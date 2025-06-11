هل يعمق التضامن الشعبي مع غزة عزلة إسرائيل ويفضح روايتها؟

تتزايد وتيرة التحركات الشعبية لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يثير تساؤلات بشأن رسائل ودلالات ما يجري، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة ضد القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصلت "قافلة الصمود" -التي انطلقت من تونس- إلى زليتن قادمة من العاصمة الليبية طرابلس في طريقها نحو معبر رفح، وذلك بعد اعتداء إسرائيل على سفينة "مادلين" فجر الاثنين، وتزامنا مع انطلاق مسيرة شعبية من لاهاي الهولندية إلى جنيف السويسرية دعما لغزة.

ويصف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- هذه التحركات بالهبة العالمية التي تحمل رسائل عدة:

رسالة لشعب غزة: أنكم لستم لوحدكم.

أنكم لستم لوحدكم. رسالة للشعوب العربية: كرة الثلج بدأت تكبر.

كرة الثلج بدأت تكبر. رسالة لإسرائيل: إن تماديتم سوف تحصلون على الرفض والخزي المطلق عربيا ودوليا.

إن تماديتم سوف تحصلون على الرفض والخزي المطلق عربيا ودوليا. رسالة للحكومات الغربية التي بدأت تغير موقفها بسبب المظاهرات.

التي بدأت تغير موقفها بسبب المظاهرات. رسالة للحكام العرب: "انتبهوا لهذا الخطر الإستراتيجي، فالانفجار وقع بعد قمع مطلق في 2010".

بدوره، قال مدير الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين بن جمال إن إسرائيل أصبحت دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي الإنساني ومعزولة دوليا، مشيرا إلى تصاعد دعوات وقف التعامل التجاري والعسكري مع تل أبيب.

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لكن بن جمال شدد على أن التظاهرات والتحركات الشعبية تبقى رمزية، لافتا إلى أن المطلوب يتلخص في "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وإجبار إسرائيل على سحب قواتها، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر منظمات أممية".

وجدد تأكيده على أن هذه التحركات جاءت بعد فشل الحكومات في منع ما يجري بغزة، مشيرا إلى تغير الخطاب الرسمي الغربي، لكن لم يصل بعد إلى "إنهاء تواطؤ الحكومات مع تل أبيب".

خيارات مصر

وبشأن "قافلة الصمود"، أعرب المرزوقي عن قناعته بأنه من مصلحة السلطات المصرية سياسيا عدم إيقاف القافلة، مشيرا إلى أن سماح القاهرة للقافلة بالمضي قدما سيخفف الضغط عليها، في حين سيزداد الضغط عليها إن أوقفتها.

وتضم "قافلة الصمود" نحو 20 حافلة و350 سيارة تقل أكثر من 1500 من المتضامنين مع غزة، ومعظمهم من تونس والجزائر.

ووجه الرئيس التونسي الأسبق رسالة للنظام المصري مفادها "لا تدخلوا بمواجهة خاسرة"، مؤكدا أن "إسرائيل عدو غاشم يحتقر جميع القيم الإنسانية، ولا يفيد أي تحالف معها"، وذلك ردا على طلب تل أبيب من القاهرة منع وصول القافلة.

وكان موقع والا العبري قد نقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إنه أوعز للجيش بمنع دخول متظاهرين من مصر إلى غزة.

ولم يستبعد المرزوقي أن تسند إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مهمة إيقاف القافلة قبل دخولها الأراضي المصرية، مشيرا إلى "ورطة حقيقية تواجه من يريد إيقاف القافلة ومنعها من الوصول لغزة".

دور الشعوب

ووفق المرزوقي، فإن الحكومات العربية تعتقد بأن الشعوب "هزمت بعد الربيع العربي، وبقاؤها في السلطة يمر عبر تفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وخلص إلى أن ما تفعله بعض العواصم العربية "يجلب العار إن أصرت على سياستها الانتحارية في التطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن لا شيء سيوقف الشعوب العربية.

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وشدد على أن جميع التحركات الشعبية أدت واجبها ودورها في تذكير العالم بالمأساة التي يعيشها سكان غزة.

وفي هذا السياق، أعلن ائتلاف من نقابات وحركات تضامن ومؤسسات حقوقية دولية من أكثر من 80 دولة إطلاق مبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة" لدخول القطاع سيرا على الأقدام، استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان هناك.

من جانبه، شدد بن جمال على ضرورة تحرك الشعوب في وجه حكوماتها للضغط على إسرائيل وإيقاف ممارساتها الوحشية من قتل وحصار تجويع منذ 20 شهرا.

وترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.