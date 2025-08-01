صحف عالمية: شركات أميركية تجني أرباحا هائلة على حساب معاناة غزة

اهتمت صحف عالمية بآخر التطورات الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة واستخدام تل أبيب سياسة التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين.

ونقلت مجلة ذي أتلانتيك الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يتوقعون أن يحمّل الرئيس دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية حقيقية عن وقف الحرب على غزة.

ووفق أحد هؤلاء المسؤولين، فإن نفاد صبر ترامب موجّه بالأساس نحو حركة حماس، وليس نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما ذكّروا بتصريحات الرئيس الأميركي قبل أسبوع فقط حين قال -بعد مكالمة مع نتنياهو- إن "على إسرائيل أن تنهي مهمة التخلص من حماس"، لأنها -حسب رأيه- لا تريد التفاوض لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونشرت صحيفة غارديان البريطانية مقالا لكاترينا فاندن هوفيل، وهي رئيسة تحرير مجلة "ذا نيشن"، قالت فيه إنه في الوقت الذي تُمنع فيه شحنات الغذاء عن غزة "هناك شحنات من نوع آخر تمر إلى إسرائيل بحرية تامة ويتدفق إليها السلاح الثقيل والذخائر بلا انقطاع".

واستندت الكاتبة إلى تقرير أممي كشف أن المجمع الصناعي العسكري التكنولوجي الأميركي يجني أرباحا وصفها بالهائلة، وفيهم السبعة الكبار الأكثر نفاقا -حسب وصفها- بين عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.

"الزمن تغير"

من جانبها، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن دائرة العزلة تتسع بالنسبة إلى إسرائيل بفعل تزايد الغضب الدولي إزاء المجاعة في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن هناك تحولا جذريا في كيفية النظر إلى إسرائيل التي اعتقدت أن التلويح بالهولوكوست ومعاداة السامية سيُخرس الجميع، لكن "الزمن تغير، وصوت الغضب الإسرائيلي بات يؤثر فقط في شريحة قليلة من الناس".

وأشار مقال في صحيفة واشنطن بوست إلى أن العالم بدأ ينتبه إلى حقيقة المجاعة المروّعة في غزة، حتى بين بعض أشد المدافعين عن إسرائيل "الذين اعترفوا أخيرا بوجود جوع يائس بعد إنكارهم للأدلة على مدى شهور".

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لكن كاتب المقال رأى أن هذه الاعترافات تكتسب أهمية في هذا التوقيت، "رغم طغيان التحفظات".

وبدورها، أكدت المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر أن إقرار الكنيست مؤخرا قانونا يسمح باحتجاز سكان غزة من دون محاكمة لفترات قد تمتد سنوات "لن يؤدي سوى إلى تعرض الإسرائيليين أنفسهم للخطر، وتوسيع دائرة العنف".

وأشارت شتاينر -في مقال بصحيفة هآرتس- إلى أن هذا القانون صُمم لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على احتجاز جماعي للفلسطينيين من غزة في ظروف تثير مخاوف جدية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.