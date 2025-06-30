إعلام إسرائيلي: ترامب تجاوز الخط الأحمر بتدخله في محاكمة نتنياهو

قال محللون إسرائيليون إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، تجاوزت ذلك إلى التهديد بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل إن استمرت المحاكمة.

وكان الرئيس الأميركي طالب في وقت سابق بإلغاء محاكمة نتنياهو ولوّح بتعليق المساعدات لإسرائيل، قائلا إن "الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا أكثر بكثير من أي دولة أخرى على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا".

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية مؤخرا أنه تم إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن ذلك جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية في القدس.

وتعليقا على تصريح ترامب، قالت مراسلة الشؤون الدولية في القناة 12، كيرن بتسلليل: إن "الدعم الأمني الذي تحصل عليه إسرائيل ويقدر بمليارات الدولارات يبدو أنه يضع شروطا، إن لم يتم إلغاء محاكمة رئيس الحكومة، فماذا سيحدث لأموال الدعم؟".

وأوضحت أن أموال الدعم التي تحصل عليها إسرائيل تشمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها "ليست أموال دعم لرئيس الحكومة، بل أموال دعم لدولة إسرائيل"، وقالت إن المبلغ قد زاد قبل 10 سنوات عندما وقّع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاتفاق النووي مع إيران.

وبينما اعتبرت أن ترامب تجاوز الخط الأحمر بتدخله في المحاكمة وفي القضاء، قالت المراسلة الإسرائيلية إنها عاجزة عن فهم الرابط بين وقف المحاكمة والمساعدات.

تجنيد جواسيس

كما تناولت تقارير صحفية ما قالت إنه تجنيد إيران لجواسيس إسرائيليين، وقالت محللة الشؤون السياسية في القناة 12، دانا فايبس إن عبوة متفجرة زرعت قرب بيت وزير الدفاع يسرائيل كاتس في "كفارخيم" على أن تنفجر لحظة مروره قربها، وأضافت تقول "تبيّن أن إيران كانت على وشك النجاح بعد أن جندت شابين إسرائيليين".

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وكشف أن الشابين هما، روعي مزارحي وصديقه ألموغ أتياس الذي قالت إنه انضم إليه مقابل الكثير من الأموال، وأشارت المراسلة الإسرائيلية إلى أن الشابين وضعا كاميرات تجسس وعبوة ناسفة قرب بيت وزير الدفاع، وأنهما "تجادلا حول المبلغ الذي كانت ستدفعه إيران مقابل قتل أحد العلماء من معهد وازيمان".

وأكد أن العملية تم إحباطها في اللحظة الأخيرة من طرف جهاز الشاباك، في حين أن الشابين يواجهان المحاكمة الآن.

وذكرت القناة 12 أن "الشابين الإسرائيليين اعتقلا في مايو/أيار الماضي وقدمت ضدهما لائحة اتهام خطيرة بتهم التخابر مع عميل أجنبي، وأضاف الادعاء بندا آخر أكثر خطورة ضد مزارحي وهو مساعدة العدو خلال الحرب".