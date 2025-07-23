صحف عالمية: إسرائيل تواجه غضبا عالميا وترامب يظل ممتنعا عن استخدام نفوذه

تطرقت صحف ومواقع عالمية في مقالاتها وتقاريرها إلى الغضب العالمي المتصاعد إزاء إسرائيل بسبب ارتفاع الحصيلة اليومية للقتلى الفلسطينيين من طالبي المساعدات في قطاع غزة، كما ذكرت صحيفة "الغادريان" البريطانية.

وأوردت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي على دير البلح (وسط قطاع غزة) -المنطقة التي توصف بأنها مركز الجهود الإنسانية بالقطاع- تعرض إلى موجة انتقادات دولية خصوصا بعد استهداف مباني تابعة لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

ومن جهتها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا جاء فيه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يظل ممتنعا عن استخدام نفوذه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية) لإنهاء الحرب رغم أنه عبّر أكثر من مرة عن استياء كبير من تصرفاته آخرها التدخل في سوريا.

ويذكر المقال أن "الإسرائيليين عاجزون عن فهم سياسة الحكومة وإيجاد تفسيرات واضحة لاستمرار العمليات العسكرية في غزة بينما تتسبب الحرب في إزهاق مزيد من الأرواح".

ويرى مقال في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن الإسرائيليين لا يهتمون بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في غزة ويركزون فقط على مصير الأسرى وأخبار الجنود.

ويضيف المقال "هذا الواقع يشير إلى هوة أخلاقية عميقة دخل فيها المجتمع الإسرائيلي ومعه وسائل الإعلام التي تقدم ضحايا الحرب من الفلسطينيين على أنهم ضرر جانبي للحرب أو خطر يتعين إزالته".

مفاوضات

وفي موضوع إيران، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ترامب لن يسعى إلى إقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي، وأن إيران ستكون موضع ترحيب إذا أرادت التفاوض.

وتلفت الصحيفة إلى تأكيد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي في إحدى المقابلات التلفزيونية أن طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، ثم تلى تصريحه تغريدة للرئيس ترامب كتب فيها "إذا لزم الأمر سنضرب المواقع النووية مجددا".