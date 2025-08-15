واشنطن- تُعقد، اليوم الجمعة، قمة ألاسكا التاريخية المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، التي تُعد حدثا مفصليا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية التي انتصف عامها الرابع.

في هذا التقرير، تعرض الجزيرة نت في صيغة سؤال وجواب كل ما يتعلق بهذه القمة وتداعياتها ورسائلها، وما قد تؤدي إليه:

أين تُعقد القمة؟ ومن يحضرها؟

تعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الأميركية العسكرية قرب مدينة أنكوريج، أكبر مدن ولاية ألاسكا.

وتبعد ألاسكا عن روسيا عدة كيلومترات فقط في منطقة خليج بيرينغ. وتضم القاعدة العسكرية 5500 جندي، وتستخدم كمطار عسكري منذ عام 1940.

ويشارك في القمة الرئيسان الأميركي والروسي، ويغيب عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لم توجه له دعوة لحضورها، رغم أن الحرب في أوكرانيا هي محور تركيز القمة.

لماذا تعقد القمة في ولاية ألاسكا؟

تم اختيار الموقع بعد أن اقترحت روسيا في البداية الاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، بينما اقترحت الولايات المتحدة الاجتماع في إحدى الدول الأوروبية، وهو ما رفضه الكرملين.

وما يعقّد الأمور حقيقة أن بوتين عرضة للاعتقال بسبب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مما يعني أنه لا يمكنه السفر إلا إلى دول ليست طرفا في المحكمة، مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ما رمزية الاجتماع في ولاية ألاسكا؟

اعتبر أنصار بوتين ومنتقدوه على حد سواء أن خيار عقد الاجتماع على الأراضي الأميركية هو انتصار للزعيم الروسي، الذي لم يوافق بعد على مطالب وقف إطلاق النار.

وقال المبعوث الاقتصادي الخاص لروسيا، كيريل ديمتريف، إن ألاسكا كانت رابطة رمزية "تجعل الولايات المتحدة دولة تطل على القطب الشمالي".

ووصف محللون غربيون رمزية ألاسكا -التي كانت جزءا من روسيا قبل بيعها للولايات المتحدة مقابل 7.2 ملايين دولار في عام 1867- بأنها خيار كارثي يؤكد أن السيادة يمكن أن تنتقل على الأراضي.

وقال مايكل ماكفول، سفير الولايات المتحدة لدى روسيا في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في تغريدة على موقع إكس "اختار ترامب استضافة بوتين في جزء من الإمبراطورية الروسية السابقة. أتساءل عما إذا كان يعلم أن القوميين الروس يزعمون أن خسارة ألاسكا، مثل أوكرانيا، كانت صفقة سيئة لموسكو تحتاج إلى تصحيح".

وفي حين أن ألاسكا لم تكن أبدا موطنا لأكثر من 400 مستوطن روسي، فقد كانت مهمة من الناحية الإستراتيجية لتجار الفراء ولاحقا للعمليات العسكرية خلال الحرب الباردة.

واليوم، لا تزال الدولتان على بُعد 3 أميال عبر مضيق بيرينغ، ولا يزال إرث روسيا واضحا مع وجود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والعديد من السكان المحليين الذين يحملون ألقابا روسية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ما موقف الرئيس الأوكراني من عدم توجيه دعوة إليه للمشاركة في القمة الروسية الأميركية؟

وصف زيلينسكي القمة بأنها "انتصار شخصي" للزعيم الروسي، وقال إن القضايا الأوكرانية يجب أن تناقش من قِبل "ثلاثة أشخاص على الأقل".

وردا على سؤال عن سبب عدم دعوة زيلينسكي للقمة، قالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترامب "يوافق على هذا الاجتماع بناء على طلب الرئيس بوتين". وقالت إن الأمل هو أن يجتمع القادة الثلاثة معا في وقت قريب.

ولن يحضر القادة الأوروبيون القمة لكنهم احتشدوا خلف زيلينسكي. وقال بيان صادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي إن "الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يقرر دون أوكرانيا"، ودافعوا عن حقها في وحدة أراضيها.

وعلى النقيض، أشاد المسؤولون والمعلقون الروس بالقمة، ووصفوها بأنها انقلاب دبلوماسي لصالحهم.

ما أهمية القمة في حد ذاتها؟

القمة أول اجتماع شخصي بين الزعيمين منذ إعادة انتخاب ترامب العام الماضي، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا في يوم واحد.

وترامب هو أيضا أول رئيس يدعو بوتين إلى الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2007، على الرغم من أن الزعيم الروسي حضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في عام 2015. والتقى ترامب خلال فترة ولايته الأولى الرئيس الروسي 6 مرات.

ما الذي أدى إلى ترتيب هذه القمة؟

تعد القمة تحولا آخر في مواقف ترامب بشأن روسيا وأوكرانيا، فقبل أقل من شهر، قال ترامب، الذي أشاد سابقا ببوتين وألقى باللوم على أوكرانيا في وقوع الهجوم الروسي، إنه سيساعد كييف في الحصول على صواريخ باتريوت وأسلحة متطورة أخرى، يدفع ثمنها الاتحاد الأوروبي. كما هدد بزيادة العقوبات على روسيا إذا لم تنتهِ الحرب في غضون 50 يوما.

ثم، في أواخر يوليو/تموز الماضي، أعطى موعدا نهائيا أقصر لوقف القتال، ولكن بدلا من الإعلان عن مزيد من العقوبات بعد 10 أيام، قال ترامب إنه سيجتمع مع بوتين في ولاية ألاسكا.

وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستضطر إلى التنازل عن الأراضي لروسيا كجزء من اتفاقية سلام، قائلا إنه سيكون هناك "بعض تبادل للأراضي للطرفين".

وبينما احتفل المسؤولون والمعلقون الروس بأنباء القمة، رفضت أوكرانيا وأوروبا بسرعة فكرة التنازلات الإقليمية. وقال زيلينسكي "لن يتراجع أحد عن هذا، ولا أحد يستطيع ذلك، الأوكرانيون لن يعطوا أراضيهم للمحتل".

ما موقف ترامب من الحرب الأوكرانية بصورة عامة؟

تأرجح موقف ترامب صعودا وهبوطا تجاه أوكرانيا وروسيا، ما يسبب حالة من القلق للأوكرانيين وحلفائهم الأوروبيين.

ومؤخرا وخلال الأشهر الماضية، تحول الرئيس ترامب بمقدار 180 درجة من الهجوم الشخصي على زيلينسكي وإلقاء اللوم عليه في استمرار الحرب، وصولا للتعبير عن إحباطه من رفض بوتين التفاوض على وقف إطلاق النار.

ماذا عن صفقة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف التي تناقلتها عدة تقارير إخبارية؟

بعدما أرسل ترامب المبعوث ستيف ويتكوف للقاء بوتين في موسكو، تسرّبت تفاصيل متناقضة لصفقة تبادل الأراضي.

وتقول إحدى الروايات إن روسيا ستتوقف عن قصف المدن الأوكرانية إذا تنازلت كييف لروسيا عن كل مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بما في ذلك الأجزاء التي لا تحتفظ بها روسيا الآن.

في المقابل، قد تستعيد أوكرانيا بعض الأراضي التي تحتفظ بها روسيا الآن في الشرق، خاصة بعض المناطق الأقل حيوية التي تسيطر عليها الآن روسيا في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا، لكن ليس من الواضح ماذا أو متى سيحدث ذلك.

ما موقف قادة أوروبا من أنباء تحمّس ترامب لفكرة تنازل أوكراني عن بعض أراضيها؟

رد قادة بريطانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي بتشجيع جهود ترامب لصنع السلام لكنهم كرروا إدانتهم "للغزو الروسي غير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا". كما تحدثوا عن "التزامهم الثابت بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها".

هل يمكن أن ينتج عن القمة اتفاق لإنهاء الحرب؟

هذا غير مرجح، فبينما أشار ترامب سابقا إلى أن اتفاق السلام يمكن أن يكون قريبا، قلّل البيت الأبيض من توقعات القمة، حيث وصفتها كارولين ليفيت بأنها "تجربة ليستمع الرئيس ترامب من بوتين مباشرة". وقال ترامب، الاثنين الماضي "قد أغادر وأقول حظا سعيدا، وستكون هذه هي النهاية".

أما على الأرض، فإن روسيا تحقق مكاسب في ساحة المعركة بشرق أوكرانيا، مما يعني أن احتمال أي حل وسط من موسكو بعيد المنال.

ولذلك كتب زيلينسكي على منصة تليغرام، الأربعاء "في الوقت الحالي، لا توجد أي علامة على الإطلاق على أن الروس يستعدون لإنهاء الحرب".

ما موقف حلف الناتو من القمة؟

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي- "ناتو"- مارك روته، في حديث مع برنامج "واجه الأمة" يوم الأحد الماضي، على شبكة "سي بي إس"، إن القمة تُمكن ترامب من اختبار صدق بوتين من خلال الاجتماع وجها لوجه.

وأضاف أن "اقتناعي المطلق بخصوص قمة يوم الجمعة هو أن على الرئيس ترامب أن يتأكد من أن بوتين جاد، وإذا لم يكن كذلك، فسيتوقف الأمر عند هذا الحد. إذا كان جادا، فستستمر العملية اعتبارا من يوم الجمعة فصاعدا. أوكرانيا تشارك، وأوروبا تتدخل".