تاريخ روسيا

وُلِد سيرغي كيريينكو عام 1962 لأب يهودي وأم روسية ذات أصول أوكرانية، في مقاطعة أبخازيا بجمهورية جورجيا السوفياتية، حيث عمل جده يعقوب في وحدة الاستخبارات السوفياتية الحدودية، وكان والده يعمل مهندسًا بحريًّا ويحمل اسمًا مركبًا من فلاديمير ولينين (فلادلين). بعد طلاق والديه، انتقل سيرغي مع والدته إلى مدينة سوتشي الروسية وتلقَّب بلقب عائلتها الأوكراني.

إعلان

في عام 1984 تخرَّج كيريينكو من معهد غوركي لهندسة نقل المياه سائرا على خطى والده، وعمل في مصنع للسفن والغواصات، ثم خدم في الجيش السوفياتي عاميْن وانضم إلى الحزب الشيوعي في منتصف الثمانينيات، حيث شغل منصب السكرتير الأول للجنة الكومسومول (رابطة الشبيبة الشيوعية اللينية) بمقاطعة غوركي (نيجني نوفغورود الآن)، وهي تجربة لم تدُم طويلًا بعد أن انهار الاتحاد السوفياتي بعد سبع سنوات.

لم يكُن سقوط السوفيات عائقا أمام مسيرة كيريينكو، فسرعان ما درس الرجل في الأكاديمية الرئاسية الروسية علوم الاقتصاد والإدارة، ثم دخل إلى عالم الصرافة وتجارة النفط، حتى تعرَّف إلى بوريس نِمتسوف، حاكم نيجني نوفغورود في مطلع التسعينيات، الذي ساعده على الولوج إلى دوائر السلطة، وأتاح له رئاسة شركة نورسي للنفط في المقاطعة وتأسيس بنك خاص به.

في عام 1994، أصبح كيريينكو عضوا في المجلس الرئاسي للابتكار والسياسات الصناعية، ثم عُيِّن نائبا لوزير الطاقة والنفط بعد ثلاث سنوات، ثم أصبح الوزير بعد أشهر معدودة.

في عام 1998، أعلن الرئيس بوريس يلتسين مفاجأة تعيين كيريينكو رئيسا للوزراء وهو ابن 36 عاما فقط، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ روسيا، وهو ما دفع بعض المحللين الروس لوصف كيريينكو بأنه "مفاجأة كيندر"، تشبيها له باللُّعبة الهدية التي يحصل عليها الأطفال داخل بيضة الشوكولاتة الألمانية الشهيرة التي تُباع باسم "مفاجأة كيندر"، في إشارة ضمنية إلى عُمره الصغير وقتها وتعيينه غير المُتوقَّع.

في العام نفسه، تزعَّم كيريينكو حركة "القوة الجديدة" السياسية، وأصبح يُعرف بأنه أحد الأصوات الإصلاحية داخل روسيا، وبدا أن طموحاته السياسية تتعاظم في ظل انفتاح سياسي واقتصادي في البلاد، لكنه اضطُرّ إلى الاستقالة من منصبه بعد أشهر بسبب أزمة اقتصادية وهبوط شديد في قيمة الروبل، جعلا روسيا تُعلن لأول مرة العجز عن سداد ديون مُستحقة، رُغم أن وقته القصير في السلطة لا يجعله مسؤولا كليًّا عن تراكمات الأداء الاقتصادي الروسي حينها.

الخروج من ظِل نِمتسوف

مرة أخرى، لم يسقط كيريينكو، وحالفه الحظ رُغم تبخُّر حركته السياسية الجديدة، فقد ترشَّح لعضوية البرلمان (الدوما) عن حزب ليبرالي يميني جديد هو "اتحاد قوى اليمين (الليبرالي)"، الذي سمح له الكرملين بممارسة السياسة. وكان كيريينكو في تلك المسيرة جنبا إلى جنب مع نِمتسوف، رفيقه الآن وأحد قادة الحزب الجديد، وتبوَّأ كيريينكو آنذاك رئاسة الكتلة الحزبية في الدوما.

بعد صعود بوتين إلى الرئاسة، عُيِّن كيريينكو ممثلا رئاسيا في مقاطعة الفولغا، وأصبح أول من يشغل منصب الممثل الرئاسي لمقاطعة روسية دون أن تكون له خلفية عسكرية. ثم عيَّنه بوتين رئيسا لوكالة الطاقة الذرية (روساتوم) عام 2007، وهو منصب شغله بالتزامن مع عمل روسيا مع إيران لبناء مفاعل بوشهر، ومع تركيا لبناء مفاعل "أك كويو". إلى جانب المناصب التكنوقراطية في معظمها التي شغلها كيريينكو، فإنه يشارك الرئيس بوتين شغفه بالفنون القتالية، حيث يشارك في رئاسة الاتحاد الروسي للفنون القتالية والمجلس الوطني لرياضة الأيكيدو.

إعلان

بعد حوالي عقد، انقلب نِمستوف، رفيق كيريينكو في حزب اليمين الليبرالي، على الرئيس بوتين، وانتهى الأمر بنِمستوف مقتولا على بُعد خطوات من الكرملين عام 2015 في حادثة اغتيال صدمت الكثيرين حول العالم. حضر كيريينكو جنازة صديقه، لكنه لم يخسر رئيسه. مضى كيريينكو غير آبه بالأفكار أو الإصلاح في الحقيقة، فكل ما اهتم به هو السلطة والتأثير، وهو ما تعكسه مسيرة انشغل فيها بالاقتراب من بوتين أكثر من أي شيء.

يُعَد كيريينكو نموذجا لسياسيي الفترة الأخيرة من عُمر الاتحاد السوفياتي، حيث هيمن تصوُّر عن الولاء للدولة وضرورة الحفاظ عليها فوق أي اعتبار، وهي خلفية سهَّلت صعوده، إذ تحوَّلت أفكاره على مدار ثلاثين عاما من الشيوعية إلى الإصلاح، ومن اليمين الليبرالي إلى القومية الروسية المُحافظة، دون أن يعتنق أيا منها بجدية، ودون أن يضل طريقه إلى هدفه الأساسي: أن يصبح رجل الدولة أيا كانت الظروف أو الأفكار الحاكمة.

ذراع بوتين اليُمنَى

في عام 2016، ورغم اشتداد القبضة الأمنية داخل روسيا على خلفية توتُّر العلاقات مع أوروبا بسبب الاستحواذ على شبه جزيرة القرم، ورغم ما يُعرف عن خلفية كيريينكو "الإصلاحية" التي تعود إلى التسعينيات وتوقُّع البعض أن يأفل نجمه، عيَّنه بوتين النائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي الخاص به، وأصبح أحد أهم رجال بوتين في إدارة ملف السياسة الداخلية في روسيا. وعادة ما يدير النائب الأول للديوان الرئاسي ملف البرلمان والأحزاب المسموح لها بممارسة العمل السياسي، علاوة على عدد من المحللين والكتاب الموالين للنظام الروسي في الداخل.

حلَّ كيريينكو محل فياتشسلاف فولودين في منصب النائب الأول للديوان الرئاسي عام 2016، وانتقل الأخير إلى رئاسة البرلمان، وسرعان ما بدأ في محاولة تقليص نفوذ فريق كيريينكو في الملفات الداخلية. على سبيل المثال، قيَّد فولودين من حضور مسؤولي الإدارة الرئاسية في اجتماعات الدوما التنفيذية، وبدأ تشكيل مركز قوة جديد مستندا إلى أعضاء الحزب الحاكم في الدوما، كي ينافس الديوان الرئاسي في ملف السياسة الداخلية.

في مقال منشور على موقع وقفية كارنيجي للسلام (مركز موسكو) كتب الباحث أندريه برتسيف عن صعود فولودين قُبَيْل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وتنبَّأ بأن تقليص نفوذ كيريينكو وهيمنته على الداخل، يعني أن فولودين أصبح شخصية أهم من كيريينكو في الإدارة الروسية. ولكن برتسيف لم يكُن يعلم أن كيريينكو منشغل بما هو أبعد من السياسة الداخلية، وأن هيمنة فولودين على الدوما لن تشغل كيريينكو كثيرا عن أهداف أكبر.

في مطلع هذا العام عُيِّن كيريينكو فجأة مسؤولا عن عدد من ملفات روسيا الخارجية، فقد أوكل إليه بوتين ملف جمهورية أبخازيا التي استحوذت عليها روسيا داخل جورجيا عام 2008 (إلى جانب أوسيتيا الجنوبية) وهي مسقط رأس كيريينكو. وقد أدار بنجاح عملية دعم المُرشَّح المدعوم من الكرملين بادرا غونبا في السباق الرئاسي بجمهورية أبخازيا، حتى فاز بالانتخابات رغم التحدي الذي واجهه في خضم موجة احتجاجية أبخازية معترضة على اتفاقية شراكة اقتصادية جديدة مع روسيا.

من الداخل إلى الخارج: روسيا بلا حدود

اتسعت مهام كيريينكو هذا العام لتشمل عمله فعليا مستشارا للكرملين، أو "ذراعا يُمنَى لبوتين"، في المناطق التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا، ومقاطعة ترانسنيستريا داخل دولة مولدوفا، علاوة على إدارة الحضور الروسي في أرمينيا.

ويجلب كيريينكو معه فريقه الذي أدار السياسة الداخلية حوالي عشر سنوات، وهو فريق يعتقد بعض أفراده أن إدارة الملفات الخارجية المباشرة لا تختلف كثيرا عن إدارة الملفات الداخلية، إذ إن جوار روسيا المباشر جزء من هيمنتها التاريخية، أو كما مازح أحدهم صحافي بجريدة "فيدوموستي" الروسية: "حدود روسيا لا تنتهي".

إعلان

حتى عام 2020، كان فلاديسلاف سوركوف هو مبعوث الرئيس الروسي، والمسؤول الفعلي عن ملفات لوغانسك ودونِتسك ومولدوفا وجمهوريتي جورجيا الانفصاليتَيْن. وبعد أن رحل سوركوف، آل الملف إلى نائب رئيس الإدارة الرئاسية دميتري كوزاك، وقيل إنه استخدم أسلوبا أكثر خشونة في التدخُّل ومحاولة بسط النفوذ الروسي، لكن دون جدوى.

الآن، وبعد غزو أوكرانيا صراحة في فبراير/شباط 2022، يبدو أن روسيا تخلَّت عن استخدام الأسلوب الناعم والأسلوب الخشن على حد سواء، وبدلا من ذلك أصبحت تتعامل فعليا مع جوارها المباشر وكأنه جزء من امتداد روسيا دون مواربة.

في المقاطعات الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسية الآن، عكف كيريينكو على هندسة عدد من فعاليات الاستفتاء التي تثبت شرعية الوجود الروسي في دونِتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ورغبة السكان الناطقين بالروسية في الانضواء تحت لواء روسيا.

ورغم أنه لم يكن من المُتحمِّسين في البداية لمواجهة أوكرانيا على المسرح الدولي، فإنه سرعان ما تصدَّر الخطاب الرسمي حين غزت روسيا أوكرانيا، وسافر إلى الأراضي الروسية "الجديدة" بقمصان خضراء متنقلا بين المستشفيات والمدارس، ومُتعهِّدا بمحاكمة "مجرمي أوكرانيا".

في مقال بصحيفة نيويورك تايمز نُشر مطلع هذا الشهر، كتب أنطون ترويانوفسكي عن ازدياد ثقة بوتين في أسلوب كيريينكو، وإيكال المهام إليه بسبب انشغاله بهندسة كل التفاصيل الصغيرة وإدارة رغبات بوتين على أكمل وجه.

تبدو تلك وكأنها سِمات شخصية بالنظر إلى خلفية الرجل العلمية والتكنوقراطية، بيد أن طريقة كيريينكو في الإدارة، وإيمانه بضرورة تمدُّد روسيا، لا تعكس مجرد خلفية دراسية، بل تأثُّر بإحدى الفلسفات التي ظهرت في الاتحاد السوفياتي مطلع الخمسينيات، وهي فلسفة فضفاضة لطالما أمكن تطويعها لخدمة نُظُم حاكمة مختلفة، وهو أمر يبدو أنه يروق لكيريينكو، البارع في إعادة تعريف أفكاره وأهدافه لمواكبة المزاج في موسكو.

تحت تأثير فلسفة شيدروفيتسكي

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تبلورت أفكار علمية في الولايات المتحدة لفهم الإنسان والمجتمع، وبدأت هيمنة ما يُعرف الآن بالمدرسة السلوكية على علم الاجتماع والسياسة في المؤسسات الأكاديمية الأميركية، تحت تأثير الاعتقاد بأن أدوات العلم قادرة على تفسير كل شيء، وإيجاد حلول علمية لكل المعضلات الاجتماعية والسياسية.

رغم أن روسيا كانت على الطرف المُقابل في صراع بارد مع الرأسمالية، فإنها للمفارقة شهدت تحوُّلات مشابهة في الفترة نفسها، حيث تبلورت دائرة موسكو المنهجية (Moscow Methodological Circle) على يد الفيلسوف السوفياتي جورجي شِدروفيتسكي، الذي سعى إلى تطوير أدوات جديدة لتنظيم التفكير الجماعي والنشاط البشري، بوصفه منظومة من البُنى والأدوار يُمكن هندستها بتطبيق الأفكار العلمية.

وفقا للمؤرخ البريطاني أندرو ويلسون، يبدو هنالك تأثُّر واضح عند شِدروفيتسكي بعالم الاجتماع الأميركي جيمز بورنام وكتابه "الثورة الإدارية"، الذي قال فيه إن أميركا الرأسمالية وروسيا الشيوعية بدآ يتقاربان في طبيعتهما البيروقراطية والمؤسسية، وإن الرأسمالية أصبحت تحت هيمنة نُخبة المُديرين التكنوقراط أكثر من أصحاب رأس المال، وإن الشيوعية كذلك أصبحت في قبضة مُديرين تكنوقراط سوفيات.

وفقا للكاتب الروسي إليا كوكولين، فإن شِدروفيتسكي كان على اقتناع بأن "أي مجموعة من المفكرين المُدرَّبين والمُنظَّمين يمكن أن يطوروا ويُنفِّذوا أي تحوُّل واسع النطاق في محيطهم الاجتماعي، وفقا لخوارزميات مُحدَّدة"، وهو ما يشي بتصوُّر شمولي عن الإدارة لم يُخفه شِدروفيتسكي في الحقيقة، حيث قال: "إنني أعتقد أن التنظيم الشمولي هو التنظيم الوحيد المُمكِن لأي مجتمع بشري".

في تلك الفترة التقط الروائي البريطاني الشهير جورج أورويل الخيط ناقدا تلك الأفكار، ومثلما سخر منها في رواية 1984 الشهيرة، فإنه عقًّب صراحة على أفكار بورنام قائلا: "رغم أنه يؤكد على أنه لا يقول سوى الحقائق وليس انحيازاته الشخصية، فإن بورنام مبهور بأفق السلطة المُمكنة (عند البشر)".

كان صعود شِدروفيتسكي أشبه بموجة انبهار بتأثير العلم والهندسة الاجتماعية في الخمسينيات والستينيات، وحوَّلها إلى نوع من الإيمان الحتمي بالتقدُّم، وكان ذلك بالتزامن مع إصلاحات خروشوف في الاتحاد السوفياتي، وأفول الحمية الأيديولوجية الشيوعية التي سادت حتى نهاية الأربعينيات.

إعلان

في أثناء ترويج أفكاره في تلك الفترة، دأب شِدروفيتسكي على عقد "ألعاب النشاط التنظيمي" كما أسماها، وهي تدريبات لطلابه على التخطيط والإدارة يشتبكون فيها مع مشكلة مشابهة للواقع (مثل تطوير خطة خمسية)، ثم يستخدمون طريقة شِدروفيتسكي المنهجية دون غيرها في الحل.

في نظر نقاد المفكر الروسي، يقول كثيرون إن التدريبات لم تكُن سوى فقاعات مُغلَقة رسَّخت أفكار الرجل، وأعاقت فعليا لجوء المشاركين لأي أفكار خارج منهجية شِدروفيتسكي، وهو أمر لربما نجد صداه في مسابقات "قادة روسيا"، إحدى بنات أفكار كيريينكو، وهي مسابقات تُعقَد سنويا منذ عام 2017 لتصعيد أكفأ رجال الإدارة والتخطيط في روسيا، وتعيينهم في مناصب بيروقراطية وإقليمية داخل الدولة، ويقول النُّقاد إنها لا تقود بالضرورة إلى تصعيد الأكفأ، بقدر ما تُرسِّخ تصوُّرات بعينها عن إدارة الدولة الروسية متوافقة مع أفكار النظام.

يقول نُقَّاد فِكر شِدروفيتسكي إن أفكاره عن التقدُّم رغم لغتها المُعقَّدة تُعد هشَّة سياسيا، ومجرد مطية لأي نظام أتوقراطي يريد أن يُمارس الهندسة الاجتماعية باسم التقدُّم، ويحتكر السلطة باسم المعرفة العلمية، وإن إخفاقات التسعينيات، وتفشي الفساد مع التحوُّل الرأسمالي، وتحوُّل معظم التكنوقراط الجدد المتأثرين بالمفكر الروسي إلى رجال بوتين؛ كل ذلك إنما يكشف ضعف الفكرة.

ويُشبه ذلك بدرجة ما تأثُّر حركة الاتحاد والترقي التُّركية بالأفكار التنويرية والعلمية الأوروبية بالتزامن مع سقوط الدولة العثمانية، والنظام القومي الاستبدادي الذي أفضى إليه في الأخير.

التعليم والإنترنت في قبضة كيريينكو

وفقا لفهم كيريينكو، والكثير من المتأثرين بشِدروفيتسكي، أو ما يُسميه بعض المحللين "التكنولوجيا السياسية"، فإن روسيا يجب أن تُمارس نفس الدرجة من التغلغُل الأيديولوجي الذي تمارسه أدوات الهيمنة الليبرالية الأميركية، ومن ثمَّ فإن طريقة الأميركيين في التوغُّل عبر وسائل الإعلام والمؤسسات غير الحكومية، لا ينبغي أن تُحارب بالضرورة، بل يجب أن تُحاكَى في الحقيقة وتُنافَس، وتُستخدَم لدعم الحركات اليمينية حول العالم، وجذب الناطقين بالروسية إلى مدار الدولة الروسية.

في داخل روسيا، أعاد كيريينكو الحياة إلى مؤسسة "المعرفة" عام 2019، وهي مؤسسة سوفياتية عُنيَت بنشر الأيديولوجيا السوفياتية ونشر الدعايات، قبل أن يتآكل دورها مع سقوط الاتحاد السوفياتي. الآن، تعكف المؤسسة على تطوير مواد دراسية في المدارس والجامعات لترسيخ أفكار يمينية ومُحافظة عن روسيا وأوروبا، ومنها دورة دراسية باسم "أسس فكرة الدولة الروسية" و"الأيديولوجيا الروسية".

تمتد سطوة كيريينكو إلى الإنترنت أيضا، فقد أعلنت الدولة الروسية تدشين تطبيق "ماكس" لتبادل الرسائل على غرار واتساب، وهو تطبيق سيُصبح متاحا تلقائيا على أي هاتف يُباع في روسيا بدءا من الشهر القادم.

وقُبيل غزو أوكرانيا، كانت السلطات قد سيطرت بالفعل على تطبيق "في كيه" (VK) للتواصل الاجتماعي، المُشابه لفيسبوك والأكبر من نوعه في البلاد، وعُيِّن فلاديمير ابن كيريينكو رئيسا للشركة، وهو الذي عمل سابقا نائبا لرئيس شركة الاتصالات "روس تيليكوم".

يؤدي كيريينكو دورا أيضا في الحضور الروسي الرقمي خارجيا، فقد أصدرت وزارة العدل الأميركية قائمة تقول إنه على صلة بأكثر من 30 موقعا على الإنترنت مُوجَّهة للرأي العام الأميركي، ولا تنشر سوى البروباغندا الروسية.

بل وزاد الطين بلَّة حين نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن أن ثمَّة صلة سابقة بين كيريينكو ورجل الأعمال الأميركي إلون ماسك، وأنها كانت جزءا من محاولة التأثير في الإدارة الأميركية بخصوص مفاوضات أوكرانيا، لا سيَّما أن القمر الصناعي ستارلينك المملوك لماسك محوري لعمليات المقاومة الأوكرانية.

العالم الروسي وأوروبا القديمة

مع تفكُّك الاتحاد السوفياتي، تبلورت لدى بعض المسؤولين الروس رؤية مشابهة منشغلة بحماية الدولة الروسية من السقوط. وقد عملت مجموعة من المفكرين المتأثرين بشِدروفيتسكي آنذاك على مفهوم جديد أسموه "العالم الروسي"، ومنهم بيتر ابن شِدروفيتسكي نفسه، وقالوا إن موجة الإصلاح "العلمي" السائدة في روسيا التسعينيات يجب أن تساعد في جعل البلاد مركزا لعالم جديد، مثلما جعلت الشيوعية في القرن العشرين من روسيا مركزا للتأثير في نطاق الاتحاد السوفياتي وحلفائه حول العالم.

"إن الدول القومية والشركات العابرة للجنسيات في طور الأفول، ويحل محلها مجتمعات المهجر والبني الإنسانية، أي الجماعات الصلبة التي تستخدم الشبكات كنواة للتنظيم البشري.. إما أن نجد نمطا جديدا للتنمية باعتبارنا بشرا، ومن ثمَّ نُشكِّل أمة جديدة، أو يبقى الاتحاد الروسي بدون هيئة سياسية أو دولة مستقرة، ومن ثمَّ يتحوَّل هو نفسه إلى مسرح للاعبين حول العالم، أو ربما مجرد مكب نفايات بشرية.. إن روسيا بحاجة إلى بناء مؤسسي جديد من التفاعل بين الدول والشعب"، بهذه الكلمات عبَّر بيتر شِدروفيتسكي عن رؤيته وقتها حيال "العالم الروسي" الذي يمكن أن تؤدي الرؤية الإدارية والعلمية دورا في إعادة صياغته كي يواكب عالم ما بعد الدول والشركات على حد وصفه.

لكن مفهوم "العالم الروسي" انعطف على يد بعض المنتسبين إلى الفكرة طوال العقد الماضي، وربما بطريقة لم يكُن ليوافق عليها شِدروفيتسكي أو ابنه، إذ بدأ البعض يقول إن "العالم الروسي" نطاق جغرافي بالأساس، وإنه يُحتِّم على روسيا أن تستعيد الأراضي التي كانت جزءا من هيمنتها الإمبراطورية في السابق، وتلك التي لا تزال أغلبية سكانها تتحدث بالروسية (مثل شبه جزيرة القرم وإقليميْ دونِتسك ولوغانسك)، وهو تحريف بالطبع للمفهوم الأصلي البعيد عن النزعات الجغرافية أو التوسُّعية، وإن كان يكشف هشاشته وإمكانية استخدامه لأغراض قومية ضيقة.

إلى جانب تلك الفكرة، التي تُروَّج بالأساس داخل روسيا، فإن كيريينكو عاكف في الوقت نفسه على حملة لتسويق دور روسيا في القارة الأوروبية تحت راية "أوروبا القديمة"، إذ تُصبح روسيا بموجب تلك الرؤية ملجأ لكل الأوروبيين الناقمين على الليبرالية، وملاذا للفكر اليميني المحافظ الذي يُعبر عن جوهر الحضارة الأوروبية الأصلية، بدون نفوذ للأقليات أو الأفكار القادمة من الولايات المتحدة.

لطالما ركَّز متابعو الشأن الروسي على مُنظِّري الجغرافيا السياسية والأفكار اليمينية الشعبوية من أمثال ألكسندر دوغين، لكن بمتابعة المسؤولين المؤثرين فعليا داخل الكرملين، يُمكن القول إن المُنظِّرين ليسوا سوى دُمى في الأغلب يُحرِّكهم أمثال كيريينكو ورجاله من داخل القصر الرئاسي لتوسيع هامش التأثير الروسي عالميا، واستمالة الحركات اليمينية في أوروبا، وخلق نموذج للحكم قائم على "التكنولوجيا السياسية" في روسيا.

ويُمكن القول أيضا إن الفكر اليميني الشعبوي مجرد دعاية موجهة إلى الرأي العام والخارج، في حين أن الأفكار وأساليب الإدارة الحاكمة داخل الدولة الروسية لها جذور مُمتدة تعود إلى الخمسينيات والستينيات، وهي أكثر جدية وتماسُكا، وإن كانت لا تختلف كثيرا في طابعها الشمولي، وإمكانية تطويعها من أجل أهداف السلطة.

اليوم، لا يظهر اسم كيريينكو كثيرًا على شاشات التلفاز الروسي، ولا يتصدر اللافتات الدعائية في موسكو. لكنه، في أروقة الكرملين، وفي الملفات السرية التي تتحكم في مصير مناطق بأكملها من أوكرانيا إلى جورجيا، يظل الصوت الذي يسمعه بوتين، والمخطط الذي لا تُنفذ خطوة من دون توقيعه.

قد يتبدل الخطاب الأيديولوجي في روسيا من الشيوعية إلى الليبرالية إلى القومية، لكنّ ثمة خيطًا ثابتًا يربط كل هذه التحولات: رجال تكنوقراط مثل كيريينكو، يرون الدولة كآلة يمكن تفكيكها وإعادة تركيبها بما يخدم بقاء السلطة. ففي نظر هؤلاء، ليست الحدود خطوطًا على الخريطة، بل مساحات تنتظر إعادة الهندسة والتصميم.