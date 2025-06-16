جدعون ليفي للإسرائيليين: لا يغرنكم النصر الأولي فقد تندمون

قال الكاتب اليساري جدعون ليفي إن الإسرائيليين تستهويهم الحروب، خاصة في بدايتها، وما من حرب اندلعت إلا وتحمسوا لها باستثناء حرب أكتوب/تشرين الأول 1973.

ووفقا لليفي لم تخض إسرائيل حربا إلا وأبدت الدولة بقضها وقضيضها إعجابها بقدراتها العسكرية والاستخباراتية المذهلة، في بدايتها. وبالقدر نفسه لم تكن هناك حرب حتى الآن لم تنته بالدموع، برأيه.

وفي مقاله بصحيفة هآرتس، لجأ الكاتب إلى التاريخ القريب لتأكيد ما ذهب إليه، مستشهدا بحالة النشوة التي غمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في بدايات حرب لبنان الأولى عام 1982، لكنه غادر منصبه وهو في حالة اكتئاب سريري شديد.

ليفي: ما من حرب خاضتها إسرائيل إلا وأبدت الدولة بقضها وقضيضها إعجابها بقدراتها العسكرية والاستخباراتية المذهلة، في بدايتها، وبالقدر نفسه لم تكن هناك حرب حتى الآن لم تنته بالدموع

وأشار ليفي إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث ذلك أيضا في نهاية الحرب ضد إيران، مضيفا أنه رغم انتشاء إسرائيل في بدايتها فإن الأمر قد ينتهي بها إلى حالة اكتئاب، مثلما حدث مع بيغن.

ومضى إلى القول إن الأيام الأولى لأي حرب دائما ما تكون أجمل أيام الإسرائيليين، وأمتعها وأسعدها، ضاربا مثلا بحرب يونيو/حزيران عام 1967 ضد الدول العربية، وكيف تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على 3 قوات جوية، أو كيف قتل 270 شرطي مرور في اليوم الأول من عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2009.

لكنه عاد ليصف تباهي الإسرائيليين بإنجازات جيشهم وجهاز استخباراتهم (الموساد) بأنها الغطرسة نفسها دائما.

وفي يوم الجمعة الماضي -والحديث لا يزال للكاتب اليساري- كان هناك في إسرائيل من يتوقعون سقوط النظام الإيراني واستبداله بعد 100 طلعة جوية فقط.

وقال إن هذا الإحساس بالفخر "المتضخم" دائما ما يكون مصحوبا بشعور بأن الحق بجانب إسرائيل، لكن النهاية قد تكون شيئا شبيها بقصص مأساوية من الأساطير الإغريقية القديمة.

وفي ليلة الجمعة نفسها، تحول الشعور بالنشوة إلى شيء آخر بعد أن اضطر ملايين الأشخاص إلى الاندفاع نحو الملاجئ بعد انطلاق 3 صافرات إنذار بهجوم إيراني وشيك.

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ومن وجهة نظر ليفي، فإن إسرائيل انساقت إلى حرب كان من الممكن تفاديها لو لم تقنع الولايات المتحدة بوقف التفاوض حول الاتفاق النووي الذي كان الرئيس دونالد ترامب سيسعد بتوقيعه، مشيرا إلى أن إسرائيل أقدمت على ذلك اعتقادا منها أنه لم يكن لديها خيار، وهو ادعاء مبتذل ومألوف، حسب وصف الكاتب.

ووفق المقال، فإن الإسرائيليين بعد اضطرارهم للدخول إلى الملاجئ 3 مرات في الليلة الواحدة ومع اقتصاد في حالة خراب ومعنويات في الحضيض، سيتساءلون عما إذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء وما إذا كان هناك حقا خيار آخر. لكن ليفي يقول إن طرح مثل هذه الأسئلة في إسرائيل لا يبدو مشروعا الآن.

وأكد أن الفرصة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب قريبا تعتمد إلى حد كبير على الرئيس "غريب الأطوار" في واشنطن، واصفا الحرب الحالية بأنها أخطر الحروب التي واجهتها إسرائيل على الإطلاق، وقد تندم عليها.