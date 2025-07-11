هآرتس: اختراق سيبراني إيراني يكشف بيانات آلاف الإسرائيليين المرتبطين بالجيش

قال تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن مجموعة "هندالة هاك" الإيرانية سرّبت قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على آلاف السير الذاتية لإسرائيليين خدموا في مواقع عسكرية وأمنية حساسة، في تسريب وصف بأنه غير مسبوق من حيث حجم المعلومات وخطورتها.

وتشمل المعلومات المسربة أسماء أفراد وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني ووظائفهم السابقة في وحدات استخبارية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي.

ويشير التقرير إلى أن التسريب قد يعود إلى اختراق موقع توظيف إسرائيلي يُدعى "جوب إنفو" أو أحد مزودي خدماته، ويبدو أن العملية وقعت منذ أكثر من عام، حيث تعود أحدث سيرة ذاتية في القاعدة إلى عام 2024.

ويتوقع كاتب التقرير الصحفي عمر بن يعقوب، أن إيران نشرت التسريب أخيرا بهدف إرباك إسرائيل وتعريض من سربت معلوماتهم للخطر.

وبحسب التقرير، فإن بعض الأفراد شغلوا مناصب في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشاركوا في تطوير أنظمة مسيّرات وصواريخ ودفاعات جوية.

وأكدت الصحيفة أن معظم المعلومات أصلية، بعد مراجعة نحو 250 سيرة ذاتية تواصلت الصحيفة مع أصحابها.

ويرى خبراء في الاستخبارات السيبرانية أن العملية جزء من حملة أكبر تشمل أكثر من 20 عملية اختراق وتسريب نفذتها مجموعة "هندالة هاك" في الأسابيع الماضية، ضمن تصعيد رقمي مرتبط بالحرب في غزة.

سيرة ذاتية ومساءلة قانونية

وأشار التقرير إلى أن التسريب يكشف عن نقطة ضعف في المجتمع الإسرائيلي، تتمثل في الارتباط العميق بين قطاع التكنولوجيا والمؤسسات العسكرية والأمنية، إذ يضطر معظم خريجي الوحدات التكنولوجية والاستخبارية إلى كتابة سير ذاتية مفصلة عند الانتقال إلى العمل المدني.

وتتضمن السير الذاتية معلومات حساسة عن أدوار هؤلاء الأشخاص ومهامهم والمشاريع التي عملوا عليها في مسيرتهم العسكرية، رغم أن بعض هذه المعلومات ينبغي أن تظل سرية.

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وقال أحد الذين ظهرت أسماؤهم في التسريب للصحيفة، إن ما حصل "مخيف فعلا"، وأوضح التقرير أن المعلومات المسرّبة قد تعرض الأفراد لمساءلة قانونية أو أمنية في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة عند السفر إلى الخارج.

وذكر التقرير مثال باحث كبير في الأمن السيبراني سافر ضمن عمله المدني إلى مؤتمر أوروبي، ورغم أن حضوره كان مهنيا بحتا، تضمنت سيرته المهنية خدمته في سلاح الجو الاحتياطي، وهو ما ورد أيضا في مواد دعائية للشركة، وعند تعرف نشطاء مؤيدين لفلسطين عليه أطلقوا حملة علنية للمطالبة باعتقاله، مما أثار قلقا واسعا في أوساط العاملين في القطاع التقني.

تحليل التسريبات

ومن الأسماء المسربة، وفق التقرير، مسؤول سابق في قسم الأبحاث بوحدة 8200 الاستخبارية يشغل الآن منصبا تنفيذيا في شركة إسرائيلية كبرى.

وتفاخر المسؤول في سيرته بدوره في "الحفاظ على التفوق السيبراني" للوحدة، وبامتلاكه خبرة طويلة في اكتشاف "الثغرات الأمنية"، كما أشار إلى عمله السابق في الوحدة 81 حيث أشرف على أكثر من مئة مهندس في مشاريع بحث وتطوير "عالية المخاطر وعالية العائد".

ووصف شخص آخر نفسه بأنه "محارب سيبراني"، وترقّى لاحقا إلى منصب تدريبي رفيع كان مسؤولا فيه عن اختيار وتدريب المجندين الجدد في وحدته.

وفي سيرة ثالثة، كتب موظف في شركة تكنولوجيا دولية كبرى أنه كان "مشغل طائرات مسيّرة وضابط تدريب"، واضطلع بتطوير برامج تدريب لسلاح الجو وسلاح الذخائر.

وتشير الوثائق أيضا، حسب التقرير، إلى وجود مسار وظيفي شائع، إذ ينتقل الأفراد من وحدات استخبارات النخبة إلى شركات متعاقدة في مجال الدفاع مثل "إلبيت" و"رافائيل" وصناعة الطائرات الإسرائيلية، أو إلى شركات سيبرانية هجومية مثل "إن إس أو غروب" و"كوا دريم".

وأضاف التقرير، أن بعضهم الآخر ينتقل إلى شركات خاصة تسوق أدوات استخبارية، بما فيها "ميرلينكس" و"فيرينت" و"كوغنيت".

وفي ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد الهجمات السيبرانية، يرى التقرير أن هذا التسريب هو مؤشر خطِر على هشاشة الجبهة المدنية الرقمية الإسرائيلية، واستغلال الخصوم لأدق الثغرات التي قد تبدأ من مجرد سيرة ذاتية منشورة على موقع توظيف.