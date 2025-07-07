سياسة|ترجمات|إيران

غارديان: إيران تسرع ترحيل 4 ملايين أفغاني بعد طردهم "كالقمامة"

Afghan refugees, many of them lone women, at the Islam Qala border crossing between Afghanistan and Iran after their deportation in June. Photograph: Wakil Kohsar/AFP/Getty Images
إيران رحّلت 250 ألف مهاجر أفغاني غير نظامي خلال الشهر الماضي أغلبهم نساء (غيتي)
7/7/2025-|آخر تحديث: 16:11 (توقيت مكة)

استعرض تقرير نشرته صحيفة غارديان نقلا عن موقع أفغاني تفاصيل الحملة الإيرانية لترحيل 4 ملايين أفغاني من إيران، أغلبهم نساء، في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة.

ووفقا لما نقله التقرير عن المنظمة الدولية للهجرة، تم ترحيل أكثر 250 ألف أفغاني خلال الشهر الماضي وحده، من بينهم آلاف النساء.

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وأوضح التقرير أن عمليات الترحيل تسارعت قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات الإيرانية، يوم الأحد السادس من يوليو/تموز، لمغادرة جميع الأفغان غير النظاميين.

وذكر أن إيران لطالما اعتقلت ورحلت الرجال الأفغان، ولكنّ مسؤولين أفغان على الحدود الأفغانية-الإيرانية أفادوا مؤخرا بحدوث تغيير في سياسة طهران بعد الحرب مع إسرائيل، ليشمل الترحيل جميع "الأجانب".

وأكد المسؤولون وصول ما لا يقل عن 13 جثة خلال الأسبوعين الماضيين، حسب التقرير، ولكن لم يتضح ما إذا كانت الوفاة بسبب الحر والعطش أثناء عمليات الترحيل "القاسية"، أو نتيجة غارات إسرائيلية على إيران.

An employee of the NGO World Vision assists a woman at an office where deported Afghans can call their family members, 3 July, Islam Qala, Afghanistan. Photograph: Getty Images
موظف في منظمة الرؤية العالمية غير الحكومية يساعد امرأة في مكتب تواصل حيث يمكن للأفغان المرحلين الاتصال بأفراد أسرهم 3 يوليو/تموز أفغانستان (غيتي)

ترحيل قسري

وتحدث الموقع مع عدد من النساء الأفغانيات على الحدود، من بينهن "سحر" (اسم مستعار لحماية هويتها)، وهي أرملة في الأربعين من عمرها وأم لـ3 أطفال، أكدت أنها لا تعرف إلى أين تتجه بعد ترحيلها من إيران، حيث أقامت هناك أكثر من 10 سنوات.

وأضافت أنها كانت تدير ورشة خياطة صغيرة ودفعت مؤخرا عربونا لشراء منزل، ولكنها احتُجزت الأسبوع الماضي مع أطفالها من مخيم للاجئين قرب مدينة شيراز، ثم جرى ترحيلهم قسرا.

وقالت إن السلطات "جاؤوا في منتصف الليل، وتوسلت إليهم أن يمنحوني يومين فقط لجمع أغراضي، ولكنهم لم يستجيبوا، ولم أتمكن حتى من أخذ ملابس أطفالي، لقد طردونا كما تُرمى القمامة".

وأشار التقرير إلى أن هذه العودة القسرية تضع النساء وجها لوجه مع قوانين حكومة حركة طالبان التي تمنع تنقل المرأة دون مرافقة محرم، مما يترك كثيرات عالقات على الحدود.

Deported Afghans wait to receive sim cards at the Iranian border on 3 July in Islam Qala. Many arrive hungry and exhausted, having walked for hours in extreme heat. Photograph: Getty Images
أفغان مرحّلون ينتظرون استلام بطاقات الشريحة على الحدود الإيرانية في 3 يوليو /تموز بعد المشي تحت الحرّ الشديد لساعات طويلة (غيتي)

الرحلة

ووصلت كثير من النساء إلى المعابر الحدودية منهكات وجائعات بلا وثائق أو مأوى، حسب الموقع، بعد ساعات من السير تحت الشمس الحارقة.

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وذكرت "سحر" للموقع غلاء الغذاء والماء، مضيفة أنه "إذا لم تملك المال، فسيبقى طفلك جائعا".

كما تعرّضت النساء داخل حافلات الترحيل لإهانات متكررة، ولم تكن الحافلات مكيفة رغم تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وذكرت أم أفغانية للموقع الإهانات التي تعرضت لها، إذ قيل لها: "أنتم الأفغان لا تستحقون شيئا"، وأضافت أن "طفلي بكى من شدة الحر، ولكن السائق ضحك وسخر منا".

وبيّن التقرير أن الحكومة الأفغانية وعدت بتوفير مأوى مؤقت للنساء العائدات دون محرم، إلا أن كثيرات قلن إنهن لم يتلقين أي دعم، في ظل سياسات تمنعهن من السكن والعمل.

كما أفاد التقرير بأن المساعدات التي توفرها المنظمة الدولية للهجرة عند المعابر تبقى مؤقتة ومحدودة، في ظل غياب التفويض والموارد اللازمة للدعم المستدام.

المصدر: غارديان

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