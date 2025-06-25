لماذا تخلت روسيا عن إيران في حربها مع إسرائيل؟

على مدار 12 يوما، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية حتى إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين. كانت إسرائيل هي مَن بدأت بشن هجومها العدواني بدعوى تحييد خطر البرنامج النووي الإيراني، لكن ضرباتها الجوية متعددة الأهداف، وحملة الاغتيالات التي طالت كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، أشارت إلى أهداف أوسع من ذلك تصل إلى حد تغيير النظام، وهو ما أفصح عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ضمنيا بدعوة الشعب الإيراني للثورة على النظام، وتلويحه بإمكانية اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وبعد تردد لأيام، حسمت الولايات المتحدة موقفها بالتدخل مباشرة في الحرب وعدم الاكتفاء بتقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل. وفي فجر يوم 22 يونيو/حزيران الحالي، شن الجيش الأميركي ضربات بالغة القوة ضد ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان، وهو الهجوم الذي ردت عليه طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر.

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ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبدو أن إيران نجت من مخطط أوسع وأثبتت قدرتها على الصمود، بل وعلى الرد بترسانة صاروخية متطورة، رغم الأضرار البالغة التي ضربت صفوفها القيادية وبنيتها التحتية النووية والعسكرية. لكن ما يلفت النظر في هذه المواجهة أن إيران وقفت فيها بمفردها تقريبا، ولم تتلقَ دعما حقيقيا يُذكر من حلفائها الافتراضيين وفي مقدمتهم موسكو.

كان سقف الموقف الروسي تجاه الحرب منخفضا جدا بالنظر إلى التحالف الوثيق بين الروس والإيرانيين خلال السنوات الأخيرة. لقد اكتفى بوتين والمسؤولون الروس بالإدانة الرسمية للعدوان الإسرائيلي، ولم يُظهروا علامات حول نيتهم تقديم دعم فعلي، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات. فلماذا اختارت موسكو عدم التورط في المواجهة والتخلي "عمليا" عن حليف مهم يتعرض لكل تلك الضربات؟ رغم أن مصدرا على صلة بوزارة الخارجية الروسية قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه إذا انهار النظام الإيراني الحالي فستكون تلك كارثة وضربة قاصمة لسُمعة روسيا عالميا، خاصة بعد نجاح الثورة السورية في الإطاحة ببشار الأسد حليف روسيا الذي دفعت موسكو -بصحبة إيران نفسها- ثمنا باهظا لعقد كامل من الزمن من أجل تثبيت عرشه وبقاء نظامه.

هل روسيا حليف "متخاذل"؟

لم تكن لهجة روسيا في الأحداث الأخيرة متوقعة بالنسبة للكثيرين ممن انتظروا سماع عبارات تهديد رنانة من الرئيس الروسي ومسؤوليه، والأهم ربما توقعوا دعما عسكريا روسيا مؤثرا لطهران، خاصة أن موسكو لا تحتمل أن تخسر "حليفا" جديدا في الشرق الأوسط بحجم إيران بعد أشهر من سقوط بشار الأسد، لكن روسيا آثرت أن تكون لهجتها أكثر ميلا للاتزان، مقتنعة بأن الدور الذي يمكن أن تلعبه هو دور الناصح والمصلح والوسيط بين المتخاصمين.

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أدانت روسيا تصرفات إسرائيل، وأعربت عن تعازيها لقيادة وشعب جمهورية إيران الإسلامية لما وقع من خسائر بشرية عديدة، بحسب بيان نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني في أعقاب انطلاق العملية الإسرائيلية، كما أوضحت روسيا موقفها الذي يرى في العدوان الإسرائيلي انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك أدان الرئيس الروسي في مكالمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية الإسرائيلية.

وعلى جانب آخر، نصحت روسيا الولايات المتحدة بألا تتدخل مباشرة في الصراع الدائر بين الطرفين، بعد أن انتشرت التقارير والمعلومات عن تدخل أميركي وشيك ضد إيران، مؤكدة أن هذا الهجوم -الذي لم يكن حدث وقتها- لربما يزعزع استقرار الشرق الأوسط على نحو جذري، بحسب ما صرح به سيرجي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، لوكالة "إنترفاكس" للأنباء. وكذلك استنكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بحسب مجلة "تايم" الأميركية، ضرب المنشآت النووية وسط غياب للقلق وصمت من المجتمع الدولي ومدعي حماية البيئة بحسب رأيها.

ومن ناحيته، أوضح بوتين بعد اندلاع الصراع أنه قدّم مقترحات للتوسط بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنه حتى حين قال ذلك كان تعليقه "باردا سياسيا"، ويفتقر إلى الدعم المتوقع منه لإيران، إذ قال إنه لن يفرض شيئا على أحد، وإنه فقط سيقدم رؤيته للخروج من الأزمة، لكن القرار في النهاية سيكون في يد القيادة السياسية للدول المتنازعة.

وربما كان أحد التصريحات الروسية القليلة التي ظهرت فيها النبرة المرتفعة هو إعلان الكرملين أن محاولة تغيير النظام في إيران يُعد أمرا غير مقبول، إذ صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن روسيا سترد "بشكل سلبي للغاية" في حال اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وأكد أن مثل هذا الأمر ينبغي ألا يكون الحديث عنه أو التفكير فيه مقبولا.

لكن حتى في تلك الحالة رفض بيسكوف -بحسب "سكاي نيوز"- أن يوضح التصرف الذي ستتخذه روسيا في حال اغتيال المرشد، وفضّل القول إن الرد سيكون قويا للغاية من داخل إيران، وبدأ يتحدث عن الأثر السلبي على المنطقة في حالة حدوث ذلك، إذ قال إن هذا سيؤدي إلى نشوب نزعات متطرفة داخل إيران، وإن على مَن يتحدثون عن قتل المرشد أن يستوعبوا ذلك ويضعوه في اعتبارهم، وأن يفهموا أنهم سيفتحون بذلك أبواب الشرور.

ومثله، كان تهديد الرئيس الروسي السابق ونائب مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري ميدفيديف بأن دولا ثالثة قد تزود إيران بأسلحة نووية باهتا، حيث لم يفصح ميدفيديف عن هذه الدول، فيما امتنع المسؤولون الروس عن التعليق على هذا التصريح الذي انتقده الرئيس الأميركي ترامب.

في الواقع، كانت المنصة الألمانية "دويتش فيله" قد توقعت مثل هذا السلوك الروسي، وأن موسكو رغم كونها ترتبط بشراكة إستراتيجية مع طهران فإنها لن تقدم لها مساعدات عسكرية في حربها، وذلك رغم أن علاقة البلدين تطورت بشكل قوي للغاية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ووصل الأمر إلى حد اتهام الغرب لإيران بأنها مَن تزود روسيا بالذخائر وقذائف المدفعية وآلاف الطائرات بدون طيار التي تهاجم من خلالها البنية التحتية في أوكرانيا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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هذا بالإضافة إلى كون البلدين شريكين في مجموعة البريكس التي تضم الدول غير الغربية ذات الاقتصادات الصاعدة، وهي المجموعة التي أسهمت روسيا بشكل كبير في تأسيسها، ويضاف إلى كل ذلك أن إيران واحدة من الدول القليلة المتبقية التي تكسر العزلة الروسية، إذ إنها تشاركها في كونها عرضة للعقوبات الغربية الشديدة.

بيد أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إيران الدعم البارد من روسيا، فحين كانت الحرب في سوريا مشتعلة، كانت موسكو التي نشرت أنظمة الدفاع الجوي المتطورة في سوريا تسمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بضرب الميليشيات الإيرانية الموجودة في البلاد دون تفعيل لأنظمتها، وهو ما قُرئ بوصفه تخلٍّ واضح عن حليفها، بيد أن طهران كانت مضطرة لغض الطرف عنه بسبب المصالح المشتركة مع الروس في الجغرافيا السورية.

وبحسب تعبير منصة "آسيا تايمز"، فإن تغاضي روسيا حينها عن استهداف إسرائيل للإيرانيين في سوريا لم يكن سرا، ولكنه كان جزءا من اتفاق واسع بين إسرائيل وروسيا، يقضي بألا تتعرض دولة الاحتلال للمنشآت والأفراد الروس في سوريا آنذاك في مقابل ألا تستخدم روسيا أسلحتها لصد الهجمات الإسرائيلية على الإيرانيين في سوريا، وذهبت "آسيا تايمز" إلى ما هو أبعد من ذلك حينها بالقول إن روسيا كانت دائما حليفا غير موثوق لإيران، وفي عام 2010 على سبيل المثال لا الحصر رفضت روسيا بيع أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" لطهران بسبب الضغوط التي مارستها عليها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وفي أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الإسرائيلية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة، قالت الحكومة الإيرانية إنها أبرمت صفقة مع موسكو لتزويدها بطائرات مقاتلة من طراز سوخوي "سو-35″، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "مي-28″، وأنظمة دفاع جوي من طراز "إس-400″، وطائرات تدريب من طراز "ياك-130″، لكن طهران لم تحصل فعليا إلا على طائرات التدريب. وبحسب نيكول غرايفسكي، وهي زميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومؤلفة كتاب عن إيران وروسيا، فإن مشكلات الإنتاج والضغوط الدبلوماسية من دول الخليج الأخرى دفعت روسيا إلى حجب التقنيات الأكثر حساسية وقوة عن إيران.

أكثر من ذلك عندما دمرت الضربات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعضا من أفضل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية التي قدمها الروس، بدا أن موسكو إما غير قادرة وإما غير راغبة في استبدالها. وحتى الآن لم تتعهد روسيا بتعويض الأنظمة الإيرانية التي قصفتها إسرائيل خلال الحرب الحالية، رغم طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من موسكو تزويد أنظمة دفاع جوي جديدة ومساعدة في ترميم شبكة الطاقة النووية، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وعندما سُئل بوتين عن سبب عدم إمداد روسيا إيران بالأسلحة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية، قال إن اهتمام إيران بالمعدات الروسية قد تراجع، وإن إيران لم تُقدّم أي طلبات جديدة مُحددة.

وهنا يظهر السؤال: لماذا تتعامل روسيا مع حليفتها الإستراتيجية بهذه الطريقة وبتلك النبرة رغم أهمية إيران بالنسبة إليها؟ ولماذا بدا بوتين مترددا في دعم إيران في حربها وقبل ذلك في تزويد طهران باحتياجاتها من الأسلحة الروسية؟

أسرار الخذلان

من الواضح منذ فترة طويلة أن روسيا لن تدافع عن إيران عسكريا، لأنها ببساطة غير مستعدة للمخاطرة بمواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة من أجل إيران. نيكيتا سماجين، الخبير في العلاقات الروسية الإيرانية

لقد وقّعت كلٌّ من إيران وروسيا معاهدة شراكة إستراتيجية شاملة في يناير/كانون الثاني الماضي، وصادق البرلمان الروسي عليها قبل شهرين من الآن، كما صادق عليها البرلمان الإيراني في 21 مايو/أيار الماضي. لكن رغم ذلك فإن تلك المعاهدة للدفاع المشترك لا تلزم روسيا ولا إيران بأن تساعد عسكريا حليفتها في حال هاجمتها قوة أخرى، وإنما يتوقف الالتزام على عدم مساعدة الدول المعتدية. ولكن بعيدا عن مسألة المعاهدة والتزاماتها، يبدو أن روسيا وجدت مصلحة ما في الحرب الإسرائيلية على إيران، أو على الأقل لم تجد دوافع كبيرة في التدخل بقوة لدعم حليفها.

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وبحسب "دويتش فيله" الألمانية، فإن الحرب الإسرائيلية في الواقع قد مثَّلت فرصة ذهبية لروسيا فيما يخص حربها المستمرة مع أوكرانيا، فانشغال القادة الأوروبيين والأميركيين مع إيران الآن، ما دام لم يصل إلى حد تهديد النظام فعليا، يقدم لروسيا خدمة مجانية بإبعاد أعينهم ولو قليلا عن الساحة الأوكرانية ذات الأولوية لموسكو، وبالفعل فقد انتهزت روسيا الموقف، بحسب المنصة الألمانية، وسددت هجوما هو الأشرس منذ شهور على كييف، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.

تُعد مسألة أوكرانيا من الأسباب الرئيسية لتفسير نبرة روسيا المنددة بحذر بما يحدث مع إيران، فبعيدا عن أن صرف انتباه الغرب عن أوكرانيا قليلا هو مصلحة روسية، هناك مسألة أخرى مهمة وهي أن روسيا تنظر إلى أوكرانيا باعتبارها حربها الأساسية في هذا العصر، والربح فيها هو هدفها الأول وربما الأخير حاليا، ومن ثم فهي مستغرقة تماما داخلها، ولن تغامر بالتضحية بها في مقابل تشتيت جهودها لمساعدة حلفاء آخرين أو الدخول في خصومات كبرى جديدة.

هذا الاهتمام الشديد بأوكرانيا دفع الروس إلى تقليص الدعم لحلفائهم الأبعد، وهو ما حدث على سبيل المثال مع أرمينيا، التي تربطها معاهدة دفاع مشترك مع روسيا، ولم تتلقَ أي مساعدة من موسكو حين هُوجمت قواتها في إقليم ناغورني قره باغ على يد قوات أذربيجان عام 2023. وقد سرّعت هذه الحرب تحول أرمينيا الجذري من التحالف مع موسكو إلى الشراكة مع الولايات المتحدة وفق "وول ستريت جورنال".

وبالمثل، عندما أُطيح بالأسد في سوريا العام الماضي، اكتفى بوتين بعرض اللجوء على الرئيس المخلوع وعائلته، ولم تتدخل روسيا للدعم بقوة رغم وجود قواتها بالفعل على الأراضي الروسية، ما يشير إلى أن روسيا باتت أقل رغبة في استثمار المزيد من الموارد في صراعات بعيدة عن محيطها الجغرافي.

على جانب آخر، تشير صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أنه رغم أن إيران قد زودت روسيا في الأشهر الأولى من حربها مع أوكرانيا بالآلاف من الطائرات المقاتلة بدون طيار، التي ساعدت موسكو في ضرب أهداف مهمة في مدن أوكرانية مختلفة، فضلا عن مساعدتها من خلال إرسال مدربين وخبراء إيرانيين لأعماق جبال الأورال بهدف إنشاء مؤسسة روسية تنتج الطائرات بدون طيار اعتمادا على الخبرة والتصميمات الإيرانية، فإن روسيا الآن لم تعد تعتمد على إيران بهذا الشكل في إنتاج الطائرات المسيرة، إذ بات لديها الخبرة الكافية لإنتاجها بنفسها محليا وبكميات كبيرة، وهي تستورد الآن مكونات تلك الطائرات من أماكن أخرى غير طهران، وهذا ما يجعل احتياج موسكو إلى طهران أقل في الوقت الحالي.

ليس هذا فحسب، بل يمكن القول إن روسيا تستفيد اقتصاديا على المدى القصير من الضربات على إيران، وبحسب مجلة "تايم" الأميركية فإن أسعار النفط الروسي قد ارتفعت نتيجة الأحداث في إيران بنسبة 15%، وهو أمر مهم للغاية ولو كان قصير المدى بالنسبة لروسيا، التي تريد التخفيف من الأعباء على ماليتها العامة المنهكة بسبب الحرب الأوكرانية، بل إن احتمالية تصاعد الحرب إلى درجة تنفيذ إيران لتهديداتها بإغلاق مضيق هرمز كان من الممكن أن ينعش المالية العامة الروسية أكثر وأكثر.

بالطبع لا يعني ذلك أن روسيا كانت تريد للحرب ضد إيران أن تستمر، أو أنها تريد فقدان حليفتها أو تدمير البنية التحتية العسكرية الإيرانية بشكل جسيم، لكن المقصود أن موسكو تجد نفسها عالقة وسط الكثير من التوازنات أثناء صنع قرارها بشأن إيران، التي اعتادت أن تعامل روسيا بصورة الند لا بصورة التابع مثل نظام بشار الأسد على سبيل المثال، وهذا ما أنتج إجمالا سياسة "إمساك العصا من المنتصف" التي يتبعها الكرملين إزاء العدوان الإسرائيلي والرد الإيراني.

إلى جانب ذلك فإن روسيا حريصة حاليا على علاقاتها المتحسنة نسبيا مع الولايات المتحدة في عهد ترامب، وبحسب ما صرح به مصدر روسي على صلة بوزارة الخارجية الروسية لـ"الغارديان" البريطانية، فإن روسيا حاليا لا تريد أن تشعل أي صراع مع ترامب من خلال مساندة إيران بأكثر مما ينبغي، وأقصى ما يمكن أن تفعله هو دفع الولايات المتحدة للعودة للمسار الدبلوماسي مع إيران، لكنها لن تصدر أي موقف أو دعم يعكر صفو علاقتها بإدارة الرئيس دونالد ترامب أو تجعله يغير موقفه من أوكرانيا.

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على مستويات أكثر عمقا، تخلص صحيفة "ذي أتلانتيك" إلى أسباب أخرى يمكن أن تفسر سبب الدعم البارد والتنديد الخافت الذي تعاملت به روسيا مع الضربات الموجعة التي تلقتها طهران، فروسيا وضعت حدودا دائما لمدى دعمها للنظام الإيراني، ولطالما تباطأت في إعطاء الأسلحة والدفاعات المتقدمة التي تطلبها منها طهران، لأنها تعي تماما الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع النظام الإيراني، في وقت تستهدف فيه روسيا الحفاظ على علاقاتها مع الدول الخليجية، التي لا تزال ترى في النظام الإيراني تهديدا لها رغم تحسن العلاقات الخليجية الإيرانية مؤخرا، فضلا عن محاولات روسيا الحفاظ على علاقتها مع إسرائيل رغم ما يشوب تلك العلاقة من مشكلات بين فترة وأخرى خاصة في ظل الجذور التاريخية التي ينتسب إليها الكثير من يهود إسرائيل القادمين من الاتحاد السوفياتي في الهجرات المتعاقبة للاستيطان في فلسطين.

بالإضافة لكل ما سبق، فإن روسيا تستهدف التنسيق الدائم مع "أوبك" فيما يخص أسعار النفط، وكلها أسباب تجعل روسيا مراعية دائما لفكرة ألا تقدّم دعما لإيران يثير حفيظة الأطراف المختلفة في الشرق الأوسط.

مسألة أخرى لا تقل أهمية هي أن روسيا، رغم تحالفها مع إيران واتفاق البلدين على الخصومة مع الغرب وتحديه، فإنها في الواقع لم تتحمس أبدا بحسب "ذي أتلانتيك" لفكرة امتلاك إيران لسلاح نووي أو تجاوزها للعتبة النووية. فإيران مختلفة عن "سوريا الأسد"، وهي دولة طموحة لديها مشروعها الخاص ورؤيتها المستقلة وليست "جُرما" يدور في فلك الكرملين، ومن ثم فإن امتلاكها لأسلحة تضعها في مصاف الكبار عالميا يعني أنها ستصبح منافسة لروسيا، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضا في آسيا الوسطى.

وأخيرا وليس آخرا، لربما يدرك بوتين أن أي مساعدة يقدمها لإيران دون مستوى التدخل الكامل، كما حدث في سوريا، لن تكون كافية لتغيير مسار الحرب، وربما تظهر موسكو بمظهر الضعف بدلا من أن تعزز صورتها، خاصة في ظل تعرض طهران "ومحورها" لانتكاسات كبيرة مؤخرا، ما يعني أن موسكو تخشى الرهان على "فرس خاسر" مجددا كما فعلت في سوريا. وبالنسبة لبوتين، فإن تكاليف التخلي عن حليف أقل من الضريبة المتوقعة لمغامرة عسكرية جديدة دون أي ضمانات لتحقيق النصر.