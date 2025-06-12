صحف عالمية: تزايد المعارضة داخل الجيش الإسرائيلي لاستمرار الحرب على غزة

سلطت صحف ومواقع عالمية، في تقارير ومقالات، الضوء على الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل بسبب معاناة غزة، وعلى مساعي حل الكنيست الإسرائيلي، وتزايد المعارضة داخل الجيش بفعل استمرار الحرب على غزة.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل لتخفيف معاناة فلسطينيي غزة وسط تفشي الجوع ونقص الإمدادات الحيوية، مشيرة إلى أن قافلة تضم جنسيات عربية مختلفة تشق طريقها برا نحو غزة في محاولة أخرى لكسر الحصار المفروض عليها.

وتأتي الخطوة -تضيف الصحيفة- بعد مبادرة أسطول الحرية التي انتهت بمنع إسرائيل وصولها إلى غزة.

ونشرت صحيفة "بوليتيكو" مقالا ركز على معاناة الصحفيين في غزة، أكد أنهم يعانون الجوع والتعب وقلة الرعاية الصحية في وقت يتعين عليهم نقل حقيقة ما يحدث داخل بقعة من العالم تمنع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إليها، وأضاف المقال أن دور الصحافة الدولية التي لطالما ادعت الدفاع عن القيم والمبادئ يفترض أن يبرز هنا.

ومن جهة أخرى، اعتبر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن مساعي حل الكنيست يعد أكبر تحد حتى الآن لحكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب لـ المحكمة الجنائية الدولية) كونها تعزز احتمالات إجراء انتخابات مبكرة، ومع أن التقرير أكد أن تمرير قرار حل الكنيست لن يؤدي إلى سقوط الحكومة فورا، إلا أن الضرر السياسي الذي سيترتب على الخطوة كبير بالنسبة إلى نتنياهو ومصداقيته.

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واهتم تقرير في "الغارديان" البريطانية بعريضة موقعة من عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين اعتبروا فيها أوامر الحكومة لمواصلة الحرب غير قانونية وحكما بالإعدام على الأسرى في غزة، ولفت التقرير إلى أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء تأتي وسط تنامي المعارضة داخل الجيش لاستمرار الحرب في غزة وزيادة واضحة في أعداد الجنود الرافضين القتال.

ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط المخابرات الذين وقّعوا الرسالة قوله، إن "الأمل هو أن يتحدى أكبر عدد ممكن من الناس شرعية الحكومة والحرب على غزة".

خيار عسكري

وجاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه "بينما يرسخ الجيش الإسرائيلي سيطرته داخل غزة تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل وينفد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتسود الفوضى عملية توزيع المساعدات مسببة حوادث مميتة، وتوازيا مع كل ما سبق يصر اليمينيون المتشددون على تنفيذ كل طموحاتهم بشأن غزة وينشغل نتنياهو ببقائه في السلطة".

أما صحيفة "إندبندنت" البريطانية فذكرت، أن أحدث تصريحات ترامب بخصوص المفاوضات الجارية مع إيران بشأن مشروعها النووي توحي بتراجع ثقته في إمكانية إقناع طهران بالشروط المطروحة عليها.

وأضافت الصحيفة، أن ترامب تحدث عن شكوك متزايدة بشأن موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق نووي جديد، لافتة إلى أن "ترامب يسعى جاهدا إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، لكنه لا يستبعد الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات".