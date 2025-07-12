واشنطن- في مشهد صادم وفقا لما وثَّقته العائلة وشهود عيان، استُشهد الشاب الفلسطيني سيف الله مسلط (20 عاما) بعد اعتداء مستوطنين عليه، أول أمس الجمعة، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وحسب بيان لعائلة سيف، حصلت عليه الجزيرة نت، فقد تعرّض الشاب، الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية، للضرب المبرح حتى الموت أثناء وجوده في أرض عائلته بقرية المزرعة الشرقية القريبة شمال غربي رام الله، حيث يحاول المستوطنون -وفق العائلة- الاستيلاء على هذه الأرض.

وأشار البيان إلى أن المستوطنين حاصروا سيف لأكثر من 3 ساعات واعتدوا عليه، بينما كانت طواقم الإسعاف تحاول الوصول إليه، لكن تحشيد المستوطنين حال دون ذلك، ومنع المسعفين تقديم أي مساعدة طبية. وبعد انصراف المستوطنين، حاول شقيقه الأصغر حمله إلى سيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يصل للمستشفى.

الشهيد الطموح

ولد سيف الله مسلط في ولاية فلوريدا الأميركية، وعُرف بأخلاقه العالية وحرصه على النجاح والاستقلال رغم حداثة سنّه، كما روى مقربون منه.

وقدِم إلى الضفة الغربية كما يفعل كثير من أبناء الجالية الفلسطينية الأميركية لقضاء عطلة الصيف مع العائلة وزيارة مسقط رأس والديه، لكنه استشهد بعد أسبوع واحد فقط من وصوله إلى قريته "المزرعة الشرقية".

وأسس سيف مشروعا تجاريا في مدينة تامبا حيث كان يقيم. وتقول عائلته إنه كان محبوبا من الجميع ومعروفا بلطفه وطموحه وارتباطه بجذوره الفلسطينية. وذكرت والدته لصحيفة "واشنطن بوست" أنه كان يأمل في العثور على شريكة حياة خلال زيارته لفلسطين.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثَّقت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها عمليات اقتحام مسلحة للقرى وارتكاب جرائم قتل وحرق وتهجير، غالبا بوجود جنود إسرائيليين أو بمساعدتهم المباشرة وفق إفادات شهود وتقارير مؤسسات حقوقية.

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تواطؤ أميركي

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد فرضت في فبراير/شباط 2024 عقوبات على مستوطنين متورطين في اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين، شملت تجميد أصولهم وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم.

لكن الرئيس دونالد ترامب ألغى هذه العقوبات فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 ضمن قرار تنفيذي أوسع ألغى مجموعة من أوامر بايدن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأثار هذا القرار غضبا واسعا في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، الذين رأوا فيه "رسالة سياسية خطيرة مفادها أن المستوطنين فوق القانون" وأن الإدارة الحالية تمنحهم "ضوءا أخضر" لمواصلة الاعتداءات ضد الفلسطينيين، بمن فيهم حاملو الجنسية الأميركية.

ويعلّق زياد رمضان الناشط السياسي الأميركي من أصل فلسطيني والمرشح السابق لمجلس بلدية نيويورك على صمت الإدارة الأميركية قائلا "لا يكتفي ترامب بإثبات أنه ليس رئيسا لكل الأميركيين، بل بات كثيرون يعتقدون أنه مجرد دمية في جيب قوة أجنبية".

ويضيف للجزيرة نت أنه "من غير المعقول أن يلتزم أي رئيس أميركي الصمت، بينما تُرتكب أبشع جرائم الحرب بحق مدنيين أبرياء، بمن فيهم مواطنون أميركيون. وترامب يواصل الجلوس بصمت، كما لو أنه مقيّد بسلسلة نهايتها في يد جهة أخرى".

ويعد سيف الله مسلط رابع مواطن أميركي يُستشهد في الضفة خلال أقل من عام، وذلك وفقا لتقرير واشنطن بوست الذي أشار إلى أن 3 مراهقين فلسطينيين أميركيين قُتلوا في حوادث مشابهة بالضفة.

وأعلنت عائلة سيف مواصلة الضغط لفتح تحقيق رسمي أميركي في مقتل نجلها، بعد أن تجاهلت الخارجية الأميركية إصدار أي موقف واضح أو توجيه إدانة صريحة لمرتكبي الجريمة.

وأكدت -في بيان حصلت عليه الجزيرة نت- أن ابنها "لم يكن سوى شاب أميركي يحلم بالحياة، فقابله المستوطنون بالموت، وقابلته حكومة بلده بالصمت".

"قتل بأموالنا"

وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة في أوساط الجالية الفلسطينية في أميركا، وعبّرت الناشطة الأميركية من أصل فلسطيني تمارا طه عن غضبها من "صمت الحكومة الأميركية تجاه الجريمة الوحشية التي قُتل فيها سيف".

وقالت "رسالة أميركا واضحة: الجنسية الأميركية لا تعني شيئا إذا كنت فلسطينيا، لو كان سيف يبدو مختلفا، أو يصلّي بشكل مختلف لثار الغضب وتصدرت عناوين الصحف وبرزت مطالب بالعدالة".

وأضافت تمارا للجزيرة نت أن الحكومة الأميركية "متورطة بشكل مباشر بقتل مواطنيها في الضفة، فقد سبق وقُتل أميركيون من أصل فلسطيني ولم يُجرَ أي تحقيق أو مساءلة، كما أن هؤلاء المستوطنين مسلحون ومحميون من الحكومة الإسرائيلية، التي تمولها أميركا بأموال تؤخذ من رواتبنا وأموال دافعي الضرائب، وهذا يعني أن حكومتنا لا تغضّ الطرف فحسب، بل تموّل هذه الجرائم".