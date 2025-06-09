شاهد.. غضب وحزن بغزة بعد قرصنة الاحتلال "مادلين"

غزة- خيّمت مشاعر الحزن والغضب على سكان قطاع غزة عقب إعلان ائتلاف أسطول الحرية عن اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي السفينة "مادلين" في عرض البحر واقتيادها بالقوة إلى ميناء أسدود بعد قطع الاتصالات مع طاقمها والمتضامنين الدوليين الذين كانوا على متنها.

وكانت أنظار العديد من النازحين المقيمين في محيط ميناء غزة تتجه نحو "مادلين" القادمة من جزيرة صقلية الإيطالية، على أمل أن ترسو قريبا محملة ببعض المواد الغذائية الأساسية رغم رمزية حمولتها، في ظل النقص الحاد بالاحتياجات الأساسية بفعل الحصار المتواصل والعدوان المستمر على القطاع.

وقال عدد من السكان ممن التقتهم الجزيرة نت إنهم كانوا يأملون أن تُدخل السفينة كميات رمزية من الطحين أو الطعام تسد رمق أطفالهم، وتبعث رسالة أمل وسط المشهد الإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة.

ورغم خيبة الأمل فإن الغزيين عبروا عن تقديرهم العميق للنشطاء الدوليين الذين شاركوا في هذه الرحلة التضامنية، وعرّضوا أنفسهم للخطر في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما.

وكانت "مادلين" تمثل جزءا من جهود متجددة ينفذها ائتلاف أسطول الحرية، بهدف لفت أنظار العالم إلى المأساة المستمرة في غزة، وإيصال رسائل دعم ومساعدات رمزية إلى سكانها المحاصرين.