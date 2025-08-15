صحيفة روسية: 4 أسئلة عن قمة ألاسكا المرتقبة

تتجه أنظار العالم إلى ولاية ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في قمة وصفها تقرير صحيفة "غازيتا" الروسية بالأهم منذ سنوات في مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وتناولت كاتبة التقرير ومراسلة الصحيفة كارينا خاليكوفا أهم الأسئلة المتعلقة بالقمة، إضافة إلى القضايا التي ستُطرح على طاولة النقاش.

لماذا اختيرت ألاسكا لعقد القمة؟

وحسب التقرير، صرح المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف بأن اختيار ألاسكا جاء لموقع الولاية الجغرافي القريب من روسيا والولايات المتحدة.

وكانت دول أخرى قد طُرحت كمواقع محتملة لعقد المباحثات، منها الإمارات العربية المتحدة والمجر وسويسرا وإيطاليا، في حين اقترح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عقد اللقاء في مينسك بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن الخبراء يرون -وفق التقرير- أن السبب الرئيسي لاختيار الولايات المتحدة هو أنها لا تعترف المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي.

ما أهم محاور القمة؟

وأفادت "غازيتا" بأن ترامب كشف في مؤتمر صحفي يوم 11 أغسطس/آب الجاري عن بعض القضايا التي ستُطرح، وأكد أن الهدف الأساسي هو إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى جانب مناقشة تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.

ووفق ما نقله التقرير عن وكالة بلومبيرغ، فإن واشنطن وموسكو ستناقشان مشروع اتفاق تحتفظ بموجبه روسيا بسيطرتها على شبه جزيرة القرم وجزء كبير من دونيتسك ولوغانسك، مقابل وقف العمليات القتالية في منطقتي خيرسون وزاباروجيا عند خط التماس الحالي.

ولفتت "غازيتا" إلى تقرير صحيفة فايننشال تايمز الذي توقع أن تستعيد أوكرانيا أجزاء من مقاطعتي خاركيف وسومي، إضافة إلى أجزاء من زاباروجيا وخيرسون، مقابل تخليها عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقبولها بقيود على قدراتها العسكرية.

لماذا لم يدع زيلينسكي؟

وبحسب "غازيتا"، رفض ترامب دعوة زيلينسكي، قائلا إن الأخير عقد العديد من الاجتماعات خلال الأعوام الماضية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأبدى ترامب استياءه من موقف زيلينسكي المتصلب إزاء المسائل الإقليمية، إذ سبق للرئيس الأوكراني رفض أي "تبادل لأراض" في إطار الصراع.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يعتزم التواصل مع الرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيين بعد لقائه مع بوتين، وعندها سيتمكن من بحث خيارات محتملة للتسوية.

كيف كانت ردود الفعل الأوروبية على القمة؟

وأوضحت الصحيفة أن القمة أثارت تحركات أوروبية مكثفة، حيث أصدر قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا وفرنسا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا أكدوا فيه أن أي حل للأزمة الأوكرانية غير ممكن دون مشاركة كييف، مع استمرار تقديم المساعدات العسكرية والمالية.

وأشارت "غازيتا" إلى تعليق الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الذي أكد أن الحوار بين ترامب وبوتين قد يشكل بداية لمناقشة المسائل الإقليمية الأمنية، مشددا على ضرورة مشاركة أوكرانيا لضمان معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي، وهو ما اعتبرته الصحيفة محور اهتمام الحلف الأوروبي.