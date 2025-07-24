جدعون ليفي: صور المجاعة في غزة تذكر بالهولوكوست ومعسكرات الاعتقال

قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن صور المجاعة في غزة والتي تخفيها وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية تذكر بناجين من معسكرات الاعتقال والهولوكوست، مبرزا أن تحويل التجويع إلى سلاح مشروع هو المرحلة الأكثر شيطانية في هذه الحرب.

وأضاف ليفي، في مقال له بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الصور والمقاطع الآتية من غزة تظهر هياكل عظمية لأطفال رضع أحياء وأموات تبرز عظامهم من تحت الجلد وأعينهم وأفواههم مفتوحة على اتساعها، كما تظهرهم وهم يلقون على أرضيات المستشفيات وأَسِرة عارية أو ينقلون على عربات تجرها الحمير.

ووصفها بأنها صور من الجحيم، مبرزا أن كثيرين داخل إسرائيل ينكرون تلك الصور أو يشككون في صحتها، بل إن "بعضهم يبدي فرحا وفخرا برؤية أطفال يتضورون جوعا".

الأكثر شيطانية

وأكد أن تحويل التجويع المتعمد إلى سلاح شرعي ومقبول بين الإسرائيليين "سواء عبر الدعم العلني أو اللامبالاة الباردة هو المرحلة الأكثر شيطانية حتى الآن" في الحرب على غزة.

وتابع أن سلاح التجويع بات بالنسبة للكثيرين مشروعا لأنه وسيلة أخرى لتحقيق هدف التطهير العرقي، حيث تستفيد إسرائيل من التجويع أيضا في جعل غزة مكانا غير صالح للعيش، وبهذه الطريقة "سيغادرها سكانها إلى مكان لا يعلمه إلا الله".

وقال إن التجويع المتعمد جعل هذه الحرب أكثر حروب إسرائيل فظاعة، بل أكثرها إجراما على الإطلاق، إذ لم يسبق أن جُوِّع مليونا إنسان بهذه الطريقة.

وزاد أن خطة التطهير العرقي مستمرة في قطاع غزة، ويلعب فيها التجويع دورا مهما إلى جانب القذائف.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي تحدث اليوم الخميس عن وفاة فلسطينيَين اثنين، أحدهما يعاني من السكري، ليرتفع بذلك عدد شهداء التجويع إلى 115، وفق ما وثّقه المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، وذلك مع استمرار ما يعيشه القطاع من مجاعة.

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وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن واحدا من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني سوء التغذية وإن الحالات تتزايد يوميا.

كما كشف المتحدث باسم اليونيسيف في فلسطين للجزيرة أن الموت هو أقرب إلى أطفال غزة من وصول المساعدات، مضيفا أن ما يحدث غير مسبوق، ووصف الوضع في غزة بالمؤسف للغاية.