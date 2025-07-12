موقع إيطالي: ماذا وراء استهداف الصين لطائرة ألمانية بأشعة الليزر؟

كشف تقرير نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي، للكاتب فابيو لوغانو، عن تصاعد التوتر بين ألمانيا والصين إثر حادث وصف بالخطير وقع في البحر الأحمر قبل أيام.

فقد اتهمت برلين -الثلاثاء- سفينة حربية صينية بتوجيه شعاع ليزر نحو طائرة استطلاع ألمانية تابعة لمهمة "أسبيديس" الأوروبية، المخصصة لحماية الملاحة التجارية من هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مما أدى إلى قيام ألمانيا باستدعاء السفير الصيني لديها للاحتجاج.

وتساءل الكاتب عما يعنيه هذا التطوّر بالنسبة للعلاقات بين بكين وبرلين، ولأمن الملاحة في المنطقة.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، فقد رُصدت سفينة حربية صينية عدة مرات في المنطقة.

خطر

وبشكل غير رسمي، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "باستخدامها لليزر، تكون السفينة الحربية قد قبلت بالمخاطرة بتعريض الأشخاص والمعدات للخطر".

وأفادت الوزارة بأنه، في إجراء احترازي، تم تعليق مهمة الطائرة، وقد هبطت بأمان في قاعدة جيبوتي، وأكدت أن الطاقم في حالة صحية جيدة.

وأضافت أن الطائرة، التي تُشغَّل من قبل مزوّد خدمات مدنية تجارية ولكن بمشاركة عناصر من الجيش الألماني، قد استأنفت عملياتها ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على منصة إكس إن "تعريض أفراد الطاقم الألماني للخطر وعرقلة العملية أمر غير مقبول تماما".

الصين تنفي

ووفقا للكاتب، فهذه ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الصينيون أشعة الليزر لإزعاج سفن أو طائرات أخرى في محيطهم، فقد تم استخدام هذه الأسلحة الموجهة بالطاقة في بحر جنوب الصين ضد خفر السواحل الفلبيني.

وخلص الكاتب إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والصين في 24 و25 يوليو/تموز، وبين الفائض التجاري، والدعم الصيني لروسيا في صراعها مع أوكرانيا، والآن بسبب هذا الحادث، تبدو كل المؤشرات مهيّأة لفشل مدوٍّ في هذا اللقاء.

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ونفت الصين، الأربعاء، أن تكون استهدفت طائرة عسكرية ألمانية بأشعة ليزر أثناء قيامها بمهمة لحماية الملاحة البحرية في أجواء البحر الأحمر، ردا على الاتهامات التي وجهتها ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، "يجب على الطرفين اعتماد موقف عملي وتعزيز التواصل في الوقت المناسب، وتجنب سوء الفهم والتقدير".