"سر العنكبوت".. كيف تمكنت أوكرانيا من ضرب الطائرات في العمق الروسي؟

أعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أنها نفذت واحدة من أكثر عملياتها الخاصة جرأة منذ بدء الحرب موجهة ضربة واسعة بالطائرات المسيرة في العمق الروسي. وأفادت بعض التقارير الغربية أن الضربة الأوكرانية دمرت أو عطّلت أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية في قواعد جوية متعددة.

وبشكل عام، استهدف بوضوح أهمّ الأصول الجوية الإستراتيجية الروسية، والتي لا يُمكن استبدالها بسرعة أو بتكلفة مناسبة. ووفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر حسابها على تطبيق تليغرام، فإن الضربة تسببت في خسائر مبدئية تتجاوز ملياري دولار. في حين نقلت "سي إن بي سي" تقديرات أولية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية تشير إلى أن خسائر الطيران الإستراتيجي الروسي بلغت نحو 7 مليارات دولار.

هذه الخسائر لا تشمل الطائرات المدمرة فحسب، لكنها تأخذ بالحسبان أيضا الذخائر والوقود والبنية التحتية التي دُمرت في انفجارات ثانوية. وبينما لم يتم التحقق من الأضرار الكاملة المدعاة من جهات مستقلة حتى الآن، فإن حتى التقديرات المتحفظة تشير إلى انتكاسة عسكرية كبيرة وخسائر بمليارات الدولارات ما يعد ضربة قاسية لقدرات موسكو الجوية في ظل استنزاف الموارد العسكرية الروسية.

تضمنت العملية، التي أُطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت" (Web)، استخدام عشرات الطائرات المسيرة لتوجيه ضربات متزامنة نحو أهداف عسكرية حيوية في العمق الروسي. ووفقا للخطاب المسجل الذي أذاعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب الهجوم، استُخدمت 117 طائرة مسيرة في العملية نجحت وأصابت حوالي 34% من حاملات صواريخ كروز الإستراتيجية الروسية في المطارات والقواعد المستهدفة.

وأكد الرئيس الأوكراني كذلك أن قواته التي نفذت العملية انسحبت من الأراضي الروسية في الوقت المناسب، وهو ما نقله أيضا الصحفي الأوكراني سيرغي براتشوك عن مصادر في جهاز الأمن الأوكراني أكدت أن الأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية الخاصة التاريخية "موجودون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وأن أي اعتقالات يعلنها نظام بوتين لن تكون لها صلة حقيقية بالعملية".

وأشار زيلينسكي كذلك إلى أن الإعداد للعملية استغرق عاما كاملا و6 أشهر و9 أيام (أكثر من 18 شهرا) من بدء التخطيط وحتى التنفيذ الفعلي ما يجعلها العملية الأطول مدى للأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب. وقد ضربت الطائرات المسيرة في وقت واحد عبر 3 مناطق زمنية مختلفة، وهبطت على 4 قواعد جوية روسية رئيسية.

وتقول مصادر أوكرانية إن القواعد التي ضُربت هي بيلايا في منطقة إيركوتسك، في عمق سيبيريا على بُعد أكثر من 4 آلاف كيلومتر من حدود أوكرانيا، وأولينيا في مورمانسك، بالقرب من أقصى شمال غرب روسيا، وديغيليفو في منطقة ريازان، وهي منطقة مركزية استخدمتها القاذفات الإستراتيجية الروسية لفترة طويلة، ومطار إيفانوفو، شمال شرق موسكو.

وكما تشير مقاطع الفيديو المتداولة عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم يجر منها بشكل مستقل، تعرضت القاعدة الجوية الروسية في أولينيغورسك، في منطقة مورمانسك، للهجوم أيضا. كذلك لوحظت انفجارات وألسنة لهب في مقر الأسطول الشمالي الروسي في مورمانسك الذي يضم بعضا من أكثر الغواصات الروسية كفاءة، مثل الغواصات من فئة "ياسن" (yasen) التي تعمل بالطاقة النووية، ومجهزة لإطلاق صواريخ كروز. من جانبها، نفت موسكو تعرض أسطولها الشمالي لأي هجمات.

انطوت العملية الأوكرانية على نوع من التخطيط المعقد وبعيد المدى. فعلى مدار أشهر طويلة نُقلت طائرات مسيرة صغيرة "من منظور الشخص الأول" (FPV) -وهي مسيرات تدار عن بعد من قبل أشخاص يرون على الشاشة ما تظهره كاميرات المسيرة- وتم إخفاؤها استعدادا لوقت الهجوم. وبالتزامن، جرى أيضا نقل هياكل لـ"كبائن" خشبية متنقلة تشبه المنازل الروسية، ليتم تجميعها سرا داخل الأراضي الروسية في مستودعات مستأجرة خصيصا لهذا الغرض منها مستودع في منطقة تشيليابينسك، التابعة لمقاطعة سفيردلوفسك، جرى استئجاره بمبلغ 350 ألف روبل (حوالي 4500 دولار) وفق ما أورده المدون العسكري الروسي سيرغي كوليسنيكوف.

ومع قدوم ساعة الصفر، قام العملاء الأوكرانيون بتجهيز الكبائن مع إخفاء الطائرات المسيرة تحت أسقفها، وفي اللحظة المناسبة، تحركت الكبائن المتنقلة إلى المواقع المناسبة قرب القواعد الروسية ثم فُتحت النوافذ على الأسطح، وانطلقت الطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عن بعد لتشق طريقها بهدوء نحو أهدافها.

وكانت معظم الأهداف ذات قيمة عالية. ومن بين الطائرات التي أُصيبت، بحسب المصادر الأوكرانية، قاذفات إستراتيجية من طراز توبوليف مثل "تو-95 إم إس" (Tu-95MS) و"تو-22 إم 3″ (Tu-22M3) وهما العمود الفقري لضربات الصواريخ بعيدة المدى الروسية، بالإضافة إلى طائرة إنذار مبكر واحدة على الأقل من طراز "إيه -50" (A-50) تُستخدم لتنسيق العمليات الجوية. وقد أظهرت لقطات غير واضحة نشرها جهاز الأمن الأوكراني صفا من القاذفات الروسية تلتهمها النيران، ويتصاعد الدخان الأسود من هياكلها.

أكثر من ذلك هناك مزاعم، لم تُؤكد حتى الآن، بأن الضربة الأوكرانية دمرت قاذفات من طراز "توبوليف-160 بلاك جاك" (Tu-160) في الهجوم، وهي ملكة القذائف الإستراتيجية الروسية، والملقبة بـ"البجعة البيضاء". وزعم الصحفي الأوكراني ألكسندر كوفالينكو على تليغرام "تدمير قاذفتين من طراز توبوليف-160 في مطار بيلايا"، مشيرا إلى إلحاق أضرار بالغة بهما تجعل من غير المرجح أن ينجح المجمع الصناعي الروسي في إعادتهما للخدمة قريبا.

وأشار كوفالينكو أن روسيا توقفت منذ فترة طويلة عن تصنيع جميع جميع قاذفات الصواريخ الإستراتيجية وتكتفي بإجراء تحسينات على أسطولها الذي يعود إلى العصر السوفياتي ما يجعل التداعيات الإستراتيجية للخسارة أكثر فداحة.

وإذا تأكدت هذه الأنباء (أو الجزء الأغلب منها)، فإن الغارة تُمثل واحدة من أعمق الضربات الأوكرانية وأكثرها تدميرا على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب عام 2022، حيث اخترقت قواعد جوية كانت تُعتبر في السابق منيعة على بُعد مئات أو آلاف الكيلومترات من الجبهة، مخلفة خسائر بمليارات الدولارات، والأهم أنها مست أصولا عسكرية إستراتيجية ترتبط مباشرة بالردع النووي الروسي وهو ما يرفع مستوى المخاطر، وينذر بتصعيد روسي كبير.

I mean, swarms of simple FPV drones coming out of parked trucks and wiping out strategic air bases from Russia's far north to east Siberia… it's a grand masterpiece. pic.twitter.com/XhhvCPKhqF

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) June 1, 2025