هآرتس: ترامب ونتنياهو في علاقة مضطربة بين التوبيخ والمديح الخانق

وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في لهجة ساخرة علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها تشهد تقلبات حادة تكاد تفوق سرعة مقاتلات "إف-16".

ففي يوم، يوبخ ترامب نتنياهو بلهجة أبوية صارمة، محذرا من مغبة التصعيد مع إيران ومهددا بوقف العملية العسكرية برمتها إذا لم يتوقف "الشجار".

وفي اليوم التالي، ينقلب المشهد تماما، ليغرقه بالمديح على منصته "تروث سوشيال"، واصفا إياه بـ "أعظم محارب في تاريخ إسرائيل"، ومطالبا بإلغاء محاكمته في قضايا فساد فورا.

تناقضات حادة

هذا التحول الحاد في الخطاب يعكس تناقضات ترامب الحادة في التعامل مع أبرز حلفائه في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين التوبيخ العلني والدعم اللامحدود في الوقت ذاته.

وبينما يحاول نتنياهو التعافي من الإهانة العلنية، يفاجئه ترامب بإعلان أن محاكمته تشبه "مطاردة ساحرات"، وأن ما جمع بينهما كان "جحيما مشتركا".

وعلقت الصحيفة بأن "هذا النهج العاطفي المفرط الذي يتبناه ترامب"، والذي يتأرجح بين السخرية والاحتضان، يضع نتنياهو في موقف سياسي ودبلوماسي معقد، ويكشف عن هشاشة التحالفات الشخصية في قلب القرارات الجيوسياسية الكبرى.