أكسيوس: أوجه حملة ضغط ترامب لتأييد نتنياهو

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على إسرائيل لوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، ملوحا بتهديد ضمني بتعليق بالمساعدات العسكرية إذا استمرت "حملة المطاردة".

ومع أن رؤساء الولايات المتحدة يتعاملون مع المساعدات المقدمة لإسرائيل على أنها التزام مقدس ومتفق عليه بين الحزبين، فإن تدخل ترامب غير المسبوق قد ربطها بالمحاكمة الجنائية لرجل واحد، كما يقول الموقع في تقرير بقلم باراك رافيد.

وادعى ترامب، عقب رفض قضاة إسرائيليين طلب نتنياهو تأجيل جلسة المحكمة لمدة أسبوعين، أن "حملة المطاردة السياسية" ستؤثر على المفاوضات مع إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتب "ما يفعلونه في إسرائيل ببيبي نتنياهو أمر فظيع. إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح باهر في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران".

وزعم ترامب -حسب الموقع- أن نتنياهو "بصدد التفاوض على صفقة مع حماس، تتضمن استعادة الأسرى"، وتساءل كيف يمكن لإسرائيل أن تجبر زعيمها "على الجلوس في قاعة المحكمة طوال اليوم، دون أي فائدة تذكر".

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات سنويا، أكثر مما تنفقه أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نقبل بهذا"، وهو ما فُسر على أنه محاولة لاستغلال المساعدة العسكرية الأميركية للضغط على إسرائيل لإلغاء المحاكمة.

عقدة الإمبراطور

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" مجددا "أبرموا صفقة في غزة. أعيدوا الرهائن"، وشارك نتنياهو المنشور الذي دعا فيه ترامب إلى إلغاء محاكمته قائلا "شكرا لك مجددا. معا سنجعل الشرق الأوسط عظيما مجددا".

وذكر أكسيوس بأن نتنياهو يحاكم بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا منفصلة، وهو متهم بقبول هدايا تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، ومنح مزايا تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لقطب اتصالات مقابل تغطية إخبارية إيجابية.

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ورغم أن ترامب بدا عليه الإحباط من نتنياهو بعد انتهاك إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار الذي توسط فيه، فإنه عاد بسرعة، ودعا علنا إلى "إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد فورا" أو منحه عفوا.

وصرح مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس أن أول منشور لترامب كان مدفوعا بمقال قرأه، وقال المسؤول "قرأ الرئيس في المقال أن بيبي يجب أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين، ورأى أن ذلك أمر جنوني. تعاطف مع ما يمر به بيبي وقرر كتابة شيء عنه".

هذه هي عقدة الإمبراطور التي يعاني منها ترامب. يعتقد أنه إذا ألقى قنابل على فوردو وقدم مساعدات لإسرائيل، سيكون له الحق في إملاء الأحكام على القضاة الإسرائيليين. لن ينجح هذا. بواسطة جان شابيرو

وفي إسرائيل، رأى الكثيرون أن خطوة ترامب جزء من إستراتيجية أوسع، وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إنه لا ينبغي للرئيس التدخل في إجراءات قانونية في دولة مستقلة ذات سيادة، "لكنني أعتقد أنه يفعل ذلك كتعويض لبيبي مقابل إنهاء الحرب في غزة. يبدو هذا وكأنه تصرف من ترامب".

وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو للموقع "هذه هي عقدة الإمبراطور التي يعاني منها ترامب. يعتقد أنه إذا ألقى قنابل على فوردو وقدم مساعدات لإسرائيل، سيكون له الحق في إملاء الأحكام على القضاة الإسرائيليين. لن ينجح هذا".

وأشار الموقع إلى أن المسؤول الوحيد الذي يملك سلطة إلغاء محاكمة نتنياهو هو المدعي العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، واحتمالات قيامها بذلك معدومة تقريبا، لكن نتنياهو وحلفاءه يضغطون من أجل قرار حكومي بإقالتها، وقد يغذي ضغط ترامب هذا المسعى.