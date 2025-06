واشنطن- في الوقت الذي لم يقرر فيه بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه الحاسم من التدخل العسكري إلى جانب إسرائيل في هجومها على إيران، اهتزت علاقاته بثلاثة من أقرب حلفائه اليمينيين الذين يعتبرون أكثر ممثلي تيار ماغا شهرة ونفوذا.

وهؤلاء هم:

وابتعد ثلاثتهم عن ترامب بعدما أجمعوا على عدة مبادئ أهمها "التخلي عن إسرائيل" ومبدأ "دعهم يخوضون حروبهم الخاصة".

ورفض ترامب انتقادات حلفائه، ورد قائلا "حسنا، بالنظر إلى أنني الشخص الذي طوَّر (أميركا أولا) وبالنظر إلى أن المصطلح لم يتم استخدامه حتى جئت، أعتقد أنني الشخص الذي يقرر ذلك".

وبالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يقولون إنهم يريدون السلام -يواصل ترامب- "لا يمكنك الحصول على سلام إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، لذلك بالنسبة لجميع هؤلاء الأشخاص الرائعين الذين لا يريدون فعل أي شيء حيال امتلاك إيران للسلاح النووي، أقول لهم: هذا ليس سلاما".

عُرف عن كارلسون قربه الشديد من ترامب وأبنائه، وقد تحدث في المؤتمر العام للحزب الجمهوري في يوليو/تموز 2024 قبل دقائق من اعتلاء ترامب المنصة، وقبوله الترشح رسميا للرئاسة.

ومن هنا، يعتبر صبَّ كارلسون الكثير من غضبه على الرئيس، متهما إياه بالرغبة في بالمشاركة بالحرب الإسرائيلية ضد إيران، مفاجئا إلى حد بعيد.

وجادل كارلسون بأن المخاوف من حصول إيران على سلاح نووي في المستقبل القريب لا صحة لها. وقال إن الحرب معها لن تؤدي فقط إلى سقوط "الآلاف" من الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن "ترقى إلى خيانة عميقة" لقاعدة ترامب و"تنهي رئاسته" فعليا.

وكرر هذا الادعاء في رسالته الإخبارية، متهما ترامب بـ"التواطؤ في أعمال الحرب" عبر "التمويل وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل". وأضاف "إذا أرادت إسرائيل شن هذه الحرب، فلها كل الحق في ذلك، إنها دولة ذات سيادة، وتفعل ما يحلو لها".

انضم بانون إلى حملة ترامب الرئاسية الأولى كرئيس تنفيذي لها قبل انتخابات 2016، وكان له الدور الرائد في إعادة تشكيل رسائلها، مع التركيز على الشعبوية والقومية والتشدد في الهجرة.

وبعد فوز ترامب بولايته الأولى، أصبح بانون كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الإستراتيجية، وصوَّرته وسائل الإعلام الأميركية على أنه قوة أيديولوجية وراء سياسات ترامب الأكثر إثارة للجدل.

كما أيد بانون مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات عام 2020. ووجهت إليه تهمة ازدراء الكونغرس لرفضه التعاون مع تحقيقات 6 يناير/كانون الثاني، وقضى شهورا في السجن، ويعد عرَّاب الترويج لترشح ترامب لفترة حكم ثالثة بالمخالفة للدستور.

وبعد بدء إسرائيل هجماتها على إيران، غرّد بانون يقول "أؤيد إسرائيل كدولة ذات سيادة كاملة، ولكن عندما يتخذون خطوات أحادية الجانب على افتراض أن أميركا ستخوض معاركهم، عندها يصبح الأمر خطيرا، يجب أن نتخذ قرارات تضع أميركا أولا".

We must make decisions that put America first. pic.twitter.com/5Taq8ND1Kt

But when they make unilateral moves assuming America will fight their battles, that’s when it gets dangerous.

وفي لقاء إذاعي جمع بانون وكارلسون، قال الأخير إن "النقطة المهمة هي ضرورة التركيز على بلدنا، حيث ولدنا، وحيث كانت عائلتي تقطن لمئات السنين، كان هذا هو وعد ترامب بالانتخابات الأخيرة". وأشار الاثنان إلى عدد من قضايا السياسة الداخلية التي يفضل أن تركز عليها إدارة ترامب، كالهجرة وأزمة "مخدّر الفنتانيل".

في حين قال بانون مشيرا إلى إسرائيل "إنهم قرروا وحدهم الذهاب للحرب، إنهم لا يريدون منك الدفاع عنهم فحسب، بل يريدون منا أن نشترك في هذا الهجوم".

وقد انتقد كارلسون أيضا كل النداءات من أنصار إسرائيل بأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع، وكتب على منصة إكس يقول "الانقسام الحقيقي ليس بين من يدعم إسرائيل أو الداعمين لإيران أو الفلسطينيين. الفجوة بين أولئك الذين يشجعون العنف بشكل عرضي، والذين يسعون إلى منعه، بين دعاة الحرب وصانعي السلام".

توصف العلاقة بين ترامب وغرين بالوثيقة جدا، لدرجة يمكن معها القول إنها واحدة من أعمق العلاقات بين الرئيس وأي عضو حالي في الكونغرس.

وتتميز غرين بالولاء الشخصي الكبير والاصطفاف الأيديولوجي العميق مع ترامب، وبينهما منفعة سياسية متبادلة، وهو يكرر وصفها بالقول إنها "محاربة قوية" و"شخصية مميزة جدا".

وانتقدت هذه النائبة عن الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا، والتي تعتبر من أكثر مؤيدي حركة "أميركا أولا" من اعتبرتهم "جمهوريين مزيفين يتخبطون بشأن انخراط واشنطن في حرب أخرى لتغيير نظام الشرق الأوسط".

Everyone is finding out who are real America First/MAGA and who were fake and just said it bc it was popular.

Unfortunately the list of fakes are becoming quite long and exposed themselves quickly.

Anyone slobbering for the U.S. to become fully involved in the Israel/Iran war…

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 15, 2025