إعلام إسرائيلي: آلاف الجنود يعانون نفسيا ومساعدة أطفال غزة هدية مادونا لابنها

ناقشت وسائل إعلام إسرائيلية نقص تعداد الجيش ومعداته، ولجوء أكثر من ٥٠ ألف جندي إلى طلب المساعدة النفسية.

كما تناولت تصاعد الحملة المناهضة لإسرائيل والتي انضم إليها مشاهير من الفنانين مثل المغنية الأميركية مادونا وفرقة "يو2" الأيرلندية.

وتحدث مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري عن الثغرات الكبيرة التي يعاني منها الجيش، وأولها وأهمها -كما قال- هو النقص بعدد الجنود، 10 آلاف جندي، منهم 7 آلاف جندي مقاتل و3 آلاف جندي دعم.

كما أن هناك ثغرة في الصلاحية على مستوى الدبابات والمصفحات، بالإضافة إلى نقص في قطع الغيار.

وأشار المراسل إلى أن هناك حظرا على تصدير السلاح، ولا يصل ما تريده إسرائيل، وقال "بعد 22 شهرا من القتال سيصبح من الصعب تشغيل كل شيء بقدرة كاملة 100%100".

وحسب القناة 12، فإن الحرب الطويلة في غزة أدت إلى إصابة أكثر من 18 ألفا و900 جندي وعنصر أمن، منهم 10 آلاف يواجهون مشاكل نفسية.

كما لجأ أكثر من 50 ألف جندي في القوات النظامية والاحتياط السنة الماضية إلى لجنة "عيران" الخاصة بالخدمة النفسية.

وكانت الحالات الأكثر هي الشعور بالعزلة، تليها ربع طلبات العلاج حالات الاكتئاب المتكرر والأزمات النفسية، ولجأ آخرون إلى اللجنة بسبب الصدمة ومشاكل في العلاقات الشخصية.

ومن ناحية التوظيف، فإن جنود الاحتياط -تضيف القناة 12- هم من يدفعون الثمن، فثلث الجنود وزوجاتهم قالوا إنهم تضرروا وأحيلوا إلى إجازات غير مدفوعة أو طردوا من العمل، و53% من العاملين الذين يخدمون في الاحتياط اضطروا إلى خفض ساعات عملهم أو خفض رواتبهم بسبب تكرار غيابهم عن العمل.

وقالت القناة إن 72% من المستقلين قالوا إن وضع عملهم تدهور.

موجة تسونامي

وبشأن تصاعد الحملة المناهضة لإسرائيل، ذكرت القناة 12 أن "باريس تصبح أكثر عدوانية تجاه إسرائيل، بدءا من الإضرار بمكاتب شركة إلعال وصولا إلى مراقب حركة الطيران الذي قال عبر جهاز الاتصال لطيار من إلعال لحظة إقلاع الطائرة: لتتحرر فلسطين".

وقالت قنوات إسرائيلية إن "هناك موجة تسونامي دبلوماسية ضد إسرائيل تحولت إلى تسونامي لدى مشاهير في العالم"، وأوردت أن المغنية الأميركية مادونا كتبت منشورا على منصات التواصل الاجتماعي دعت فيه بابا الفاتيكان إلى الذهاب إلى غزة من أجل مساعدة الأطفال الذين يواجهون خطرا بسبب المجاعة.

وقالت مادونا إن أفضل هدية تقدمها لابنها في عيد ميلاده هي الدعوة لمساعدة أطفال غزة، كما جاء في القنوات الإسرائيلية.

كما أن فرقة "U2" تطرقت إلى الوضع في غزة على موقعها الرسمي، وكتب أعضاؤها بيانا مشتركا قالوا فيه: "كلنا مصدومون منذ مدة طويلة مما يحدث في غزة، لكن منع المساعدات الإنسانية والآن خطط الاحتلال العسكري لغزة نقلت الصراع إلى المجهول".

وقال الإعلام الإسرائيلي إن المغني بونو استفاض وقال إن "موت الأطفال الأبرياء هو شر يجب أن نقاومه" كما وجه انتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.