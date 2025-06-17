غارديان: أطباء في مستشفيات إيران يصفون ما يحدث بأنه حمام دم

قالت صحيفة غارديان إن العاملين في المستشفيات في إيران يقولون إن المرافق الطبية غارقة، وإن عدد القتلى أعلى مما أبلغ عنه، واصفين ما تحدثه الغارات الإسرائيلية بأنه "حمام دم".

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ويليام كريستو وديبا بارنت- أن تدفق الجرحى إلى مستشفى الإمام الخميني في طهران استمر منذ يوم الجمعة، وظل يتزايد مع تجدد الغارات الإسرائيلية على العاصمة طهران.

وقال طبيب في قسم الطوارئ، شريطة عدم الكشف عن هويته "كان ذلك حمام دم. غمرتنا الفوضى وصراخ أفراد العائلات الثكلى. تم نقل العشرات من الأشخاص المصابين بجروح تهدد حياتهم وجروح طفيفة وحتى جثث".

ووصف الطاقم الطبي -حسب الصحيفة- مشاهد فوضى دامية وتدفقا للجرحى، وقال الطبيب "رأيت أطفالا صغارا ومراهقين وبالغين وكبارا على حد سواء. كانت الأمهات ينزفن بغزارة، والأطفال المصابون يهرعون إلى المستشفى، حتى إن بعض الآباء لم يدركوا إصاباتهم حتى وضعوا أطفالهم أرضا.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل شنت مئات الغارات الجوية على إيران صباح الجمعة، ردت عليها إيران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، وصرحت السلطات الإيرانية بنقل 1277 شخصا إلى المستشفيات، بينهم 224 قتيلا، وإن طبيبا بمستشفى الإمام الخميني يرى أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور إن أكثر من 90% من الضحايا مدنيون، وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تنتقي أهدافا تابعة للحكومة الإيرانية حصريا، وقال "عندما نسيطر على سماء طهران، فإننا نضرب أهداف النظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف مواطنينا ويأتي لقتل الأطفال والنساء".

وأصابت الصواريخ الباليستية الإيرانية مواقع عسكرية ومناطق سكنية على حد سواء، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل في إسرائيل، بينهم 3 أطفال، حسب غارديان.

وزعمت السلطات الإيرانية أن إسرائيل قصفت مستشفى في كرمانشاه غرب إيران، مما أدى إلى إصابة مرضى، وقال مسعف في مستشفى مدينة كرج غرب طهران، "هناك العديد من القتلى لا يمكنني تحديد من هم ولا عددهم. لا نعرف أي واحد منهم. أنا فقط أبحث عن إنقاذ أرواح أكبر عدد ممكن".

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وألقت إيران باللوم على إسرائيل لاستهداف المناطق السكنية، وقال الطبيب في مستشفى الإمام الخميني "لقد أعادت الأيام الثلاثة الماضية ذكريات مروعة. إنها تذكرني بمشاهد من الحرب الإيرانية العراقية. الإصابات مرعبة، ويبدو الأمر وكأننا نعمل في مستشفى مؤقت في ساحة معركة".