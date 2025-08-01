حث رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست يهود نيويورك على التوحد لإسقاط المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، عبر اتباع الإستراتيجيات التي استخدمها اليهود بلندن لإسقاط زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن.

وفي مقاله، قدم زفيكا كلاين 6 إستراتيجيات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى نجاح حملة يهود بريطانيا في 2019 التي أدت لهزيمة كوربين وتسجيل حزب العمال أسوأ نتيجة منذ عام 1935.

وأضاف أن فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية ضد عمدة نيويورك السابق أندرو كومو يمثل استفتاء ضد إسرائيل، ودعا يهود نيويورك للتحرك عاجلا قبل فوات الأوان.

1. توحيد الجهود

وأكد كلاين أن أولى الإستراتيجيات تتمثل في التوحد، مشيرا إلى أن الطوائف اليهودية في بريطانيا اجتمعت تحت راية واحدة وخرجت في احتجاجات حاشدة، أما في نيويورك، فالجهود مشتتة بين منظمات منفصلة وحملات إعلامية متباينة دون جبهة موحدة.

ودعا إلى تشكيل تحالف يهودي واحد، مدعوم من كل التيارات الدينية، بالإضافة إلى حلفاء من السود واللاتينيين والآسيويين، لإبقاء ملف اليهود في صدارة الأخبار.

2. السيطرة على الأخبار يوميا

والإستراتيجية الثانية، وفق الكاتب، هي السيطرة على الدورة الإخبارية يوميا، إذ كانت الصحافة اليهودية في بريطانيا تضخ معلومات جديدة عن كوربين صباح كل يوم، بما في ذلك تسريبات وشهادات واستطلاعات رأي، لإبقاء تهمة معاداة السامية حية في الإعلام.

وشدد على ضرورة ألا يدع اليهود بنيويورك "الناخبين ينسون كلمة معاداة السامية أبدا"، لربط حملة ممداني بأزمة التعامل مع اليهود.

3. توظيف البيانات

أما الإستراتيجية الثالثة، فتكمن في الاستناد إلى بيانات موثوقة، إذ اعتمد يهود بريطانيا على استطلاعات دقيقة أظهرت أن 87% من اليهود يرون كوربين معاديا للسامية، وأن نصف البريطانيين يوافقونهم الرأي.

وانتقد الكاتب عدم وجود استطلاعات مشابهة في نيويورك حتى الآن، وقال إنه ينبغي على مجلس العلاقات المجتمعية اليهودية أو رابطة مكافحة التشهير بالمدينة تمويل استطلاعات رأي حول معاداة السامية وحركة المقاطعة الفلسطينية، ونشر النتائج مرارا وتكرارا.

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4. إبراز الأصوات الدينية لا الحزبية

وذكر المقال أن الإستراتيجية الرابعة هي إبراز الأصوات الدينية لا السياسية، مشيرا إلى أن انهيار كوربين بدأ بمقال للحاخام الأكبر إفرايم ميرفيس حذّر فيه من أن حياة اليهود ستكون في خطر في ظل حكومة العمال، ودعا التقرير حاخامات نيويورك لاتخاذ موقف مماثل.

5. استجداء العاطفة فهي تغلب السياسة

وأشار الكاتب إلى أن الإستراتيجية الخامسة هي استجداء عاطفة الرأي العام عبر تسليط الضوء على بضع قصص إنسانية، مثل قصص الناجين من المحرقة.

ونصح اليهود باستخدام صحف نيويورك لتسليط الضوء على قصص من نيويورك مثل صاحب محل مأكولات في كوينز، رُشّ على محله شعار "اخرجوا أيها الصهاينة" بعد تجمع لممداني.

ورشح المقال أيضا قصة مهاجرة من غرب أفريقيا انضمت لعمال النظافة في المدينة "ردا لجميل" المتطوعين اليهود الذين قدموا لها الطعام خلال جائحة كورونا.

6. جعل العنصرية محور النقاش

أخيرا، أكد رئيس تحرير الصحيفة أن تأطير النقاش حول العنصرية أهم من تصويره كصراع سياسي، فقد رفض يهود بريطانيا السماح لكوربين أن يصوّر حملتهم كمؤامرة يمينية، بل أصروا على أن القضية أخلاقية.

وتابع الكاتب أن مستشاري ممداني يزعمون أن الانتقادات الموجهة له مجرد حملات تشويه مموّلة من أصحاب المليارات، وبالتالي على الائتلاف اليهودي في نيويورك أن يُبقي الجدل محصورا في قضايا معاداة السامية والتسامح المدني.

وقال إنه شاهد في لندن كيف تمكّنت جالية يهودية لا يتجاوز عددها 300 ألف من التأثير على نتائج انتخابات وطنية، أما يهود نيويورك فيبلغ عددهم 1.5 مليون، ولديهم صحف أكبر وموارد أوسع وتاريخ أعرق في العمل السياسي، ومع ذلك، تفشل حملتهم أمام "جيش ممداني على تيك توك".

وشدد الكاتب على أن الخطة جاهزة والمطلوب فقط تنفيذها، وإذا اتبعها اليهود بنيويورك، قد يتكرر في الانتخابات المقرر إجراؤها بنيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ما حدث في 2019 مع كوربين.