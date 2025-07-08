تأشيرة "شنغن الخليجية" على الأبواب.. ما التفاصيل؟

الدوحةـ في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج العربي، تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة التي طال انتظارها، لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج "شنغن" الأوروبي.

هذه المبادرة، التي حظيت بإجماع خليجي ودعم دولي، ترمز إلى مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي في مجالات السياحة والأمن والاقتصاد الرقمي.

ومن المقرر أن تحدث هذه التأشيرة تحولا نوعيا في تجربة الزائرين، إذ تتيح لهم التنقل السلس بين السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات متعددة، مما يخفف من الأعباء الإدارية ويخفض التكاليف ويوسع خيارات الاستكشاف الثقافي والجغرافي في المنطقة، كما تعد هذه المبادرة أداة إستراتيجية لتعزيز مكانة منطقة الخليج بوصفها وجهة سياحية موحدة تنافس الوجهات العالمية الكبرى.

وبينما تتسارع التحضيرات التقنية والإجرائية للإطلاق الرسمي المتوقع قبل نهاية عام 2025، تثار تساؤلات عديدة حول الشروط والمتطلبات وآليات التقديم والمستفيدين من هذه التأشيرة. في هذا التقرير، نعرض أبرز الأسئلة والإجابات عن التأشيرة الخليجية الموحدة، كما وردت في التصريحات الرسمية والمصادر المعتمدة.

ما التأشيرة الخليجية الموحدة؟

هي تأشيرة سياحية مشتركة تتيح لحاملها دخول جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان) بتأشيرة واحدة، دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة منفصلة من كل دولة.

متى سيتم إطلاقها رسميا؟

وفق تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، فإن الإطلاق الرسمي للتأشيرة سيكون قبل نهاية عام 2025، بعد استكمال الجوانب القانونية والفنية، علما أن دول المجلس أقرت المشروع مبدئيا عام 2023.

قريبًا : إطلاق مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة "مجلس التعاون" . pic.twitter.com/Ra4smFLv13 — قريباً في السعودية (@SoonSaudi) July 2, 2025

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ما الهدف من التأشيرة الموحدة؟

تهدف التأشيرة إلى:

تعزيز السياحة البينية بين دول الخليج.

تقليل الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على تأشيرة لكل دولة.

توفير الوقت والمال على المسافرين.

ترويج الخليج كوجهة سياحية موحدة للسياح الدوليين.

ما مدة صلاحية التأشيرة؟

لم تحدد المدة رسميا، لكن يتوقع أن تتراوح مدة الصلاحية بين شهر و3 أشهر، تتيح خلالها التنقل بين جميع دول الخليج بحُرية.

كيف يمكن التقديم على التأشيرة؟

سيكون التقديم إلكترونيا بالكامل، عبر منصة موحدة أو بوابات إلكترونية مرتبطة، وتشير التصريحات الرسمية إلى أن عملية التقديم لن تستغرق سوى بضع دقائق، عبر تعبئة نموذج موحد وتحميل الوثائق المطلوبة.

ما الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة؟

من المتوقع أن تشمل متطلبات التقديم:

جواز سفر ساري المفعول.

استمارة طلب مكتملة إلكترونيا.

حجز فندقي مؤكد أو إثبات مكان الإقامة.

خطة سفر تشمل تنقلات الزائر بين الدول الست.

تأمين صحي يغطي نفقات العلاج والطوارئ طوال مدة الإقامة.

إثبات القدرة المالية (مثل كشف حساب بنكي).

تذكرة عودة أو سفر إلى وجهة خارج مجلس التعاون.

أمين عام #اتحاد_الغرف_الخليجية: التأشيرة السياحية الموحدة والسكك الحديدية يدعمان نمو القطاع الخاص الخليجيhttps://t.co/vwbtE5EOw0 pic.twitter.com/UeVoZXOvvP — اتحاد الغرف الخليجية (@FGCCChambers) July 7, 2025

ما الأنشطة التي تغطيها التأشيرة؟

تُمنح التأشيرة لأغراض:

السياحة.

زيارة الأهل والأصدقاء.

وربما تشمل فئات خاصة من المقيمين غير المواطنين في دول الخليج.

ما الفئات المؤهلة للحصول على التأشيرة؟

في المرحلة الأولى، تمنح التأشيرة لمواطني دول معينة (من المتوقع أن تشمل دول أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا)، على أن تتوسع تدريجيا لتشمل دولا أكثر، وفقا للترتيبات الأمنية والتقنية.

هل تشمل التأشيرة مواطني دول الخليج؟

لا، فمواطنو دول الخليج يتمتعون أصلا بحرية التنقل والإقامة داخل دول المجلس من دون الحاجة إلى تأشيرة. التأشيرة مخصصة لغير المواطنين من السياح والزوار الأجانب.

ما فوائد التأشيرة السياحية الموحدة للمسافرين؟

سهولة التنقل بين الدول الخليجية من دون قيود أو إجراءات جديدة في كل بلد.

خفض التكاليف المرتبطة بتعدد التأشيرات.

تشجيع الرحلات السياحية الشاملة التي تغطي أكثر من دولة في زيارة واحدة.

اختصار الوقت عبر نظام تقديم رقمي موحد وسريع.

التأشيرة الخليجية الموحدة (GCC Visa)

أبرز مشروع خليجي مرتقب.

🇴🇲 🇶🇦 🇰🇼 🇧🇭 🇦🇪 🇸🇦 تأشيرة سياحية موحدة تتيح لحاملها زيارة جميع دول مجلس التعاون الست دون الحاجة إلى استخراج تأشيرات منفصلة لكل دولة. – المستفيدون:

السياح الأجانب والمقيمون في دول الخليج. – أهم الفوائد:

تُسهم التأشيرة… pic.twitter.com/EkMZMMAjuR — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) May 25, 2025

من الجهة المسؤولة عن إدارة التأشيرة؟

تتولى وزارات الداخلية والجوازات في دول مجلس التعاون الإشراف الفني والتقني، بالتنسيق مع الجهات السياحية، وتعمل حاليا على استكمال المنصة الإلكترونية والربط الأمني بين أنظمة الدول الأعضاء.

هل تم اختبار النظام فعليا؟

تشير التقارير إلى أن دول المجلس قطعت أشواطا متقدمة في الجاهزية التقنية، وتم الاتفاق على الإطار القانوني والنظام المشترك خلال اجتماعات فنية دورية لوزراء الداخلية ومديري الجوازات.

هل تم الإعلان عن رسوم التأشيرة؟

حتى الآن لم يُكشف عن رسوم التأشيرة، لكن من المرجح أن تكون موحدة ومناسبة لجذب المسافرين، مع إمكانية مراجعتها لاحقا.

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ما أثر التأشيرة على قطاع السياحة في الخليج؟

من المتوقع أن تسهم التأشيرة الموحدة في:

زيادة أعداد السياح الدوليين إلى المنطقة.

دعم رؤية دول الخليج في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.

تعزيز مكانة الخليج كـ"وجهة واحدة" للسياحة والثقافة والتراث.

هل لقيت المبادرة دعما دوليا؟

نعم، أشادت منظمة السياحة العالمية بالمبادرة، ووصفتها بأنها خطوة تعزز جاذبية منطقة الخليج على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.

في خطوة تاريخية في المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يعلن عن التأشيرة السياحية الموحدة "" بنهاية 2025، بصلاحية تصل لـ90 يوما، فما تفاصيلها؟ pic.twitter.com/491QBl4glx — منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) July 6, 2025

ماذا عن وكالات السفر؟

بدأت وكالات السفر ومنظمو الرحلات في الخليج بالإعداد لبرامج سياحية جديدة تجمع بين أكثر من دولة خليجية في جولة واحدة، مستفيدين من سهولة التنقل التي ستوفرها التأشيرة الجديدة.

هل من اسم رسمي للتأشيرة؟

أُطلق على المبادرة اسم "تأشيرة الجولات الكبرى الخليجية" (GCC Grand Tours Visa)، في إشارة إلى الترويج لرحلات تمتد إلى أكثر من بلد داخل المجلس.

ما الرسالة التي تحملها هذه المبادرة؟

تسعى التأشيرة الخليجية الموحدة إلى ترسيخ التعاون الإقليمي، وتعزيز التكامل السياحي والأمني، وفتح آفاق جديدة أمام الزوار لاكتشاف التنوع الثقافي والطبيعي لدول الخليج في تجربة سفر سلسة ومتكاملة.

أعلن مؤخرا عن إطلاق مشروع سكة الحديد الخليجية، ما تأثير هذا المشروع بعد تدشينه على حرية التنقل بين دول مجلس التعاون؟

يشكل مشروع سكة الحديد الخليجية رافعة لوجستية أساسية لمشروع التأشيرة الموحدة، إذ من المتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة المواطنين والسياح والمقيمين بين الدول الخليجية عبر وسائل نقل حديثة وآمنة وسريعة، ما يعزز من فعالية التأشيرة ويجعلها أكثر جذبا للمسافرين.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتقليل التكاليف والأوقات وتقليل الاعتماد على الطرق البرية.

ويمتد المسار المقترح لمسافة نحو 2117 كيلومترا، وينطلق من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى البحرين، ثم من الدمام إلى قطر عبر منفذ أبو سمرة، ويتوقع أن يربط قطر أيضا بالبحرين، ثم يتجه من السعودية إلى الإمارات (أبو ظبي والعين)، وينتهي في سلطنة عمان عبر مدينة صحار.