موقع إيطالي: إسرائيل تدخل على خط النار وتزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت

كشف تقرير نشره موقع "شيناري إيكونوميشي" الإيطالي عن تطور لافت في موقف إسرائيل من الحرب الروسية الأوكرانية، تمثل في تسليمها عدة أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وقال كاتب التقرير فابيو لوغانو إن تزويد إسرائيل أوكرانيا بهذه الأنظمة يُعتبر تصعيدا مباشرا في دعمها العسكري لكييف، مما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل علاقاتها مع موسكو.

اعتراف إسرائيلي

ونقل التقرير عن السفير الإسرائيلي في كييف، ميخائيل برودسكي، تأكيده هذا الدعم، مشيرا إلى أن الأنظمة التي نُقلت ليست واحدة، بل عدة وحدات، من تلك التي أُخرجت من الخدمة في أبريل/نيسان 2024. ويُعد هذا أول اعتراف رسمي إسرائيلي بهذا الحجم من الدعم.

تمتلك إسرائيل 8 أنظمة "باتريوت"، معروفة محليا باسم "يهلوم"، وهي أنظمة دفاعية متقدمة استخدمت منذ حرب الخليج عام 1991 ضد تهديدات الصواريخ العراقية آنذاك، وقد جرى تطويرها مرارا لتشمل قدرات على مواجهة صواريخ كروز والطائرات المسيّرة.

وأوضح التقرير أن نظام الدفاع الإسرائيلي يشمل رادارات متطورة، وقاذفات صواريخ ذكية، ومحطات قيادة متنقلة، ويُركّب على شاحنات ألمانية الصنع، مما يتيح له مرونة عالية في الحركة، رغم أن بصمته الرادارية تتطلب تمركزا حذرا.

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وقد أظهرت النسخة المطوّرة "جيم+" من باتريوت فعالية كبيرة في مواجهة التهديدات الجوية المعقدة، خاصة الصواريخ الروسية من طراز "كاليبر" و"إسكندر"، كما أثبتت قدرة في اعتراض أهداف بالغة السرعة مثل صاروخ "كينغال" الروسي في مايو/أيار 2023.

النقل إلى أوكرانيا

وتمت عملية نقل هذه الأنظمة تحت إشراف الولايات المتحدة، عبر رحلات لطائرات C-17 بين قاعدة رامشتاين في ألمانيا وقاعدة نيفاتيم الإسرائيلية، قبل نقلها إلى بولندا ومنها إلى أوكرانيا، وفقًا لمنصة أوسينت -OSINT.

وأشارت تقارير إلى أن نحو 90 صاروخا من طراز "PAC-2" تم تسليمها بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار التقرير إلى أن النظام تم تحديثه وصيانته في الولايات المتحدة قبل تسليمه، بينما تدرّبت الفرق الأوكرانية على تشغيله في قاعدة "فورت سيل" الأميركية.

التوازنات الإقليمية والدولية

وأضاف أن ذلك يعزز قدرات كييف في مواجهة الهجمات الجوية، رغم استمرار التحديات التقنية، مثل حماية الرادارات من الصواريخ الروسية المضادة للإشعاع والطائرات المسيّرة الهجومية.

وخلص التقرير إلى أن هذا التحول الإسرائيلي، وإن تم بعيدا عن الأضواء، يحمل دلالات إستراتيجية كبرى، ويؤكد تنامي اصطفاف إسرائيل مع المعسكر الغربي بقيادة واشنطن، في ظل ازدياد التعاون العسكري بين موسكو وطهران، الأمر الذي قد يعيد رسم التوازنات الإقليمية والدولية في المرحلة المقبلة.