صحف عالمية: نظام المساعدات بغزة غير إنساني وخطير جدا وإسرائيل في أزمة

ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطيتها لأخبار العالم على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، والنظام الإسرائيلي المدعوم أميركيا لتوزيع المساعدات على سكان القطاع، والذي وصفته منسقة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" بغير الإنساني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن منسقة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" كلير مانيرا قولها إن النظام الجديد لإيصال المساعدات في غزة غير إنساني وخطير جدا، بعد أن تسبب بوفيات وإصابات بين المدنيين كان من الممكن تجنبها.

وشددت على أن المساعدات يجب أن تقدمها منظمات إنسانية تملك الكفاءة والعزيمة للقيام بذلك بأمان وفاعلية.

واعتبر مقال افتتاحي في مجلة "فورين أفيرز" أن التصعيد الإسرائيلي خطير في غزة و"يُظهر كيفية تهميش الأيديولوجيا للأمن القومي وتأجيج حرب لا نهاية لها"، واعتبر المقال أن إسرائيل تجد نفسها في أزمة سياسية واجتماعية وأخلاقية لم تواجهها منذ تأسيسها.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعدّ الوحيد القادر على وقف الحرب إذا أراد ذلك، "لكن ما هو مرجح استمرار توسع رقعة الحرب وتكبيد الإسرائيليين والفلسطينيين كُلفا باهظة وعوائد متناقصة لأمن إسرائيل".

ومن جهتها، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا بقلم رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن قال فيه إن من حق الجمهور معرفة تفاصيل دعم بريطانيا للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مماثلة للجنة المشكلة بشأن حرب العراق الكارثية.

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وأضاف كوربن يقول "لو امتلك السياسيون ذرة من النزاهة، لبكوا بحرقة على 54 ألف فلسطيني دُفنوا تحت الأنقاض.. ولكن منعهم جبنهم الأخلاقي والسياسي".

ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا ليوسي ميلمان قال فيه إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بجنون ويُبدد مليارات الشواكل على الاستعدادات لهجوم على المواقع النووية الإيرانية، ويرى الكاتب أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يُنفذ من دون مساعدة أميركية، ولو وقع فلن يكون فعالا وسيُجبر ملايين الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ لأوقات طويلة.