جوبا – في خطوة جديدة نحو تهدئة التوتر الحدودي بين دولة جنوب السودان وجارتها الجنوبية أوغندا، وصل رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروجابا (نجل الرئيس يوري موسيفيني) إلى جوبا في وقت مبكر أول أمس السبت.

واستُقبل كاينيروجابا من قبل نظيره رئيس أركان جيش جنوب السودان الجنرال داو أتورجونغ، قبل أن يتوجه إلى القصر الرئاسي لعقد مباحثات مغلقة مع الرئيس سلفاكير ميارديت، في محاولة لتعزيز التنسيق العسكري وحفظ الاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين.

تُعد زيارة الجنرال كاينيروجابا الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن زار جوبا الأسبوع الماضي الفريق سام أوكيدينغ نائب رئيس هيئة الدفاع الأوغندي في زيارة غير معلنة، وتعكس هذه اللقاءات المتكررة مستوى التنسيق العالي بين الجانبين، وحرص أوغندا على متابعة الأوضاع الأمنية من كثب، وتعزيز التعاون العسكري في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود المشتركة.

لجنة تحقيق

وقال المتحدث باسم الجيش في جنوب السودان اللواء لول رواي كونغ إن اللقاءات التي عقدها موهوزي بجوبا ركّزت على التهدئة الفورية للوضع الأمني على الحدود المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على المصالح والثقة المتبادلة.

وأضاف كونغ للجزيرة نت "اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم 14 عضوا من الجيشين بالتساوي، على أن يكون مقرها المؤقت بمدينة قولو بأوغندا".

وأوضح أن "اللجنة ستبدأ التحقيق في أسباب الاشتباكات التي وقعت في مقاطعة كاجو كيجي بالولاية الاستوائية الوسطى، وستقدم توصيات تساعد القادة على اتخاذ قرارات مدروسة لحل النزاعات الحدودية المتكررة، ونحن مستعدون للقيام بزيارة مماثلة إلى العاصمة كمبالا بناء على طلب القوات المسلحة الأوغندية".

وبعد تلك الاجتماعات، زار الجنرال كاينيروجابا قرية بيلنيانغ جنوب شرق العاصمة جوبا، والتي تعد المقر التكتيكي لعملية "ميلنزي وا كيميا"، أو "الحارس الصامت" بالسواحلية، حيث تنتشر القوات الأوغندية ضمن ترتيب أمني مشترك بين البلدين.

وأُطلقت هذه العملية في مارس/آذار الماضي في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة، وهي عملية تحيط بها حالة من السرية والتكتم، في ظل تساؤلات مستمرة بشأن نطاقها ومصادر تمويلها.

وجاءت زيارة كاينيروجابا إلى جوبا عقب نشره تغريدات استفزازية على حسابه في إكس علّق فيها على المواجهات المسلحة التي اندلعت بين الجيش الأوغندي وقوات جنوب السودان في مقاطعة كاجو كيجي، والتي أسفرت عن مقتل خمسة من الجيش الجنوب سوداني، وسط تصاعد المخاوف من إمكانية تجدد أعمال العنف والمواجهات في ظل التحذيرات المتكررة من استمرار وجود الجيش الأوغندي داخل أراضي جنوب السودان.

تأثير المصالح

من جهته، قال المحلل السياسي ويلسون شول إن زيارة الجنرال كاينيروجابا إلى جوبا تتزامن مع حالة من الغضب المتصاعد لدى الرأي العام الجنوبي نتيجة توغل الجيش الأوغندي داخل أراضي جنوب السودان، إضافة للتعليقات الاستفزازية التي نشرها والتي تعكس عدم الاحترام لعلاقة الجوار القائمة بين البلدين.

وأوضح أن الخطوة الأفضل لكاينيروجابا كانت الاعتذار لشعب وحكومة جنوب السودان قبل التفكير في القيام بهذه الزيارة.

وأضاف شول للجزيرة نت "مثل هذه التصرفات تزيد من توتر الأجواء بين البلدين وتُضعف أسس التعاون الثنائي الذي بُني على سنوات من الثقة المتبادلة، من الضروري أن تتبع زيارة كهذه خطوات واضحة لإعادة بناء الثقة بدءا بالاعتذار لشعب وحكومة جنوب السودان".

إلى جانب التحالف السياسي والعسكري الذي يربط بين أوغندا وجنوب السودان، توجد العديد من المصالح الاقتصادية المشتركة التي تلعب دورا حيويا في تعزيز التعاون بين البلدين، وتشمل هذه المصالح مشروعات استثمارية في قطاعات النفط والتجارة والبنية التحتية، إضافة للتعاون في مجالات النقل والطاقة والزراعة، وتعد هذه الروابط الاقتصادية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ومع تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود، يشعر الجانب الأوغندي بقلق متزايد من أن تؤثر هذه التوترات سلبًا على استثماراته ومصالحه الاقتصادية في جنوب السودان، مما قد يعيق تدفق التجارة ويضر بمشروعات البنية التحتية المشتركة. ولهذا السبب، تبدي أوغندا حرصا كبيرا على تهدئة التوترات، والعمل على استعادة الأجواء الإيجابية بين البلدين لضمان استمرار التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وسائل للحل

ويرى الناشط المجتمعي سلومون ماثيو أن أوغندا لا يمكنها المخاطرة بمصالحها الكبيرة في جنوب السودان، كما أن الأخيرة لا تستطيع الاستغناء عن أوغندا نظرا لوجود أعداد كبيرة من الأسر والطلاب واللاجئين الجنوب سودانيين في معسكرات داخل الأراضي الأوغندية.

وأشار ماثيو أيضا، في حديثه للجزيرة نت، إلى التداخل القبلي والاجتماعي العميق بين البلدين، مؤكدا أن هذه العلاقات المعقدة تتطلب حوارا جادا ومستمرا لتجاوز الأزمة الحدودية العابرة والحفاظ على المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن زيارة الجنرال كاينيروجابا "تأتي تقديرا لتلك العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين، فالأزمات لا تُحل بالعمليات العسكرية، بل عبر مبادرات رائدة تنطلق من تنظيمات المجتمع المدني في كلا البلدين".

وأردف "نحن نعمل حاليا على إنشاء مبادرة للحوار المجتمعي بين جنوب السودان وأوغندا، تهدف لتجاوز أزمة الحدود وإخضاعها لمسار تفاوضي أو تحكيمي يضمن حلا سلميا ومستداما".