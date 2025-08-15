محللون إسرائيليون: هذه أبرز العقبات أمام تنفيذ خطة احتلال غزة

أقر محللون في وسائل إعلام إسرائيلية بأن خطة احتلال مدينة غزة تواجه مصاعب وعقبات كبيرة بسبب وضع الجيش الإسرائيلي وخطر التضحية بالأسرى المحتجزين، إضافة إلى استعداد فصائل المقاومة للتصدي والمواجهة.

وذكرت قناة "كان 11" عن مراسلها للشؤون العسكرية أن الجيش يستعد لتنفيذ الخطة التي تتضمن تهجيرا واسعا للسكان من مدينة غزة، إذ يوجد حسب التقديرات أكثر من 800 ألف فلسطيني.

وتشمل الخطة أيضا فصل مدينة غزة وعزلها عن منطقة وسط القطاع عبر إقامة محور نتساريم من جديد، ثم يشرع جيش الاحتلال في عملية برية كبرى بالمدينة بالتزامن مع غارات جوية واسعة.

ونقلت قناة "آي 24" عن مراسلها للشؤون العسكرية أن مسؤولين إسرائيليين رصدوا "قيودا إنسانية" تصعّب تنفيذ الخطة، في ظل وجود قيود قانونية وضغوط دولية ضد تهجير السكان ومطالب بإدخال المساعدات.

ووصفت القناة الـ12 الإسرائيلية مدينة غزة بأنها "العاصمة غير الرسمية للفلسطينيين في القطاع" ومركز قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفيها تُتخذ القرارات العسكرية والسياسية الخاصة بالحركة.

ووفق القناة، فإن الجيش سيواجه بيئة حضرية مكتظة بالسكان وأزقة ضيقة ومباني متعددة الطوابق وشبكة أنفاق لم يجر التعامل معها بعد.

وبناء على ذلك فإن الجيش يواجه تحديا عملياتيا وعسكريا، وسيكون التعامل معه معقدا، خاصة في ظل تقديرات عسكرية بوجود أسرى في المنطقة.

بدوره، طالب أودي ليبائي نائب رئيس الموساد سابقا رئيس الأركان إيال زامير بوضع خطر أحمر في مسألة التضحية بالأسرى المحتجزين، مؤكدا أنه تتم المخاطرة بالجنود من أجل أهداف "لم يتم تحديدها بشكل نهائي أو غير قابلة للتحقق".

كما وصفت عضوة الكنيست عن حزب الديمقراطيين إفرات رايتن خطة احتلال غزة بأنها مغامرة كبيرة تضع حياة الأسرى المحتجزين والجنود في خطر.

إعلان

وأكدت رايتن أن المقاومة في غزة جهزت طوال الشهور الأخيرة عددا كبيرا من الكمائن في كل المباني المرتفعة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تعاني استنزافا، متسائلة إن كانت الآليات العسكرية "جاهزة بما يكفي".

وقبل أسبوع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة، في حين صدّق رئيس الأركان إيال زامير قبل يومين على "الخطوط العريضة لخطة الهجوم على غزة واحتلالها".