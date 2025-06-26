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كاتب تركي: لهذه الأسباب تركيا ستنتصر في أي حرب مع إسرائيل

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أرسلان: تركيا ستنتصر على إسرائيل في حال تضافر بعض الأمور الأساسية (شترستوك)
26/6/2025-|آخر تحديث: 11:36 (توقيت مكة)

ذكر مقال بصحيفة "يني شفق" إن تركيا قادرة على الانتصار في أي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل حتى مع دعم الولايات المتحدة لها، لكنه ربط هذا الانتصار بعدة عوامل لا بد من تضافرها.

وتساءل الكاتب التركي إسماعيل كيليتش أرسلان في مقاله عما إذا كانت "تركيا مستعدة لحرب محتملة، بل وحتمية، مع إسرائيل"، وقدم إجابته بناء على 3 عوامل.

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من حيث القدرة العسكرية، يرى أرسلان أن تركيا مستعدة إلى حد كبير، وتزداد استعدادا يوما بعد يوم، ولكن ما يشكل التحدي الحقيقي -حسب رأيه- هو مدى وضوح مواقف العالم الإسلامي ومدى تحصين الجبهة الداخلية.

FILE PHOTO: Smoke rises following an Israeli attack in Tehran, Iran, June 18, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo
أدانت تركيا الضربات الإسرائيلية على إيران (رويترز)

العالم الإسلامي

ووفق الكاتب، فإن أحد أهم الأسئلة التي ستحدد مسار حرب محتملة مع إسرائيل هو ما إذا كانت هناك "أي جماعة أو كيان أو دولة ستقف بصف تركيا وتدعمها".

وفي هذا الصدد، لفت الكاتب إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، متسائلا عن سبب غياب دعم العالم الإسلامي لطهران، على الرغم من أنها "أطلقت الصواريخ على إسرائيل، وأذاقت الكلاب الصهاينة لحظات من الرعب"، وفق تعبيره.

ويقر أرسلان بأن السبب قد يعود إلى أن "إيران تدفع ثمن خطاياها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية"، ولا سيما تدخلها في سوريا الذي أثار -بحسب المقال- سخطا واسعا في أوساط المسلمين السنة.

لكن الكاتب يستدرك بأن هذا التحليل، رغم صحته، لا يبرر موقف "الدول الإسلامية التي اختارت نهج القومية وعدم الخروج عن طاعة الدول الإمبريالية حفاظا على استقرارها وراحتها".

وأضاف أن هذه الدول تقمع شعوبها وتمنعها من التعبير عن تضامنها بحرية، مما يعزز عزلة إيران وتركيا على حد سواء، خاصة في حال اندلاع حرب مع إسرائيل.

وخلص أرسلان إلى أنه لا يوجد كيان فعلي يمكن تسميته "العالم الإسلامي"، وبالتالي فأي دعم يأتي من هذا المصدر سيكون بمثابة مفاجأة مرحب بها.

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الجبهة الداخلية

ويكمن التحدي الأكبر -بحسب الكاتب- في الجبهة الداخلية "الهشة"، إذ تنتشر في الداخل التركي أفكار وتيارات موالية لقوى خارجية مثل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، بل وحتى الفكر البعثي، مما يضعف الوحدة الوطنية.

وقدم الكاتب أمثلة على كلامه مثل تعاطف بعض "المواطنين الأتراك النصيريين" مع النظام السوري خلال الحرب، ورفض البعض شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية خوفا من إثارة سخط الغرب، إضافة إلى نجاح إيران في اختراق أحد الأحزاب السياسية التركية عبر وكلائها المحليين.

ووفق الكاتب، لا تريد تركيا الحرب مع إسرائيل، لكنها قد تجد نفسها مجبرة عليها، ويرى أرسلان أن تطور الصراع بين إيران وإسرائيل هو ما سيحدد وتيرة التصعيد الإقليمي، وكذلك توقيت اندلاع الحرب التركية الإسرائيلية التي تبدو حتمية برأيه.

وتتلخص العوامل الحاسمة لجعل تركيا تنتصر على إسرائيل في أي مواجهة بينهما في 3 مسائل هي: استعداد تركيا العسكري والجبهة الداخلية وموقف العالم الإسلامي، على حد تعبير الكاتب.

المصدر: الصحافة التركية

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