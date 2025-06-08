كاتبة أميركية: ماسك جاء بمنشار كهربائي وغادر بكدمة في العين

انتقدت الكاتبة الأميركية مورين داود بشدة تجربة إيلون ماسك في العمل الحكومي وقالت إنه جاء إلى العاصمة واشنطن بمنشار كهربائي لتحجيم الإدارة الفدرالية، لكنه غادرها بكدمة في عينه في إشارة إلى ظهور ماسك في حفل توديعه في البيت الأبيض وعينه سوداء بسبب كدمة.

وقالت مورين في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز إن مهمة تقليص دور الحكومة التي كُلف بها ماسك "أمرٌ صعب، خاصة عندما يتم ذلك بطريقة تتسم بالقسوة واللامبالاة، وعلى ما يبدو تحت تأثير مُهلوسات"، في إشارة إلى تقارير صحفية عن تعاطي ماسك المفرط للعقاقير.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الجذور الحقيقية للمافيا list 2 of 2 ليبراسيون تستبعد أن تقوض عصابة تدعمها إسرائيل سلطة حماس بغزة end of list

وترى الكاتبة أن "إدارة الكفاءة الحكومية" التي كان يقودها ماسك خلقت كثيرا من البلبلة من دون الإتيان بأي قيمة مضافة، وذلك على غرار البلبلة التي نجمت عن قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

إعادة صياغة مفهوم الجريمة

ووجهت مورين انتقادات حادة للرئيس ترامب أيضا وقالت إنه "رجلٌ أفلس 6 مرات ولا يُبالي بالإنفاق.. أراد فقط الانتقام من "البيروقراطية" بتفويض ماسك لطرد العديد من الموظفين الفدراليين، وإعطاء الانطباع بأنهم يتصدون للهدر".

وفي هذا الصدد، تقول مورين إن "الانطباع أهم من الواقع" بالنسبة لترامب، نجم تلفزيون الواقع السابق، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطاياه. ولفتت إلى أنه حاول مؤخرا إعادة صياغة مفهوم الجريمة.

إعلان

واستشهدت مورين بما كتبه غلين ثراش في نيويورك تايمز "يستخدم الرئيس ترامب سلطاته الواسعة لإعادة تعريف الجريمة بما يتناسب مع احتياجاته، إذ يستخدم العفو لتحصين المجرمين الذين يُحبهم، ويقلل من شأن الفساد والاحتيال باعتبارهما جرائم، ويسعى إلى وصم المعارضين السياسيين بوصفهم بالمجرمين".

أكثر علاقة مدمرة في التاريخ

ولاحظت الكاتبة أن الرئيس ترامب كان يعيد كتابة الواقع مرة أخرى عندما كان يودع إيلون ماسك في البيت الأبيض، بعد انتهاء مهمته على رأس "إدارة الكفاء الحكومية" وقالت إنه في تلك اللحظة "انتهت واحدة من أكثر العلاقات الرومانسية المدمرة في تاريخ الحكومة في المكتب البيضاوي".

وبلغت تلك العلاقة ذروتها، في نظر الكاتبة، في الشتاء الماضي عندما نشر ماسك على منصة إكس تدوينة يعبر فيها عن هيامه بدونالد ترامب، ومرة أخرى عندما حاول الرئيس ترامب الرد بالمثل عندما عرض في مدخل البيت الأبيض سيارات تسلا التي تنتجها شركة ماسك.

وخلال حفل توديعه في البيت الأبيض، لم يبد ماسك مقتنعا بأنه "أحدث تغييرا هائلا"، إذ أقر لاحقا بأن حلمه بخفض تريليون دولار كان ضربا من الخيال، وأن تغيير واشنطن العاصمة "مهمة شاقة".

إدمان المخدرات

وأثناء اللقاء الوداعي في البيت الأبيض، قاطع ماسك مراسلا حاول السؤال عن مقال في صحيفة نيويورك تايمز يؤكد أنه أصبح مستهلكا دائما للكيتامين ويتعاطى عقاقير النشوة والفطر المخدر حتى بعد أن منحه ترامب سيطرة هائلة على الحكومة.

وترجح الكاتبة أن استعمال تلك العقاقير هو ما يفسر تصرفات ماسك المثيرة مثل استخدام المنشار الكهربائي، والقفز الغريب على خشبة المسرح، وإنجاب الأطفال بشكل جنوني، والحملات المحمومة من أجل نشر الحيوانات المنوية من قبل أشخاص أذكياء، والتحية النازية المشؤومة.

وعندما سأل أحد المراسلين ماسك عن سبب كدمة في عينه، مازحه بالإشارة إلى الفيديو المنتشر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت، قبل أن يوضح أنه بينما كان يمزح مع ابنه إكس (5 سنوات) اقترح عليه أن يلكمه في وجهه "وفعل".

إعلان

وخلصت الكاتبة إلى أن ماسك جاء إلى العمل الحكومي في العاصمة واشنطن وهو يحمل شعار وادي السيليكون "تحرك بسرعة وحطم كل شيء"، لكن أهم ما حطمه، في نهاية المطاف، هو سمعته.