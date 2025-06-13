القسام تدمر دبابة ميركافا وتقصف آليات الاحتلال بالهاون في خان يونس

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لاستهداف عناصرها دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف الدبابة بقذيفة "الياسين 105" ضمن ما سمتها القسام عملية "حجارة داود" في منطقة البطن السمين بمدينة خان يونس.

كما أظهرت الفيديو استهداف مقاتلي الكتائب آليات إسرائيلية في محاور التوغل بقذائف الهاون، إضافة إلى تنفيذ عملية قصف مشترك بالهاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على قوات الاحتلال.

وكانت الكتائب أعلنت أمس الخميس عن تفجيرها بعبوات ناسفة منزلا تحصنت فيه قوة للاحتلال شمال خان يونس يوم الجمعة الماضي، وأكدت أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكدت القسام أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرة مروحية للإجلاء الذي استمر بضع ساعات في شارع الفلل شرق مدينة حمد بمنطقة السطر شمال خان يونس جنوبي القطاع.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 866 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 424 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، في حين بلغ عدد المصابين 5844 عسكريا.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة ودمار واسع.