نيوزويك: من يقف وراء نصب الكمين لرجال الإطفاء بولاية أيداهو؟

نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن شبكة "سي إن إن" أن المتهم بإطلاق النار المميت على رجال الإطفاء في ولاية أيداهو أمس الأحد قد تم التعرف عليه.

وقالت إن السلطات تعرفت على أن الفاعل هو الشاب ويس رولي (20 عاما)، وقد أطلق النار على رجال الإطفاء أثناء استجابتهم لبلاغ في كير دالين، بولاية أيداهو الأحد.

وكانت مجلة نيوزويك قد ذكرت في وقت سابق أن الاعتقاد السائد هو أن رولي أشعل الحريق عمدا بهدف استدراج رجال الإطفاء إلى الموقع.

حالة الاحتماء في المكان

وأدى الحادث إلى فرض حالة "الاحتماء في المكان" في المنطقة المحيطة بجبل كانفيلد يوم الأحد، بينما عملت عدة جهات على إنقاذ رجال الإطفاء الذين تعرّضوا لإطلاق النار.

وقال رئيس شرطة مقاطعة كوتيناي، روبرت نوريس خلال مؤتمر صحفي: إن قوات إنفاذ القانون عثرت على رجل ميت وبحوزته أسلحة نارية في موقع الحادث، وذلك أثناء البحث عن شخص أو أكثر يُشتبه بأنهم أطلقوا النار على رجال الإطفاء.

وكانت مجلة نيوزويك قد أفادت في وقت سابق بأن رجلَي إطفاء قُتلا، بينما أصيب ثالث بجروح.

وقد استمر إطلاق النار على رجال الإطفاء من قبل مطلق النار أو مطلقي النار لعدة ساعات، بينما كانوا يحاولون السيطرة على الحريق في الجبل.

وحتى اليوم الاثنين، كان الحريق قد امتد على مساحة 26 فدانا، بحسب الموقع الرسمي لإدارة الحرائق في الولاية.