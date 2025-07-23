القسام تستهدف دبابة وناقلتي جند إسرائيليتين في دير البلح

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد فيديو لاستهداف أفرادها جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة جنوب شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وبحسب المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة فإن العملية التي جاءت ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" نفذت أمس الثلاثاء، وأظهرت استهداف عناصر الكتائب جنود وآليات الاحتلال في منطقة أبو هولي والجعفراوي جنوب شرقي دير البلح، بقذائف الياسين 105.

وأظهرت المشاهد الكتائب، يترصدون ويراقبون تحركات جنود الاحتلال، ويستهدفون ناقلة للجند ودبابتي ميركافا بقذائف الياسين 105، كما أظهرت مقاطع الفيديو قوات الاحتلال، وهي تسحب الآليات المستهدفة بعد تدميرها.

عمليات متواصلة

كما أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، إيقاع 25 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالا.

وقالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا، أمس الثلاثاء، قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة "تلفزيونية" مضادة للأفراد، وأوقعوهم قتلى وجرحى.

وأوضحت أن العملية تمت في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد طائرات مروحية إسرائيلية تُجلي الموتى والمصابين.

كما قالت القسام، إن مقاتليها تمكنوا -يوم الاثنين- من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود، مؤكدة إيقاعهم قتلى وجرحى، إضافة إلى رصد مقاتليها هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء الموتى والمصابين.

ووفق الجناح العسكري لحركة حماس، فإن المبنى انهار كاملا على القوة الإسرائيلية في منطقة المشروع شرقي رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

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وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني قتلى وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.