"أنقرة في النهائي".. إعلامي إسرائيلي يتراجع عن تصريحات أثارت غضب الأتراك

تراجع إعلامي إسرائيلي عن تصريحات أثارت ضجة دولية، إذ قال إن تل أبيب ستواجه أنقرة في النهائي بعد "الانتصار على إيران في نصف النهائي"، مؤكدا أن الأمر كان مجرد مزحة.

وقال إيال بيركوفيتش، وهو مقدم برنامج سياسي في القناة الـ13، إن تصريحاته "كانت مجرد مزحة، قلت تركيا. كان بإمكاني أن أقول مصر أيضا. كان بإمكاني أن أقول أي دولة أخرى".

وكشف بيركوفيتش -الذي تصدر العناوين الرئيسية في تركيا– أنه تلقى آلاف الرسائل التهديدية من الأتراك، واستعرض سيلا منها على الهواء مباشرة.

وكان بيركوفيتش قال قبل أيام منتشيا بالضربات واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل ضد إيران "كنا متعادلين مع حركة حماس ثم فزنا عليها بركلات الترجيح، وصعدنا إلى نصف النهائي وهزمنا إيران"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواجه تركيا في المباراة النهائية.

وقبل يومين، أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- والمتعاونين معه "بشكل عادل".

وهاجمت الخارجية التركية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وقالت إن تصريحاته ضد أنقرة والرئيس رجب طيب أردوغان تتضمن "افتراءات لا أساس لها وأكاذيب دنيئة".

بدوره، قال أردوغان إن "إسرائيل تتعامل باعتبارها دولة فوق القانون"، مؤكدا أن دفاع إيران عن نفسها طبيعي وشرعي وقانوني، في حين وصف ساعر خطاب الرئيس التركي بـ"التحريضي".

وفي موضوع آخر، سلّطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ما سمته "نسيان" ملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مع تحول كل الأنظار إلى الحرب بين تل أبيب وطهران.

وقال محللون إن هذه الحرب تحرف الأنظار عن ملف المحتجزين، وهو الأمر الأهم للمجتمع الإسرائيلي، في وقت قالت فيه عائلات الأسرى "لقد نسيتمونا".

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وكذلك، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى استمرار سقوط قتلى من الجيش في القطاع، وسط تأكيد محللين عسكريين على أن المعركة هناك لم تنتهِ، إذ تعمل القوات الإسرائيلية على مدار الساعة، ووصفوا المعارك الدائرة بالضارية.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران فجر 13 يونيو/حزيران الجاري.