صحف عالمية: قصف مقهى على بحر غزة بقنبلة ضخمة جريمة حرب

سلطت صحف عالمية الضوء على آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجدل السياسي والعسكري الدائر داخل إسرائيل بشأن الجدوى من استمرارها.

وتوصل تحقيق لصحيفة غارديان -استند إلى أدلة وصور شظايا السلاح- أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة وزنها 500 رطل عندما هاجم مقهى على شاطئ البحر في غزة الاثنين الماضي، مما تسبب في موجة انفجار هائلة وانتشار شظايا على مساحة واسعة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في القانون الدولي أن استخدام مثل هذه الذخيرة -رغم وجود العديد من المدنيين- كان غير قانوني على الأرجح، وقد يشكل جريمة حرب.

وقد استشهد 34 شخصا -معظمهم من النساء والأطفال- في القصف الإسرائيلي، وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء (غربي غزة) وسط تقديرات بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الخطيرة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية شهادات 5 جنود في الجيش الإسرائيلي من العاملين في غزة، إذ قال أحدهم إنه "في مرحلة ما فقدت الإيمان بما نفعله في غزة".

ووفق هذا الجندي، من الواضح لكل ذي عقل أن الحرب مستمرة لأسباب سياسية، و"لا نحقق شيئا سوى تعريض أنفسنا للخطر مرة بعد أخرى" متسائلا "متى تفهمون أن الوقت قد حان للتوقف؟" داعيا الإسرائيليين للاحتجاج والتظاهر.

وبدورها، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن 15 وزيرا من حزب الليكود الحاكم، إلى جانب رئيس الكنيست، دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– إلى استغلال نتائج الحرب مع إيران وضم الضفة الغربية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال هؤلاء الوزراء في رسالتهم إن الخطوة ضرورية للقضاء على ما سمّوه "الخطر الداخلي، لمنع وقوع مجزرة أخرى" في قلب إسرائيل، وفق زعمهم.

ومن جهة أخرى، نقل موقع بريتبارت الأميركي إعلان جامعة كاليفورنيا أن مجالس الطلاب وجميع "الكيانات الجامعية" الأخرى التابعة لها ممنوعة من مقاطعة إسرائيل.

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ويأتي هذا الإعلان استجابة مباشرة لتوجيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن المؤسسات التي تشارك في مثل هذه المقاطعات لن تكون مؤهلة للحصول على منح بحثية طبية وعلمية فدرالية.

وحسب الموقع، فإنه لم يكن واضحا لماذا اضطرت جامعة كاليفورنيا سابقا إلى إجراء تغيير في سياستها، إذ إن مقاطعة إسرائيل غير قانونية بالفعل بموجب قانون الولاية.

وفي قضية أخرى، نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قولها إنه يجب على الأوروبيين أن يقفوا متحدين، وألا يخافوا عندما يفرض ترامب مزيدا من الرسوم الجمركية.

وشددت ميركل على ضرورة "الرد برسوم جمركية خاصة بنا" موضحة أنها لا تدعو إلى قطع العلاقات مع واشنطن، ولكن "يجب علينا التفاوض، فحتى الولايات المتحدة لا تستطيع الصمود بمفردها".