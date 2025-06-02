سرايا القدس توثق بالفيديو استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد فيديو لعملية قصف مدفعي استهدفت جنودًا وآليات عسكرية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرتها السرايا قيام سلاح المدفعية التابع لها بقصف قوات الاحتلال المتوغلة باستخدام قذائف الهاون، حيث ركزت العملية على منطقتين إستراتيجيتين هما منطقة المستشفى الأوروبي والقرارة.

وبحسب ما أظهرته المشاهد، استهدفت العملية تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقتين الواقعتين جنوب شرق مدينة خان يونس وشمال شرقها، في إطار استمرار العمليات العسكرية ضد القوات المتوغلة في هذه المناطق الحيوية.

الإعداد للعملية

وفي السياق التكتيكي للعملية، أظهرت المشاهد المصورة مراحل الإعداد والتنفيذ بدقة، إذ رُصد أفراد السرايا وهم يقومون بتجهيز مسرح العملية وإعداد منصات إطلاق قذائف الهاون وتهيئتها للاستخدام، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للعملية.

وكانت السرايا قد بثت السبت الماضي مشاهد لزراعة مقاتليها عبوات شديدة الانفجار وتفجيرها في آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- عملية حفر وزرع عبوة من طرف مقاتلين من لواء خان يونس التابع لسرايا القدس، ثم رصد تجمع الآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي وهي تتقدم باتجاه العبوة المزروعة.

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وأظهرت المشاهد أيضا لحظة تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرق خان يونس، وهي من نوع "دي 9" (D9). ورصدت كاميرا السرايا لحظة التفجير، حيث تصاعد الدخان في السماء.

كذلك رصدت الكاميرا مشاهد إجلاء الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين وسحب الجرافة المستهدفة.