صحف عالمية: نتنياهو يستغل غياب الردع الدولي لتنفيذ سياسات توسعية

أفردت صحف عالمية مساحة للحديث عن استمرار إسرائيل سياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب الخطط العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة و"مهمة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوسعية في المنطقة.

وفي التفاصيل، انتقد الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقاله بصحيفة هآرتس اغتيال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف على يد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين سياسة ممنهجة، واعتبر صمت الإعلام الإسرائيلي فضيحة أخلاقية.

وحذّر ليفي من تجاهل الإعلام الإسرائيلي وتبنيه الرواية الرسمية دون تمحيص، مؤكدا أن هذا النهج قد يهدد الصحفيين الإسرائيليين مستقبلا، كما حذر من محاولات إسكات الصحافة وتشويه الحقيقة، مستشهدا بوصية الشريف بعدم نسيان غزة.

أما بشأن التطورات العسكرية، فذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يواجه ضغوطا متزايدة بعد معارضته لخطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة.

وعبّر زامير عن قلقه من إرهاق قوات الاحتياط وخطورة تعريض الأسرى الإسرائيليين للخطر، إضافة إلى التحديات المحتملة لإدارة الجيش شؤون ملايين الفلسطينيين في القطاع.

ورغم ذلك، أقر المجلس الوزاري الأمني الخطة، مما أدى إلى توتر بين زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، خصوصا عقب خلاف حول ترقيات ضباط أُجريت دون استشارته.

كما يستغل نتنياهو غياب الردع الدولي -وفق مقال في مجلة فورين بوليسي- لتنفيذ سياسات توسعية، على غرار مشاريع إسرائيل السابقة في الضفة الغربية والقدس.

وحسب المقال، فإن نتنياهو يستفيد من دعم ضمني من شخصيات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طرح خطة لإفراغ غزة من سكانها وإعادة تطويرها، وهي فكرة يعتبرها منتقدون تطهيرا عرقيا.

ويرى المقال أن نتنياهو مثل ترامب، يستفيد من ضعف المواقف الدولية ويواصل فرض الأمر الواقع على الأرض، دون أن يواجه عواقب حقيقية، في تكرار لسياسات إسرائيل التاريخية في تحدي القانون الدولي.

حرب أوكرانيا

وفي قضية أخرى، تناولت صحيفة تايمز مناقشات بين روسيا والولايات المتحدة حول اقتراح لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بنموذج يشبه احتلال إسرائيل للضفة الغربية، حيث تبقى الحدود رسمية، لكن تسيطر روسيا عسكريا واقتصاديا على الأراضي المحتلة.

ويدعم هذا النموذج -حسب الصحيفة البريطانية- مبعوث السلام الأميركي ستيف ويتكوف، لتجاوز العقبات الدستورية الأوكرانية، رغم رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل، في وقت يعتقد بعض المفاوضين الأميركيين أن هذا الحل يعكس الواقع على الأرض بعد سنوات من الصراع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة غارديان تحذير الرئيس الأميركي ترامب لروسيا من عواقب شديدة إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمة ترامب-بوتين المرتقبة في ألاسكا.

وتضيف الصحيفة البريطانية أن ترامب أكد للقادة الأوروبيين أن وقف إطلاق النار أولويته، ولن يقدم تنازلات دون موافقة كييف.

وشدد القادة الأوروبيون على عدم تغيير الحدود بالقوة وضمان أمن أوكرانيا، كما أبدوا قلقهم من احتمال سعي ترامب لتحسين العلاقات مع روسيا على حساب أوكرانيا.