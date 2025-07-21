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هذا ما تخشاه عائلات الأسرى الإسرائيليين من إعادة الجيش اجتياح دير البلح

DEIR AL BALAH, GAZA - APRIL 07: Residents carry a dead body pulled from rubble after an airstrike carried out by the Israeli military on a four-story house belonging to the Garab family located on Akile Street of Deir al-Balah, Gaza on April 07, 2025. Following the attack, in which deaths and injuries were reported, large-scale destruction occurred in the region. (Photo by Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images)
دير البلح ما فتئت تتعرض للقصف منذ بداية الحرب (وكالة الأناضول)
21/7/2025-|آخر تحديث: 13:59 (توقيت مكة)

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها الشديد من إعلان الجيش الإسرائيلي الأخير عن نيّته إعادة اجتياح مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، رغم أنه اجتاحها مرتين قبل يوم الأحد الماضي وقصفها من الجو 11 مرة على الأقل.

ويعزو يوناه جيريمي بوب، محلل الشؤون الاستخباراتية بصحيفة جيروزاليم بوست، هذا القلق إلى تصريح الجيش بأنه سيعمل في مناطق لم يعمل فيها من قبل، مما أثار مخاوف من وجود أسرى إسرائيليين فيها.

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وقال إن مما زاد من مخاوف تلك العائلات تجاه أي هجمات جديدة أن عملية عسكرية مماثلة في رفح جنوب غزة، أدت إلى مقتل 6 أسرى في أغسطس/آب العام المنصرم، حيث كان يُعتقد أنها خالية من أي رهائن.

وطرح "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" سؤالا استنكاريا على السلطات الإسرائيلية عمّا إذا كان بإمكانها التعهد بألا يتسبب الاجتياح الجديد في مقتل أسرى آخرين، حسب التقرير.

وأفادت جيروزاليم بوست بأن العائلات انتقدت نية الجيش اجتياح دير البلح مرة أخرى، محذرة من أن هذه الخطوة قد تعرّض حياة الرهائن للخطر، ومؤكدة في الوقت نفسه أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه العمليات ورقة ضغط في مفاوضات الهدنة أو تبادل الأسرى.

احتمالان

لكن ما الأمر الذي يميز الهجوم الجديد هذه المرة؟ يجيب محلل الشؤون الاستخباراتية بالصحيفة أن هناك احتمالين على الأقل: الأول أن الغزوات السابقة لدير البلح كانت في الجانب الشرقي أو في المناطق المحيطة بها ولكنها لم تتوغل في عمق المناطق الواقعة خارج جانبها الشرقي.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون مخاوف العائلات في محلها، حتى لو اجتاح الجيش الإسرائيلي المناطق القريبة ووجه ضربات جوية في المنطقة.

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والاحتمال الثاني أن يستخدم الجيش والحكومة الإسرائيلية كلاهما عملية إعادة الاجتياح هذه نوعا من الحرب النفسية.

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ويعتقد يوناه بوب في تقريره أن التهديد بالاجتياح والتوغل أكثر قد يضغط في النهاية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للموافقة على صفقة تبادل أخرى للأسرى.

ويزعم أنه رغم اجتياح الجيش لدير البلح من قبل، فإن تصريحه علنا عن استعداده لاجتياح "مناطق لم يعمل فيها من قبل"، قد يجعل حركة حماس لا تثق في مستقبلها إذا ما أبرمت صفقة مع إسرائيل.

المصدر: جيروزاليم بوست

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