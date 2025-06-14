7 نقاط شارحة لما يحدث في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا

أثار إعلان الجيش السوداني عن تصديه "لعدوان حفتر" الذي اتهمه بالتدخل المباشر والقتال بجانب الدعم السريع في منطقة المثلث على الحدود بين السودان ومصر وليبيا ردود أفعال واسعة، ومخاوف من تطور حرب السودان إلى حرب إقليمية عابرة للحدود.

وقال مساعد وزير الخارجية، مسؤول ملف السودان السابق بالخارجية المصرية، السفير حسام عيسى، للجزيرة نت إن العدوان المشترك بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها الليبيين على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا هو محاولة لجر مصر إلى الحرب في السودان.

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، مهاجمة قوات من الدعم السريع مسنودة بقوات تتبع لحفتر لنقاط حدودية بغرض الاستيلاء على منطقة المثلث، بينما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها بالكامل على المنطقة، في وقت نفت فيه القوات المسلحة الليبية التي يقودها حفتر تدخلها في الصراع.

وإزاء هذا التصعيد الحدودي، أثيرت تساؤلات عديدة عن تفاصيل ما حدث بمنطقة المثلث الإستراتيجية ومواقف السودان ومصر وحفتر مما يجري هناك. وتقدّم الجزيرة نت فيما يلي إجابات شارحة لفهم تطورات الأحداث الساخنة بمنطقة المثلث:

عاجل | الخارجية السودانية: تدخل قوات حفتر في القتال المباشر مع مليشيا الدعم السريع يُمثل تصعيدًا خطيرًا للعدوان الخارجي على السودان ويُهدد الأمن والاستقرار الإقليميين pic.twitter.com/Q1kHRKrA3z — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 10, 2025

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أين تقع منطقة المثلث وما أهميتها للدول الثلاث؟

تعتبر منطقة المثلث نقطة تقاطع والتقاء محورية للحدود الدولية تربط بين السودان ومصر وليبيا ولها أهمية إستراتيجية كبيرة كموقع تقاطع للحدود الدولية بين الدول الثلاث.

وتكتسب المنطقة التي تقع شمال غرب السودان، وجنوب غرب مصر، وشرق ليبيا أهمية جغرافية بجانب أهميتها الإستراتيجية والسياسية والأمنية حيث تقع في منطقة الصحراء الكبرى الشرقية، جنوب واحة سيوة وغرب منطقة العوينات.

وقال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد جمال الشهيد، للجزيرة نت، إن منطقة المثلث تعد منطقة إستراتيجية حساسة من حيث السيادة والمراقبة، وتُشكل نقطة تلاقٍ حدودية بين 3 دول، وتُستخدم بعض المسارات القريبة من هذا المثلث لعبور شبكات تهريب البشر والسلاح والمخدرات.

وأضاف أن منطقة المثلث الواقعة على الحدود الثلاثية هي صحراء قاحلة ولا توجد بها مستوطنات بشرية كبيرة لكنها ذات أهمية جيوستراتيجية، ومنطقة مرور للطرق الصحراوية ومسارات التهريب والهجرة، وهناك اعتقاد بوجود ثروات معدنية وموارد طبيعية فيها لم تُستغل بعد.

وأشار الشهيد إلى الأهمية الأمنية لمنطقة المثلث إذ تعتبرها كل من مصر وليبيا والسودان نقطة مراقبة مهمة ضد الجماعات المتطرفة أو المهربين، لذلك فكل دولة تهتم بها أمنيا.

عاجل | الجيش السوداني: أخلينا منطقة العوينات في الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا في إطار ترتيبات لصد العدوان pic.twitter.com/MCZ2MyDave — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 11, 2025

ماذا حدث في المنطقة.. ولماذا؟

تسيطر قوات الدعم السريع الآن على كامل منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني، عبر تعميم صحفي، إخلاءه للمنطقة في إطار ترتيباته لصد العدوان.

وحسب رواية الجيش السوداني لما حدث بمنطقة المثلث، فإن قوات من الدعم السريع مسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية (كتيبة السلفية) هاجمت نقاطه الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة حفتر كذَّبت هذه الرواية واعتبرتها محاولة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية.

وقال العميد الشهيد إن استخدام قوات حفتر في هذه المهمة هدفَ إلى فك الاختناق والضغوط التي تتعرض لها مليشيا الدعم السريع من قبل الجيش السوداني بمحاور القتال المختلفة من ناحية، ولجره إلى القتال في محور جديد بهدف تشتيت جهوده وإثنائه عن هدفه الأساسي في الوصول إلى دارفور ودكّ حصون المليشيا هناك، من جهة أخرى.

ما الجهات المتورطة في أحداث المنطقة؟

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تشير أصابع الاتهام إلى العديد من الجهات المتورطة في أحداث المنطقة. وحسب متابعات الجزيرة نت، فإن ما حدث في الأيام القليلة الماضية أن قوة استطلاع تتبع لكتيبة سبل السلام الليبية، وهي جماعة سلفية، قامت باختراق الحدود الدولية السودانية الليبية وتوغلت إلى منطقة مثلث العوينات داخل الأراضي السودانية.

ما موقف السودان مما يحدث؟

عقب إعلانه إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا، شنّ الجيش السوداني ضربات جوية موجهة إلى مناطق تمركز الدعم السريع أوقعت خسائر كبيرة في صفوفه، وفقًا لمصادر عسكرية رفيعة تحدثت للجزيرة نت.

ومضى السودان في تصعيد دبلوماسي ضد حفتر وداعمي الدعم السريع بدعوة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لإدانة الاعتداء واتخاذ إجراءات عاجلة لردع المعتدين والتعامل بجدية وحزم مع ما وصفه بالمهدد لوحدة السودان والأمن الإقليمي.

وزارة الخارجية تؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعمها لمؤسساته الوطنية وجهودها لاستعادة الاستقرار مشددة على احترام سيادته ووحدة أراضيه pic.twitter.com/6mI97QlGRf — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 10, 2025

ما موقف مصر من تطورات الأحداث في المثلث؟

أفاد السفير حسام عيسى بأن العدوان المشترك بين مليشيا الدعم وحلفاء المليشيا الليبيين على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا هو محاولة لنقل الحرب إلى الحدود المصرية السودانية ولكن مصر لن تنساق إلى هذا المستنقع، ولن تُجر إلى حرب إقليمية.

وأكد أن دخول الدعم السريع للمثلث الحدودي هدفه تشتيت جهود الجيش السوداني بنقل الحرب إلى مناطق جديدة بعد هزائم مليشيا الدعم السريع في المناطق ذات الأهمية الكبرى في وسط السودان.

وأوضح اللواء محمد عبد الواحد، المستشار في الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، للجزيرة نت أن حميدتي يريد بنقل عملياته العسكرية إلى المناطق الحدودية أن يورط مصر ويُدخل ليبيا في هذا الصراع لجعل التصعيد إقليميا. وأكد كذلك حرص مصر على عدم التدخل في هذا الصراع.

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واعتبر ما يحدث في المنطقة تهديدًا شديدًا للأمن القومي المصري، وقال إن أي فوضى في هذه المنطقة تؤدي إلى هشاشتها وتحولها إلى بيئة خصبة للإرهاب وتدفق المهاجرين غير الشرعيين أو دخول أسلحة إلى داخل مصر بطرق غير شرعية.

وأضاف أن موقف مصر بالغ التعقيد والحساسية بسبب علاقتها الطيبة بحفتر. وأوضح أن مصر تريد التهدئة لأن أي تصعيد في المنطقة سينتقل إلى الداخل المصري، لذلك تحاول إيجاد توازن دبلوماسي وكذلك وجود عسكري كثيف حماية للأمن القومي المصري.

ما موقف اللواء حفتر؟

موقف اللواء خليفة حفتر عبّرت عنه القوات المسلحة الليبية التي يقودها في بيان تبرأت فيه من مهاجمة الأراضي السودانية.

وقالت إنها ترفض محاولات الزج باسمها في الصراع مع هذا الطرف أو ذاك، سواء أكان سودانيا أم إقليميا، وهو أسلوب لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان، وفقا للبيان.

إلى أين تتجه الأحداث؟

يبدو سيناريو التصعيد واردًا بشأن منطقة المثلث، لأن المسيطر عليها يكتسب نفوذًا اقتصاديا وعسكريا، لذلك سيتمسك الدعم السريع بالمنطقة لتأمين انسياب الدعم اللوجستي الذي يصله من ليبيا، فهي معبر لتهريب المرتزقة والأسلحة والوقود، بجانب تهريب الذهب.

في المقابل، سيحرص الجيش السوداني على أن يُفقد الدعم السريع كل المكاسب التي تتحقق من سيطرته على المثلث.

وتوقّع اللواء عبد الواحد أن يكون حفتر كذلك حريصًا على أن يكون موجودًا في منطقة المثلث الحدودية لتعزيز نفوذه في الداخل الليبي.

ولم يستبعد في ظل صعوبة الحسم العسكري في السودان أن تكون هناك حالة من التقسيم في المستقبل يعمل فيها كل طرف على إحداث حالة إدارية وأمنية يوظف فيها البعد القَبَلي والجهوي لفرض الاستقرار في المنطقة التي يوجد فيها.