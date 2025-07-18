سياسة|ترجمات|أفغانستان

تايمز: تسريب يكشف هوية 100 ضابط وجاسوس بريطاني

British troops prepare to depart upon the end of operations for U.S. Marines and British combat troops in Helmand October 27, 2014. A fleet of planes and helicopters airlifted the last U.S. and British forces from a key base in southern Afghanistan on Monday, a day after the international coalition closed the massive facility and handed it over to the Afghan military. REUTERS/Omar Sobhani (AFGHANISTAN - Tags: MILITARY CONFLICT POLITICS)
التسريب يشمل معلومات شخصية تخص عناصر من القوات الخاصة وجواسيس وكبار الضباط العسكريين (رويترز)
18/7/2025-|آخر تحديث: 14:17 (توقيت مكة)

كشفت صحيفة تايمز عن تسريب بيانات حساسة وقعت في 2022، وشمل التسريب أسماء أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) وكبار القادة العسكريين.

وجاء التقرير في سياق تغطية الصحيفة المستمرة لفضيحة تسريب قاعدة بيانات حساسة للاجئين أفغان تكتمت عليها الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع لسنتين، وعرّضت حياة 100 ألف أفغاني تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان لخطر المواجهة مع حكومة طالبان.

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وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان أن مجموعة البيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص عناصر من القوات الخاصة وجواسيس وكبار ضباط عسكريين رفيعي المستوى قدّموا ضمانات للأفغان الذين حاولوا القدوم إلى المملكة المتحدة.

كما تشمل البيانات عناوين البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين ومحادثات بينهم تناقش بعض حالات اللاجئين، وفق ما نقلته لاريسا براون كاتبة التقرير ومحررة شؤون الدفاع.

وذكرت مصادر من وزارة الدفاع أن البيانات تشير أيضا إلى "طريق سري" يمكن للأفغان استخدامه للقدوم إلى المملكة المتحدة.

A video grab from footage broadcast by the UK Parliament's Parliamentary Recording Unit (PRU) Britain's Defence Secretary John Healey making a statement to MPs on the in the House of Commons in London on July 15, 2025, following the lifting on reporting restrictions relating to the relocation of Afghans who worked with the UK government, as a result of huge data breach in 2022.
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي فرض حظرا على بعض المعلومات المتعلقة بالتسريب (الفرنسية)

وحصل التسريب في 2022 عندما أرسل جندي بريطاني مسؤول عن التحقق من طلبات لجوء الأفغان البيانات إلى أفغان مقيمين في بريطانيا، وأُرسلت القائمة إلى أشخاص في أفغانستان بعد ذلك.

ووفق التقرير، فرضت الحكومة أمرا قضائيا صارما فور اكتشاف التسريب في 2023 منع الإعلام والبرلمان من الحديث عنه، وتم رفع الحظر يوم الثلاثاء الماضي، ثم فرض آخر فورا لحظر بعض المعلومات الحساسة أمنيا.

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج أمام البرلمان إن شخصا حاول استغلال البيانات المسربة للضغط على الحكومة، في إشارة إلى حساسية المعلومات وأهمية فرض الحظر الثاني.

تسريب خطير

وحسب التقرير، تضمنت البيانات أسماء آلاف الأفغان وألقابهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، بالإضافة إلى آخر المواقع المعروفة للبعض الذين كانوا على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع البريطانية، لكن التسريب لم يحتوِ على صور أو عناوين دقيقة.

وأوردت "تايمز" في تقريرها مقتطفات من طلبات اللجوء لتوضيح طبيعة المعلومات المذكورة، وقال أحدهم "لا أزال في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مختبئا، وأعيش وحدي في مخزني".

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وورد في سجل آخر أن "المتقدم أكد عبر البريد الإلكتروني أنه في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مع عائلته، ويحتاج إلى المساعدة في الحصول على إعفاء من تأشيرة السفر".

BRIZE NORTON, ENGLAND - AUGUST 28: Members of the British armed forces 16 Air Assault Brigade walk to the air terminal after disembarking a Royal Airforce Voyager aircraft at Brize Norton as they return from helping in operations to evacuate people from Kabul airport in Afghanistan on August 28, 2021 in Brize Norton, England. More than 100,000 people have been safely evacuated through the Kabul airport, according to the U.S., but thousands more are struggling to leave in one of history's biggest airlifts. (Photo by Alastair Grant-WPA Pool/Getty Images)
جنود من لواء الإنزال الجوي البريطاني شاركوا في عمليات إجلاء من أفغانستان عام 2021 (غيتي)

وأفاد شخص آخر بأنه عبر الحدود مرات عدة "ويخشى أن يتم رصده من قبل طالبان إذا عاد مجددا".

وتضمّن الملف أسماء لأشخاص نالوا الموافقة على طلباتهم من وزير الدفاع الأسبق بن والاس، أو حظوا برعاية كبار القادة العسكريين مثل رئيس الأركان ووزير القوات المسلحة السابق جيمس هيبي.

وعبر هيبي عن أسفه لما حدث على منصة إكس قائلا "إنني محبط بسبب ما حصل رغم أنني متأكد من أن المعنيين في وزارة الدفاع كانوا مخلصين جدا لمن خدموا معنا في أفغانستان".

وخلص التقرير إلى أن السياسة والقرارات الحكومية بشأن التعامل مع التسريبات الأمنية تحتاج إلى مراجعة عاجلة، لضمان حماية الأشخاص المعرضين للخطر.

المصدر: تايمز

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