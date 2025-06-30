أغرب شروط للتأشيرة تفرضها بعض دول العالم

كما هو معلوم أن هناك شروطا تقتضي من كل راغب في دخول أي دولة في العالم أن يستوفيها، لكن صحيفة تلغراف تكشف في تقرير لها بعضا من أكثر إجراءات الدخول غرابة وصرامة.

وأوردت الصحيفة البريطانية أمثلة لبعض الدول التي تفرض مثل تلك الإجراءات، نوردها فيما يلي:

تركمانستان واختبار كوفيد

ترتجف فرائص من ينوون السفر إلى خارج بلدانهم عندما يتذكرون تلك الأيام التي كان السفر فيها يعني الاستسلام لفحص طبي لتحديد ما إذا كان المرء مصابا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحاصلا على شهادة التطعيم ضد المرض.

ولكن هل تعلم أن هناك دولة واحدة لا تزال تطلب من الزائرين الدوليين وضع مسحة كوفيد في أنوفهم عند وصولهم؟ إنها جمهورية تركمانستان التي تضع قواعد غريبة مثل إعادة تسمية أيام الأسبوع امتثالا لرغبة رئيسها.

وقد لا تكون تركمانستان الدولة الوحيدة التي تخضع الزوار لاختبارات "بي سي آر" من أجل الكشف عن فيروس كورونا والتي لم تعد تُستخدم بعد زوال الجائحة، ولكن ربما هناك دول أخرى لم تجد سوى الزائرين من الخارج للتخلص من مخزوناتها من اللقاح مقابل 31 دولارا أميركيا.

بالاو والتعهد البيئي

عام 2017، اشترطت جمهورية بالاو -وهي دولة مكونة من 340 جزيرة غرب المحيط الهادي- على جميع زوارها من الخارج التوقيع على تعهد بيئي خاص يلزمهم بعدم التسبب في انبعاثات الكربون وتقليل بصمتهم الكربونية خلال فترة وجودهم فيها.

بوتان والضريبة السياحية

تعد ضرائب السياحة الأكثر رواجاً بأوروبا هذه الأيام. لكن الرسوم المثيرة للجدل التي تجبيها مدن -مثل البندقية في إيطاليا وأمستردام في هولندا- تبدو ضئيلة مقارنةً بالرسوم البالغة 100 دولار يوميا التي تشترط بوتان على السياح الأجانب (باستثناء القادمين من الهند المجاورة) دفعها عند الوصول.

وتقول تلغراف إن اسم "رسوم التنمية المستدامة" -وهو الاسم المستخدم رسميا في بوتان- تعد أعلى ضريبة سياحية في العالم.

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وعلى الرغم من ذلك، يصر رئيس الوزراء تشيرينغ توبغاي على أن هذه الرسوم الباهظة تجد ترحيبا من المسافرين المغامرين الذين يأتون للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بالمملكة الواقعة جنوب آسيا.

كندا تشترط موافقة الأبوين

في عصر السفر الدولي المنتشر على نطاق واسع، أصبح اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين مشكلة خطيرة، حيث تتعاون دول العالم لمنع الآباء والأمهات الذين يحاولون أخذ فلذات أكبادهم بعيداً عن متناول شريكهم السابق.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان مثل كندا تنصح بأن يقدم أي والد يصطحب طفله (أو أطفاله) رسالة من زوجته تثبت موافقتها على سفر أبنائها مع والدهم.

لا تمضغ العلكة في سنغافورة

لطالما ظلت سنغافورة منذ عقود تنتهج سياسة عدم التهاون مطلقا مع السياح الأجانب الذين يعتادون على مضغ العلكة. لكنها تحظر عليهم أيضا استخدام المفرقعات عند الاحتفال بأعياد الميلاد وحمل الأصفاد معهم.

ومن فوائد هذه الإجراءات الصارمة -وفق صحيفة تلغراف- أنها تجعل المسافرين حريصين على التأكد من محتويات حقائبهم، والاطلاع على قوانين الدولة قبل سفرهم إليها.

كوريا الشمالية وشرط المرشد السياحي

معظم الناس يدركون أن الطريقة الوحيدة لدخول كوريا الشمالية هي الاشتراك في إحدى تلك الجولات الدعائية الخاضعة لرقابة مشددة والتي أصبحت محط اهتمام نوع معين من السياح المغامرين. ولكن هل تعلم أن هناك استثناء؟

فعلى الرغم من أن كوريا الشمالية تنتهج نظام حكم اشتراكي، فإن هناك "منطقة اقتصادية خاصة" شبه رأسمالية ترحب بالاستثمار الأجنبي، وتفرض على الأجانب شروطا أخف بكثير مما هو معمول في بقية أنحاء الدولة.