إعلام إسرائيلي: اتفاق قريب جدا على صفقة أسرى وحماس لم تهزم

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على فرص التوصل لاتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إضافة لعمليات مقاتلي المقاومة ضد القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وقالت كيرن مرتسيانو، وهي مقدمة برامج سياسية في القناة 12، إن "إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قريبتان جدا من الاتفاق على صفقة مخطوفين"، وقد يعلن عنها يوم الاثنين أثناء زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضافت أن صفقة مشابهة تماما طرحت على الطاولة قبل 3 أشهر ونصف، بعد عملية إطلاق سراح الأسرى الأخيرة، معتبرة أن الذي تغير أسماء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في غزة.

ومن جهته، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12، نير دفوري، إن هناك وزراء لم يخدموا أبدا في الجيش، لكنهم يدفعون باتجاه الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل لا يمكنها خوض معركة لا نهاية ولا حد لها.

وتحدث عن الخسائر التي مني بها الجيش، وذكر أن هناك 100 دبابة متعطلة، لأنه لا يتوفر مال لمحركات بديلة، وقد رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شراءها، وعلق قائلا "كيف يمكن أن نحارب ووزير المالية يرفض تمويل مواصلة الحرب؟".

كمائن

أما مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، فقال "تبقى ما يجب فعله في قطاع غزة، فهناك مخربون وأنفاق وبنى تحتية لحماس"، مقرا بأن "حماس لم تهزم حتى الآن، والدليل أنها نفذت هجمات في خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف "آر بي جي".

وأضاف "لقد رأينا الحدث الصعب في مصفحة بوما، ورأينا حادثة آر بي جي خلال هذا الأسبوع ضد جنود إيغوز في خان يونس".

وخلص هيلر إلى أن "حماس موجودة وتنفذ عمليات وتوجه ضربات قاسية لجنود الجيش".

وفي موضوع الخسائر، أعاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة كان 11، إيتاي بلومنتال التذكير بالعملية التي قام بها مقاتل فلسطيني عندما اقترب من دبابة ووضع عليها عبوة متفجرة، مما أدى إلى مقتل الرقيب آساف زمير، وهو جندي في الكتيبة 53 في اللواء 188. ورجح أن يكون المقاتل الفلسطيني قد خرج من فتحة نفق ووصل إلى الدبابة.

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وتواصل فصائل المقاومة نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.