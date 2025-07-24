صحيفة روسية: تل أبيب تحذر موسكو من عواقب التعاون العسكري مع طهران

في تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية، سلّط الكاتب إيغور سوبوتين الضوء على تصاعد مخاوف تل أبيب من تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وطهران في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تصريحات وزير إسرائيلي يحذر فيها من عواقب إرسال المزيد من منظومات الدفاع الجوي الروسية إلى إيران.

وقال الكاتب إن العاصمة الإيرانية طهران احتضنت يوم 22 يوليو/ تموز مباحثات ثلاثية بين روسيا وإيران والصين، وتمحورت حول تطورات البرنامج النووي الإيراني في ظل تزايد التوترات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات قبيل جولة جديدة من المحادثات بين إيران و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، التي ستُعقد في إسطنبول يوم 25 يوليو/ تموز على مستوى نواب وزراء الخارجية، بمبادرة أوروبية.

مخاوف إسرائيلية

ويعزو الكاتب لمصادر أميركية قولها إن المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمر بشكل كامل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، بل إن منشأتين لتخصيب اليورانيوم على الأقل قد تعودان إلى العمل خلال أشهر إذا قررت السلطات الإيرانية المضي قدمًا في عمليات إعادة البناء.

وفي هذا السياق، صرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين بأن التعاون العسكري والتقني بين روسيا وإيران ما زال يثير قلق إسرائيل، وأن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قررت موسكو مجددًا تزويد إيران بمنظومات دفاع جوي روسية الصنع، مؤكدا أن "إسرائيل مستعدة لاستهداف هذه المنظومات عبر الغارات الجوية".

وقال إلكين إن بلاده أبلغت موسكو في العديد من المناسبات بمخاوفها من هذه التوجهات، مشددا على أن "ما يحدث قد يتحول في نهاية المطاف إلى تهديد لأمن روسيا نفسها، مشيرا إلى أن إسرائيل سبق أن طلبت من روسيا عدم تسليم منظومات "إس-300" إلى إيران.

إعلان

تعاون روسي إيراني

وقال الكاتب إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تتزامن مع تصاعد ملحوظ في مستوى التنسيق العسكري بين موسكو وطهران، حيث التقى وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده بنظيره الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو، في حين اجتمع مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأطلعه على رؤية طهران بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والملف النووي.

وفي خطوة إضافية تؤكد عمق هذا التعاون -وفقا للكاتب- انطلقت في 21 يوليو/ تموز مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وإيران في بحر قزوين تحت اسم "كاساركس 2025″، بمشاركة قوات بحرية من البلدين وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، في تطور عسكري هو الأبرز منذ بداية العام.

لكن الكاتب لفت إلى أن إسرائيل بدأت بمراجعة مواقفها تجاه روسيا عقب التحوّل السياسي الذي شهدته سوريا في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، مشيرا إلى أن ثمة مؤشرات على تجدد التقارب بين تل أبيب وموسكو.

ونسب لوكالة "رويترز" قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعت لإقناع الإدارة الأميركية بضرورة الإبقاء على القاعدتين العسكريتين الروسيتين في محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري.

وهو ما علق عليه بقوله إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن استمرار الوجود الروسي في غرب سوريا يمثل عامل توازن إستراتيجي أمام تركيا الساعية إلى إنشاء قواعد عسكرية خاصة بها داخل الأراضي السورية.