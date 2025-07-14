شاهد.. سرايا القدس تستهدف مواقع قيادة إسرائيلية بحي الشجاعية

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت، إنها لاستهداف مقاتليها بالهاون موقع قيادة وسيطرة إسرائيل شرق حي الشجاعية شمالي غزة.

وأظهر الفيديو عناصر السرايا، وهم يعدون القذائف قبل إطلاقها، كما أظهر الفيديو لحظات تحديد الأهداف وإطلاق النار عليها بتاريخ 7،6 من يوليو/تموز 2025.

وكانت السرايا قد بثت أمس الأحد، مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي وخطوط الإمداد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عملية الإعداد والتجهيز لإطلاق قذائف الهاون باتجاه الهدف الإسرائيلي، ثم التنفيذ من مقاتلين من السرايا.

وأظهرت أيضا مكان سقوط قذائف الهاون التي أطلقها مقاتلو السرايا، حيث تصاعد الدخان من المكان المستهدف.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، قُتل 39 جنديا وضابطا في قطاع غزة -وفق صحيفة يديعوت أحرونوت- منذ استئناف إسرائيل الحرب يوم 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.