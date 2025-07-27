"ممداني الثاني".. مسلم مرشح لمنصب عمدة مينيابوليس وهذا برنامجه

قرر مندوبو مؤتمر الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا دعم المرشح عمر فاتح (35 عاما)، وهو مسلم من أصول صومالية، لمنصب عمدة مدينة مينيابوليس، في خطوة اعتبرتها صحيفة وول ستريت جورنال رسالة دعم من تقدميي تلك الولاية لمرشح الحزب لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني (33 عاما) وهو مسلم، رأى النور في أوغندا.

وحصل فاتح، وهو عضو بمجلس شيوخ الولاية، على ذلك التأييد في اقتراع داخلي متقدما على العمدة الديمقراطي المنتهية ولايته جاكوب فراي، الذي احتج على نتائج الاقتراع ويتطلع إلى خوض السباق لمنصب العمدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأن نظام الانتخابات البلدية في المدينة يتيح له ذلك.

ووصفت الصحيفة المرشح عمر فاتح بأنه بمثابة "ممداني الثاني"، في إشارة إلى كونهما يتقاسمان التوجه الاشتراكي والخلفية الدينية والعرقية وبعض البرامج السياسية، إذ يقترح فاتح بدوره تقييد الإيجارات وتوفير المزيد من المساكن العامة من خلال فرض "ضريبة مخصصة".

ويتعهد فاتح في برنامجه الانتخابي بالاهتمام بالمشردين وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنقاذ حياتهم، مثل محطات غسل اليدين، والحمامات المتنقلة، والمياه الجارية، وأماكن تخزين الأمتعة الشخصية.

وفي الشق الأمني، يعد فاتح الناخبين بأنه سيكون عمدة جريئا "يُنهي دوامة عنف ووحشية إدارة شرطة مينيابوليس"، ويريد الحد من الجريمة من خلال الاستثمار في "حلول بديلة" لمعالجة الفقر والصحة النفسية.

ووصفت وول ستريت جورنال فاتح بأنه "مؤيد قوي للعمال"، ويتعهد "بالعمل بشكل تعاوني مع النقابات التي تمثل موظفي المدينة لضمان حصول العمال على عقود عادلة"، لكنها تتساءل: إذا كان فاتح في صف النقابات العامة أثناء المفاوضات، فمن سيمثل السكان ودافعي الضرائب؟

وترى الصحيفة أن تأييد ترشيح فاتح يعتبر مؤشرًا آخر على تركيز الحزب الديمقراطي على أقصى اليسار وهو ما قد تنجم عنه مشكلةً للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة، إذ قد يكونون مطالبين بتوضيحات حول تصريحات ومواقف هؤلاء المرشحين الاشتراكيين حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

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يشار إلى أن هذه المدينة فيها جالية صومالية كبيرة وفيها ولد وترعرع الكاتب الصحفي الأميركي المخضرم توماس فريدمان. وهي أول مدينة أميركية يُسمح فيها برفع الأذان في جميع أوقات الصلوات الخمس من خلال مكبرات الصوت بناء على قرار بالإجماع من قبل مجلس المدينة في أبريل/نيسان 2023، وهو ما شكل سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.