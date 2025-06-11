إعلام إسرائيلي: لم ننته من قصة غريتا حتى دخلنا في مشكلة مع غوارديولا

انتقد محللون وعائلات محتجزين في غزة تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بشأن حدوث تقدم في مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة. كما ركز المتدخلون على تراكم خسائر إسرائيل في الساحة الدولية.

ونقلت القناة 13 تصريحات نتنياهو بوجود "تقدم كبير في قضية المخطوفين في قطاع غزة، و(قال) أعتقد أنه من المبكر إعطاء أمل".

وتساءلت مراسلة الشؤون السياسية في نفس القناة، موريا أسرف وولبيرغ عن طبيعة التقدم الذي يتحدث عنه نتنياهو، ووصفت تصريحاته بالدرامية.

بينما قالت فيكي كوهين، وهي والدة أسير إسرائيلي في غزة، إنهم شبعوا من الوعود، معبرة عن خشيتها من تقبل الأمور كما هي ومن بناء التوقعات.

وبشأن تراكم خسائر إسرائيل على الساحة الدولية، قال قائد منظومة الدفاع الجوي سابقا، عميد احتياط ران كوخاف قال إن "قضية الرأي العام والشرعية الدولية ثقيلة ونحن نخسرها كل يوم"، وأضاف "وضعنا أمام الرأي العام والشرعية وحرية العمل دوليًا التي خسرناها… نحن في أسوأ حالاتنا."

وفي نفس السياق، علقت القناة 13 على موضوع الخسائر بالقول" لم ننته من قصة غريتا ثونبرغ (الناشطة السويدية) حتى دخلنا في مشكلة مع أفضل مدرب في العالم بيب غوارديولا، وقال مراسل الشؤون الخارجية في نفس القناة، يوسيف يسرائيل إن مدرب مانشستر سيتي حضر للحصول على الدكتوراه الفخرية من الجامعة وخلال خطابه قرر أن يتحدث عن أطفال غزة، دون أن يطلب منه أحد ذلك.

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وشاركت الناشطة السويدية في السفينة "مادلين" التي استولت عليها البحرية الإسرائيلية بينما كانت تبحر بالمياه الدولية في طريقها إلى غزة حاملة مساعدات إنسانية.

وبثت القناة 13 مقاطع من كلام غوارديولا: "ما نراه في غزة مؤلم للغاية، هذا يؤلمني جسديا، وكي أكون واضحا، هذه قضية لا تتعلق بالأيديولوجيا، ولا تتعلق بمن هو مخطئ ومحق، بل تتعلق بحب الحياة، وبالاهتمام بجارك".

وأضاف "قد نفكر أن ذلك ليس من شأننا، لكن يجب أن نكون حذرين، فالطفل القادم سيكون طفلنا".

ويقول المراسل الإسرائيلي إن غوارديولا أثار غضبا شديدا في إسرائيل، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يصرح بذلك، فهو من كتالونيا التي توجه منها انتقادات كثيرة لإسرائيل، وقد اختار هذه المنصة لمهاجمتها".