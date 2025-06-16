"انهزمت القبة الحديدية".. كيف رأى الإيرانيون وإعلامهم مجريات الحرب مع إسرائيل

تصدرت المواجهة بين إيران وإسرائيل أبرز عناوين الصحف الإيرانية، كما استحوذت على اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكلت آراء الناس من المواجهة مادة أساسية لها.

وتناولت الصحف الإيرانية بإسهاب تفاصيل المواجهة بين طهران وتل أبيب، وأشاد بعضها بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، تحت عناوين مختلفة مثل "انهزمت القبة الحديدية"، و"حريق بمنطقة الشرق الأوسط".

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وامتدت تفاعلات المواجهة والقصف المتبادل إلى الشارع الإيراني، حيث كانت آراء الناس مادة لمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي، وعبّرت إحدى السيدات الإيرانيات عن موقفها قائلة "إسرائيل غير قادرة على ارتكاب أي حماقة ضدنا".

وقال رجل آخر "يجب أن نكون في الميدان حتى نثبت أننا مجندون من أجل الوطن".

وتطرق الإعلام الرسمي في إيران إلى المواجهة مع إسرائيل، وجعلها الخبر الأول والرئيسي، وقالت مذيعة إن "إسرائيل منعت نشر آثار الدمار الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية".

كما شكل القصف الإسرائيلي لأهداف داخل إيران مادة دسمة لمعظم المنصات الإيرانية، ووجد المواطنون فيها فرصة للتعبير عن آرائهم من التطورات الحالية التي تشهدها بلادهم.

ويعرض أكبر غنجي، وهو ناشط إيراني صورا لضحايا الهجمات الإسرائيلية في غزة وإيران، ويصف إسرائيل بأنها قاتلة الأطفال.

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كما ركزت وسائل الإعلام الإيرانية على الخطوات التي اتخذتها السلطات من فتح لأنفاق المترو والمساجد أمام المواطنين الذين فضل بعضهم مغادرة العاصمة طهران، في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة المباشرة بين بلادهم وإسرائيل.

ويذكر أن إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ الجمعة الماضي في عملية سمتها "الوعد الصادق 3″، مستخدمة سلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، أدت وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن إلى مقتل 13 إسرائيليا على الأقل وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في تل أبيب وحيفا وعدد من المدن.