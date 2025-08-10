إعلام إسرائيلي: زامير صارم جدا بمعارضته لاحتلال غزة وتبادل مع نتنياهو كلمات قاسية

انتقد محللون ومسؤولون عسكريون سابقون في إسرائيل قرار احتلال قطاع غزة بالكامل، وقالوا -في نقاشات على قنوات إسرائيلية- إن هذه الخطوة التي يعارضها رئيس الأركان، إيال زامير تعني التخلي عن الأسرى.

وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة i24، يوسي يهوشوع إن الجيش الإسرائيلي غير مستعد تماما في هذه المرحلة، لكنه تلقى تعليمات من المستوى السياسي بالاستعداد لاحتلال مدينة غزة والمخيمات.

وأكدت محللة الشؤون السياسية في القناة 12، دانا فايس أن رئيس الأركان صارم جدا في معارضته لخطة احتلال قطاع غزة. وقالت إن زامير تحدث عن "توصية قاطعة باستغلال مواقع سيطرة الجيش والعمل في إطار ما يسميه "حصارا واقتحامات" من أجل استنزاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحفاظ على حياة المخطوفين".

وأشارت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13، موريا أسرف وولبيرغ، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان تبادلا كلمات قاسية خلال النقاش، حيث قال زامير "من المحظور أن نذهب إلى هذه الخطوة، لأننا سنؤذي المخطوفين".

ورد نتنياهو على زامير بالقول "حتى الآن لم تؤد عمليات الجيش إلى إطلاق سراح المخطوفين.. يجب تغيير النهج".

وحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، فلا يوجد مؤشر على حل وسط بين نتنياهو وزامير، فالأول يقول "حسمنا الأمر وسنحتل غزة"، والثاني يعارض ذلك بشدة.

ومن جهته، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة 13، روعي شارون إن رئيس الأركان لم يقل للمستوى السياسي" سأنفذ كل قرار سياسي تعرضونه علي"، كما أنه لم يقل عكس ذلك، مشيرا إلى أن زامير سيحدد موقفه بناء على ما سيقرره المجلس الوزاري المصغر في اجتماعه القادم.

أما رفيف دروكر، وهو محلل سياسي في القناة 13، فرأى أن "لا خيار أمام رئيس الأركان إلّا الاستقالة إذا فرضوا عليه عملية لا يريدها".

ووصف عملية احتلال غزة بأنها إستراتيجية من الدرجة الأولى ومن أهم العمليات التي نفذت في تاريخ إسرائيل.

ومن جهته، عبّر الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل، عن معارضته لخطة احتلال غزة بالكامل، وقال " نحن حاليا في مرحلة ليست جيدة أبدا مع حكومة تدرك أنها عالقة".

كما قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين إن الذي يقرر اليوم احتلال غزة فقط بعملية عسكرية تتناسب مع ما قررته الحكومة فهو"يقرر فعليا التخلي عن المخطوفين".