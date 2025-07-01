فورين بوليسي: هل ترامب حقا قيصر أميركي يشبه أباطرة الرومان القدماء؟

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا سعت فيه كاتبته إلى استجلاء أوجه الشبه والاختلاف في المقارنات التي تربط بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإمبراطور يوليوس قيصر مؤسس الإمبراطورية الرومانية القديمة، من حيث السمات المشتركة بينهما.

وكتبت المقال الناشطة النسوية الأميركية دونا زوكربيرغ، مؤلفة كتاب "ليس كل الموتى رجالا بِيضا: الكلاسيكيات وكراهية النساء في العصر الرقمي".

واستهلّت مقالها بعبارة موجزة نشرها زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر على منصة إكس -تويتر سابقا- قال فيها "نيرون يلهو. ترامب يلعب الغولف".

وتستمد هذه العبارة أهميتها في سياق المقال من أنها جاءت في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي يترنح بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي.

استقراء التاريخ

واستقرأ فيها شومر التاريخ ليقارن بين ترامب ونيرون آخر الأباطرة الرومان، الذي اشتهر بتصرفاته الجنونية وحرقه مدينة روما القديمة.

وتقارن زوكربيرغ، في مقالها، ترامب بشخصيات من التاريخ الروماني القديم. فهو يشبه يوليوس قيصر في تركيزه سلطة الجمهورية في شخص واحد مستبد.

أو أنه مثل الإمبراطور الروماني كاليغولا القاسي القلب والمتقلب، أو على غرار السياسي الشعبوي الروماني تيبيريوس غراكوس أو الجنرال والخطيب المفوه المهيِّج للدهماء بوبليوس كلوديوس بولتشر.

لكن ترامب يُقارن في أغلب الأحيان بيوليوس قيصر الذي قاد جنوده في عام 49 قبل الميلاد عبر نهر الروبيكون، وهو النهر الذي كان يمثل الحدود بين مقاطعة سيسالبين غال في شمال إيطاليا، والمنطقة التي تسيطر عليها روما مباشرة.

عبور الروبيكون

وما إن عبر بجيشه نهر روبيكون، منتهكا بذلك القوانين التي تحد من سلطاته، حتى قال يوليوس قيصر قولته المشهورة "الآن قُضي الأمر".

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وبعد 5 سنوات من الحرب الأهلية -وتحديدا في عام 44 ق.م- نُصِّب ديكتاتورا مدى الحياة، ثم اغتيل بعد ذلك بفترة وجيزة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت عبارة اجتياز الروبيكون مصطلحا يشير إلى أن المرء يمر بنقطة اللاعودة.

بيد أن زوكربيرغ تقر بأن الناس لا يعرفون على وجه الدقة التاريخ الذي عبر فيه قيصر نهر الروبيكون، ولا من أي مكان عبر. لكنها تستشهد بما قالته عالمة النفس والكاتبة ماري ل. ترامب، ابنة شقيق الرئيس، بأن الأنهار -أو بالأحرى نقاط اللاعودة- التي عبرها ترامب كثيرة.

جوليان زيليزر: أحداث التاريخ غالبا ما تكون مبهمة بالنسبة لمن يحاولون إسقاطها على الواقع الراهن

عبر أنهُرا

وذكرت كاتبة المقال أنه بين الفينة والأخرى، يعلن أحد النقاد أن ترامب قد عبر نهرا أو غيره.

وتتكرر هذه الإشارات لدرجة أنه بعد أيام فقط من منشور شومر الذي قارن فيه ترامب بنيرون، نشرت المؤرخة ميشيل رينيه سالزمان مقالا مؤثرا في صحيفة (زوكالو بابليك سكوير) تحت عنوان "كفوا عن مقارنة خرق ترامب للقانون بعبور يوليوس قيصر نهر الروبيكون".

ووفقا لزوكربيرغ، فإن استخدام عبارة الروبيكون المجازية لا يقتصر على منتقدي ترامب.

فقد حمل مثيرو الشغب من أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، لافتات تحمل الوسم (الهاشتاغ) الشهير: (#CrossTheRubicon)، ومعناه (#اعبر الروبيكون)، في إشارة إلى تفشي خطاب الروبيكون في كل منصات أقصى اليمين الإلكترونية.

ومن وجهة نظر المؤرخة سالزمان أن يوليوس قيصر أراد أن يحافظ بشكل أساسي على النظام السياسي الروماني مع توليه المسؤولية، فعندما عبر نهر الروبيكون كان هدفه محددا ومحدودا، فهو لم تكن لديه رغبة في إعادة تشكيل الجمهورية أو القضاء على طريقة عمل السياسة الرومانية.

كلاهما شعبوي

بَيد أنه ليس من الصعب عقد مقارنة بين ترامب والقيصر، فكلاهما -في نظر زوكربيرغ- شعبوي، لكن ترامب رئيس لا يحظى بشعبية تاريخية، حيث كان معدل شعبيته في الـ100 يوم الأولى منذ توليه المنصب هو الأدنى لرئيس أميركي منذ 80 عاما.

وعلى النقيض، كان لدى يوليوس قيصر قاعدة عريضة من الدعم باعتباره راعيا سخيا وجنرالا مشهورا.

وكان كلاهما فاحش الثراء، إلا أن قيصر اشتُهر بأنه خبير إستراتيجي عسكري بارع ورجل علم، وكان يحظى باحترام حتى من قبل زملائه من العلماء مثل الفيلسوف والسياسي والخطيب الروماني الشهير شيشرون الذي كانت رسائله إلى قيصر مليئة باقتباسات تنم عن معرفة واسعة بالأدب اليوناني القديم.

ولربما هذا هو الذي حدا بيوليوس قيصر إلى أن يقتبس -بعد عبوره نهر الروبيكون- من الكوميدي اليوناني ميناندر عبارته الشهيرة "لقد قُضي الأمر".

ورغم كل ما ورد في المقال، فإن كاتبته ترى أن تصيّد أخطاء ترامب يبدو إلى حد ما خارج الموضوع الذي تتناوله. فالرئيس ترامب -برأيها- لا يشبه أبدا طاغية من نظام سياسي مختلف تماما كان سائدا قبل أكثر من ألفي عام.

ممارسة غير مجدية

ووصفت محاولة التنبؤ بما سيأتي بعد ذلك من خلال استقراء التاريخ الروماني القديم بأنها لا تعدو أن تكون ممارسة مفهومة ولكنها غير مجدية.

ومن ناحيته، فإن جوليان زيليزر كاتب العمود في مجلة فورين بوليسي وأستاذ التاريخ والشؤون العامة في جامعة برينستون، يرى أن أحداث التاريخ غالبا ما تكون مبهمة بالنسبة لمن يحاولون إسقاطها على الواقع الراهن.

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وفي تقديره، فإن عبور قيصر لنهر الروبيكون ربما يكون بالنسبة للرومان في ذلك الزمان حدثا من سلسلة أحداث لم يتسن لهم تصور وقوعها على الإطلاق، إذ قضت على كل المعايير والقواعد المتعارف عليها آنذاك.

ويؤكد زيليزر أن المقارنة بين ترامب والقيصر تنبئك في النهاية عن الشخص الذي يلجأ إلى ذلك أكثر مما تخبرك عن أي من الزعيمين المعنيين.

وقد يكون الدرس المستفاد من استعارة مصطلح الروبيكون، أنها تشير عندما يستخدمها اليسار إلى الانزعاج من تصرفات ترامب. وتعني عندما يستخدمها اليمين، الاستعداد للقيام بعمل جماعي، حتى لو اقتضى الأمر إلى استعمال العنف.